Московская Игра престолов: как в столице снимают экранизацию «Тайного города»

Придворные интриги, магия, защита чести Дома и борьба за влияние — можно подумать, что речь идет о сюжете «Игры престолов», но это история о незнакомой стороне Москвы, которую населяют наследники древних родов, создавшие могущественные магические Дома: Чудь, Ведь и Навь. У каждого из них свой символ, обычаи и особенности магии, но все они хотят главенствовать над волшебным миром. Проводником туда, сам того не осознавая, становится Артём (Олег Савостюк) — обычный парень, случайно ставший обладателем магического артефакта. Он оказывается в эпицентре противостояния.
Нам посчастливилось заглянуть за кулисы и погулять по просторным залам магических Домов: высокий потолок, мраморные колонны, гигантский трон посередине — таковы владения дома Ведь. Король и Королева, Мечеслав (Петар Зекавица) и Всеслава (Юлия Пересильд), бурно обсуждают дела Дома, они не на шутку встревожены. Петар рассказывает, что сцена эта вышла эмоционально сложной, хоть его персонаж в ней должен был оставаться спокойным, чуждым всякой экспрессии: «Надо было показать сдержанность, этикет, принадлежащий нечеловеческой, волшебной среде, скрыть вырывающиеся наружу эмоции». Грань между человеческим и фантастическим, по мнению актера, вообще весьма тонкая, переход из одного в другое – актерски сложная задача.
Для исполнительницы роли Эммы из дома Навь, Дианы Пожарской, сближение человеческого и инфернального тоже оказалось увлекательным процессом — она почувствовала в героине родственную душу: «...как и я, Диана, не верю в возраст, так и Эмма тоже в него не верит. Понятно, что ей не 20, не 19 и даже, наверное, не 30, но если хочется прямо в цифрах, то, наверное, ей больше 100. Но люди приходят в этот мир, у кого-то душа постарше, у кого-то помладше. Вот душа Эммы, мне кажется, постарше большинства героев этой истории. Она никогда не сплетничает, избегает интриг, перечеркнула эго, то есть она мыслит масштабнее».
Неожиданно, сходство со своим персонажем-злодеем уловил и Евгений Чебатков — известный комик. В амплуа корыстного наемника Лебедя ему было комфортно: «Юмор и злодейство — они гораздо ближе, чем юмор и геройство. Герой не может быть шутником, ведь, как правило, у него всегда рядом есть какой-то спутник-юморист. Сам герой должен быть всегда серьезным. А вот злодей может позволить себе шутить, это как-то заложено уже культурологически». Однако Евгений подчеркивает, что назвать Лебедя злодеем можно только на субъективный взгляд, и оставляет этот вопрос на суд зрителя.
А вот Александре Ревенко (Ярослава из дома Ведь) ради роли пришлось пойти на некоторые изменения — перекраситься в блондинку под стать всему клану, но она даже обрадовалась возможности сменить образ и, недолго думая, согласилась на предложение режиссеров. Внутренне, актриса тоже почувствовала близость к своей героине: «Мне часто говорят, что во мне что-то есть нечеловеческое, и я уже привыкла к этим словам, поэтому, когда мне предлагают сыграть мистическую героиню, то я думаю: "Это точно мое". Поэтому я себя чувствую свободно». Чтобы проникнуться мистической атмосферой, Александра даже пересмотрела «Малефисенту» перед съемками.
Отдельного упоминания заслуживают декорации. В локациях Дома Ведь возвышается огромный трон, а для владений Навь художники-постановщики соорудили необычайно реалистичные копии известнейших античных статуй. В пространстве кадра сочетаются классицизм и конструктивизм, плавность античных форм и резкость авангарда: например, на том же владении Ведь установлен красный квадрат как символ дома; поместье Навь обозначено желтым треугольником, Чудь — синим кругом. В этих минималистичных фигурах, конечно, можно разглядеть нечто большее, чем просто контрастные маркеры территорий, например, Петар Зекавица видит тут отсылки к Малевичу и Татлину. Сама художница-постановщица Юлия Чарандаева признается, что декорации изготавливать было сложно, потому что они «крупномасштабные, высокие». Удивительно, но самыми трудоемкими оказались… нет, не колонны, не скульптуры и не барельефы — а бассейны. «Они отлично смотрятся, но мало кто знает, что это очень непростое сооружение», – делится Юлия.
Над костюмами съемочная группа трудилась не менее кропотливо, чем над декорациями. Александре Киселевой, исполнительнице роли феи Купавы из дома Ведь, щепетильно созданные художницей по костюмам Татьяной Мамедовой образы очень помогли передать на экране Чудо перевоплощения в сказочного персонажа — для фантастического сюжета, считает актриса, эти внешние атрибуты особенно важны: «На самом деле, все феи Дома Ведь, и в том числе мой персонаж Купава — они такие же девушки современного мира, и кстати, очень стильные. Просто они чуть больше верят в Чудо. Любой сказочный персонаж в исполнении актёра — это навык искренне поверить во что-то невероятное. Когда ты начинаешь в это верить, люди автоматически подключаются к образу героя». Диана Пожарская признается, что никогда не ездила на примерки с такой «жаждой». В гардеробе ее героини — элегантное черное платье-футляр с плащом.
«Мы покажем красивую Москву, которую обычно не замечаем, когда спешим, смотрим в телефон или под ноги», — обещает Юлия Чарандаева. А Евгений Чебатков интригует завязкой проекта: «Над сериалом «Тайный Город» работает большое количество профессионалов, в основе лежит действительно захватывающий сюжет. Советую посмотреть первую серию, как только она выйдет, она должна вас зацепить!»
Новое восьмисерийное фэнтези выйдет уже в 2026 году на ТНТ
