«Скорая помощь-8»: Гражданин начальник

4 декабря 2025
На телеканале НТВ продолжается показ нового – восьмого – сезона «Скорой помощи». Народный хит посвящен медработникам, которые ежечасно спасают жизни, а параллельно пытаются выстроить собственные. В главной роли – Гоша Куценко, чей герой, харизматичный Костя Кулыгин, прошел путь от водителя скорой с погашенной судимостью до временно исполняющего обязанности начальника подстанции, которую в новых сериях тоже нужно спасать – практически, как пациентов.

Скорая помощь-8 (2025)
фото: «Скорая помощь 8» (2025) /НТВ

Идея «Скорой помощи», чей первый сезон вышел на НТВ в 2017 году, принадлежала режиссеру и продюсеру Михаилу Хлебородову. Когда-то он снял первый и чуть ли не единственный в новой России фантастический боевик «Параграф 78» – с тем же Гошей Куценко в главной роли. Хлебородова не стало в 2023 году, так что последние два сезона снимались уже без него. Однако создатели сериала постарались сохранить настроение и смыслы, когда-то заложенные в медицинский проект автором идеи.

Вслед за «Склифосовским», который является одним из флагманских проектов телеканала «Россия», «Скорая помощь» тоже стала народным сериалом и одним из самых успешных проектов НТВ. В ней, как и в старшем медицинском процедурале, удалось соблюсти необходимый для зрительского интереса баланс мелодрамы, присущей линиям всех ключевых – не только Кулыгина – героев. Только, в отличие от «Склифосовского», здесь сконцентрировались на наиболее близких народу врачах — работниках подстанции скорой помощи. Именно они по звонку и по возможности быстро, несмотря на московские пробки и не самую высокую зарплату, приезжают на самые разные случаи. От ложных вызовов, когда приходится, например, укрывать чьего-то любовника, и классических жалоб на температуру или боль в сердце, за которыми порой стоят довольно серьезные диагнозы, до констатации смерти. Когда полиция, не дожидаясь судмедэкспертов, готова быстро найти виновных, но врачи дают профессиональное заключение об истинных причинах кончины. И это лишь неполный перечень случаев, происходивших в «Скорой помощи» за семь сезонов.

Скорая помощь-8 (2025)
фото: «Скорая помощь 8» (2025) /НТВ

В личной жизни врачей тоже были порой довольно радикальные перемены, так что отечественную «Скорую помощь» уместно сравнить даже не с одноименным зарубежным аналогом, а с долгоиграющим американским проектом Шонды Раймс. «Анатомия страсти» в прошлом году пошла уже на 22-й сезон и, несмотря на постоянные слухи о завершении, кажется, так и не планирует заканчиваться. В российском шоу за семилетнюю историю главные герои погружались в кому и беспамятство, женились и расходились, рожали в любви и вступали в законные, но не самые искренние отношения ради детей, которые подчас оказывались даже не от них, ну и, конечно, умирали. Так, смерть одной из ключевых героинь – фельдшера Раи в исполнении Марины Доможировой – до сих поры вызывает споры в рядах поклонников сериала.

Потери и трагедии вообще сопровождают жизнь Кости Кулыгина, который однажды появился на подстанции скорой помощи №58 как водитель, но довольно быстро стало очевидно, что его прошлое слишком плотно связано с медициной. Он был успешным врачом в Новосибирске, но из-за несчастного случая и не без влияния местных авторитетных людей угодил в тюрьму, после чего, конечно, врачебная практика была невозможна. Правда, нашлись и благодетели, которые помогли устроиться в учреждение, возглавляемую красавицей Ольгой Арефьевой (Екатерина Волкова). Поначалу их отношения искрят недопониманием, но способность Кости к эмпатии и искренним разговорам, а также уникальный врачебный талант превращают его в одного из главных сотрудников 58-й и верного друга практически всех коллег.

Скорая помощь-8 (2025)
фото: «Скорая помощь 8» (2025) /НТВ

К восьмому сезону герой Куценко прошел путь до временно исполняющего обязанности начальника – пока Арефьева находится в декрете после рождения ребенка от Рыкова (Петр Баранчеев). Однако для руководящей должности он не создан: то и дело убегает на вызовы к пациентам, а если работы в полях не находится, то только стрессует от обилия «бумажной» ответственности. К тому же над подстанцией нависает угроза из-за того, что она расположена на земельном участке, якобы принадлежащем жесткому бизнесмену Игнатову (Вячеслав Разбегаев). В борьбу за спасение «дома» вступают все работники.

В их жизнях тоже происходят заметные перемены. Однокашник Кулыгина – Максим Руднев (Алексей Лонгин) – проходит схожую траекторию. Тоже мечется между двух женщин: давно любимой Вероникой (Екатерина Федулова), когда-то учившейся вместе с Рудневым и Кулыгиным в Новосибирске, и родившей от него ребенка Лерой (Ксения Мон Сор), с которой как будто бы и надо теперь зажить тихой семейной жизнью. Фельдшер Витя (Степан Куликов) не теряет надежды доказать теперь уже жене Тане (Анастасия Морозовская), прежде успешно работавшей на кино- и телеплощадках, что может, несмотря на скромную зарплату, всё-таки обеспечить их быт. А доктор Юрьич, он же врач Владимир Ломагин (Александр Тютин), наконец дописывает книгу – мемуары о работе скорой помощи. Некоторые издательства её, правда, отклоняют: все герои «слишком хорошие», но для других именно это и является плюсом. Таким же, как и для авторов «Скорой помощи».

Скорая помощь-8 (2025)
фото: «Скорая помощь 8» (2025) /НТВ

Придуманный Хлебородовым проект, который на протяжении всех сезонов снимает один режиссер Богдан Дробязко (что говорит о многом), с искренней благодарностью и огромной любовью показывает работу скорой помощи, но не забывает вставлять киноцитаты и даже «шпильки» в адрес кинематографистов, работающих над «сериалами про врачей». Например, в новых сериях бригада Кулыгина приезжает к режиссеру, которому сообщает, что «сценаристы понаписывают всякое, к реальности это не имеет никакого отношения». Большинство медицинских случаев «Скорой помощи», кстати, взяты из реальной практики, а за счет душевной атмосферы и взаимодействия героев, подшучивающих над собой, работой и личной жизнью, им не перестаешь верить на протяжении всех восьми сезонов. В этом, наверное, и кроется секрет народной любви, которая наверняка доведет «Скорую помощь» до новых вызовов.

Смотрите новые эпизоды сериала «Скорая помощь» на НТВ.

«Скорая помощь-8». ТВ-ролик №3

