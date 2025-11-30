Кино-Театр.Ру
Съедобно — и ладно: «Жар» — Дорогое, но не очень вкусное блюдо

30 ноября 2025
27 ноября на Иви разгорелся «Жар» — криминальный сериал Артема Аксененко по сценарию Андрея Стемпковского, отметившегося «Водоворотом» и последеними сезонами «Содержанок». В центре внимания оказывается мир профессиональной кухни, которая все глубже увязает в мафиозных разборках. Сработало ли сочетание гастрономии и преступности, разбирался Сергей Сергиенко.

Жар (2025)
фото: Кадр из сериала "Жар" / Иви

В прошлом гениальный повар Марк Левинский (Даниил Воробьев) основал вместе с инвестором ресторан Юг — видное место на гастрономической карте Москвы. Увы, сложный характер привел к его увольнению, причем с таким треском, что теперь никто попросту не хочет с Левинским работать. Единственный выход в сложившейся ситуации — принять предложение Аарона (Марк Эйдельштейн), молодого повара, который всю жизнь мечтал о работе с Левинским. Дядя Аарона (Сергей Газаров) выделил помещение, которое тот мечтает превратить в модный ресторан, в чем и должен помочь Марк. Проблема в том, что часть финансирования будущего заведения приходится на деньги сербской мафии, плюс ресторан должен начать приносить деньги всего за месяц. И это только вершина айсберга проблем, которые разом навалились на Левинского. Получится ли выбраться из переплета, где даже собственная жизнь почти ничего не стоит — вопрос, разумеется, открытый.

Мир высокой кухни в сериале с первых минут предстает явлением не очень-то приятным: сам Левинский ни во что не ставит окружающих и «зазвездился» донельзя. Вишенка на торте — странный рычащий голос, нетипичный для Воробьева: объяснение такому необычному решению в сериале дают далеко не сразу, так что первое время приходится просто удивляться и мириться с условностью. После — тоже: очень уж вымученно звучит необычное решение, привыкнуть к которому удается хорошо если к середине шоу.

Жар (2025)
фото: Кадр из сериала "Жар" / Иви

Во многом принять правила игры помогает общая странность происходящего: шоу без остановки бросает в зрителя неожиданные сцены, будь то резкие вставки субъективного восприятия (в мыслях Левинский частенько срывается на насилие) или рваный монтаж с готовкой, выделяющийся на фоне остальных съемок. Вторит арт-подходу и саундтрек, то и дело взрывающийся экспериментальным джазом, частенько играющим и в пространстве самого «Жара» — за это отдувается трубач, сидящий под окнами будущего ресторана.

Такая оболочка, полная фарса, жестокости и почти что нигилизма, странно работает в контексте шоу, постепенно отходя на задний план. Поначалу никто из героев не вызывает ничего, кроме отторжения: Левинский мерзок и в лицемерии, и в социопатических настроениях, его будущий коллега Аарон — в лизоблюдстве и несостоятельности, бывшие коллеги шеф-повара — во всем вышесказанном, а плавно вступающая в дело мафия (и не одна) в пояснениях вряд ли нуждается. Наблюдать за парадом неприятных людей в обертке сериала, очень старающегося быть претенциозным, мягко говоря странно, а если совсем откровенно — попросту смешно.

Жар (2025)
фото: Кадр из сериала "Жар" / Иви

За выхолощенной картинкой, очень старающейся походить на что-то дорогое и серьезное, скрывается жалкий набор метафор и довольно типичный сценарий о криминальных разборках. Заявленная высокая кухня появляется крайне эпизодически, в отличие от куда более многочисленных сцен с организованной преступностью, в которой здесь нет недостатка: в дело идут сразу несколько сербских семей, крупный московский авторитет и представители армянской диаспоры. У каждого, разумеется, свои мотивы, и каждый удивительным образом оказывается связан с Левинским. Чего ждать к финалу, показывают в первых же кадрах, где Марк лежит на асфальте во время перестрелки, прикрываясь окладом от иконы.

Разумеется, икона здесь не просто так: уже к середине шоу Левинский то и дело будет обращаться к святым писаниям, ища в них поддержку и опору, а этот самый оклад естественно сыграет важную роль в происходящем. «Духовная возвышенность» совершенно не помешает Марку совершать преступления в широком диапазоне — от кражи до убийств — и все равно выйти сухим из воды. Это даже не спойлер, все понятно уже серии к третьей, где всплывают семейные проблемы гениального кулинара.

Жар (2025)
фото: Кадр из сериала "Жар" / Иви

Очевидность ходов вкупе с морализаторством на фоне происходящих разборок выглядит так, что трудно поверить в то, что «Жар» вообще был снят и добрался до зрителей: обеление определенных преступлений здесь идет рука об руку с более привычными традиционными семейными ценностями — видимо, одно каким-то образом нивелирует другое. Почему и как — вопрос к авторам, особенно на фоне того, что семьи, в общем-то, есть не только у Марка и Аарона, которые выпутываются из переплета почти без потерь.

Излишне претенциозный и откровенно пустой внутри «Жар» может смело претендовать на статус культового, если до него дойдут нужные зрители. Мы становимся свидетелями рождения отечественной «Комнаты», где вместо Томми Вайсо выступает Воробьев — крайне интересно, как он вообще на подобное согласился.

«Жар» в онлайн-кинотеатре Иви с 27 ноября.

«Жар»

На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
