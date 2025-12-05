Кино-Театр.Ру
«Месть господина Кончаловского»: Чем не угодили зрителям «Хроники русской революции»

5 декабря 2025
Не утихают споры о «Хрониках русской революции» Андрея Кончаловского, которые взбудоражили многих и заставили спорить не только о качестве сериала, но и о исторических личностях и событиях того времени. Мы прочитали больше 150 страниц с отзывами наших читателей и предлагаем проанализировать, какие опретензии выдвигает целевая аудитория проекта авторам «Хроник», а также выбрали комментарии, в которых зрители защищают произведение.

фото: Телеканал «Россия»
фото: Телеканал «Россия»

Василий Павлович: К сожалению, чувство меры изменило режиссеру – образы большевиков написаны излишне карикатурно, особенно, В.И.Ленина. Также ощущается очередное прославление монархизма.

Neo Kinescop: у АК только один герой однозначно просматривается – император Николай. По остальным есть вопросы, но Ильич у него явно претендует на выродка. Ну, или злого клоуна. Во всяком случае, у Олейникова в «Городке» Ленин был менее карикатурным и более симпатичным.

Чнв: Показывать главу первого в мире государства рабочих и крестьян в карикатурном виде хоть Олейникову, хоть Кончаловскому некрасиво. Ленин – мощная личность, оказавшая влияние на ход мировой истории.

Смотреть онлайн Сериал «Хроники русской революции»
lut parker: Вместо сложных исторических персонажей нам подали карикатуру, спроецированную на эстетику 90-х. Ленин, ведет себя не как крупнейший теоретик классовой борьбы и революции, а как опытный налётчик из уголовной хроники 90-х годов.

Ambra Ambra (Раменское): идеальная передача эпохи, точные исторические образы, блестяще созданные многими (не всеми!) актерами. В частности, Ленин Ткачука – шедеврален и войдет в классику российского кинеммтографа, как я чувствую. Блестяще! Соль и суть! Браво! Жду с нетерпением продолжения. Наконец-то что-то стОящее сняли!

фото: Телеканал «Россия»
фото: Телеканал «Россия»

Тужур: Сцена с ограблением ленинской бандой подельника не просто хорошо снята, она ещё и практически документальна.

Mathilde: закрадывается подозрение, что Голивуд не прошёл даром для Андрея Сергеевича и он подумал: «А не сделать ли мне как Тарантино? В "Однажды в Голливуде"».

lut parker: Вместо живых людей мы видим суетливого, картавящего Ленина, нервного Троцкого и окающего Горького, который лишь молча курит в сторонке. Это не великие исторические фигуры — это плохие актеры в дорогих костюмах, бессмысленно бубнящие текст и размахивающие револьверами по сценарию, достойному школьной пародии… Это не игра. Это — мучение. Видно, что люди на площадке абсолютно дезориентированы. Им не дали ни внятного образа, ни общей концепции. Отсюда эта неестественная, роботизированная пластика, эти пустые глаза и полное отсутствие энергетики.

Ambra Ambra: Всем подавай «плакатного» Ленина: высокого, который НЕ картавит, мудрого и несуетливого вождя,

Ринн: Очень слабый сериал с замутнёнными смыслами. Сколько можно мусолить-перемусоливать одну и ту же тему? Как же это всё надоело! Начните уже снимать нормальные фильмы или сериалы о радости созидательного труда и развития человека как венца творения. Ну если можете, конечно. Но походу всё, только на чернуху, мокруху, развлекуху, а также мазохистское моральное самобичевание и само-оплёвывание способности и остались. Стыдно за такие поделки. Стыдно!

фото: Телеканал «Россия»
фото: Телеканал «Россия»

Тужур: Замечательны образы революционеров, уместен Ефремов как Государь, в точку уголовники Горький и Красин. Но никакой Борисов и чуждая канве Высоцкая. Ну какая революционерка из ухоженной, следящей за собой дамы, неумело пытающейся в сумашедшинку.

Шиповник: Ленин был неплохим велосипедистом. часто в других фильмах показан на велосипеде, на прогулке с Арманд и Крупской. Поэтому удивилась, увидев его разбившемся на велосипеде.

lut parker: Самый пикантный штрих в этой сцене — даже не Ленин-рэкетир, а фигура Горького. Великий писатель, «буревестник революции», совесть эпохи... представлен здесь как молчаливый крестный отец, который лишь «окает» и с умным видом выпускает дымок в сторону жертв. Это гениально в своем безумии! Создатели взяли один из самых сложных и неоднозначных образов русской интеллигенции и превратили его в статиста бандитской разборки.

Читать также Рецензию на сериал «Хроники русской революции»
Нинасан (Севастополь): Не понравилось искаженное исполнение мелодии Интернационала в заставке, ведь это гимн коммунистов и его поют в разных странах до сих пор.

Miss G.: был бы вполне себе смотрибельный фильм, если бы не образ Ленина. Карикатурный маленький, картавенький и плюгавый человечек. Все дни свои заграницей проводящий в покупке шляп, поедании круассанов, слушания музыки на тусовке у Горького. В карикатурных потугах любви между Арманд и Крупской. При высадке в бурлящем, революционно настроенном Петрограде этот человечек ни о чем не может говорить, кроме как «нас здесь не грохнут?».... Что это? Какая-то мелкая месть господина Кончаловского? Да ни в жизнь ни один здравомыслящий зритель не поверит, что этот никчёмный персонажик мог замутить революцию, быть вдохновителем и руководителем – вождём революции! За что его ТАК восторженно встретили солдаты и матросы? Почему в фильме не показано ничего из деятельности Ленина (в отличии от других исторических персонажей), а только мерзостная чушь, гротеск? Арлекин вышел у вас, а не Ленин! Если уж претендуете на Хроники, то будьте хоть чуток правдивы. Ибо ваш персонаж расходится с элементарной логикой… Уберите слово Хроники, и добавьте Комические сцены театра варьете — будет вернее. Стыдно, господин Кончаловский!

фото: Телеканал «Россия»
фото: Телеканал «Россия»

Лиан: Мне очень жаль Борисова. Он совершенно не понимает, что и кого ему играть. Интуитивно чувствует ложь и бред. Ткачук тоже не понимает, кто такой Ленин.

Владимир Булахтин (Tallinn): Так извратить историю мог только человек ненавидящий революцию, которая сумела построить настоящую советскую страну. Не Кончаловскому снимать такие фильмы. Такие сценарии должен писать историк Евгений Спицын, а снимать Никита Михалков. Какие-то карикатурные персонажи. Умнейший и достойный вождь революции показан каким-то дворовым оборванцем. А все революционеры сплошь террористы. Сегодня как раз и не хватает таких великих патриотов как Ленин, Сталин, Дзержинский и сотни других, которые сумели построить такую великую страну как СССР.

С Юлия: ... если почитать воспоминания о Ленине, то показан он очень и очень похоже. Как и остальные персонажи. И я не про внешность. ...

ВикторАСТ: Кончаловский делал сериал-карикатуру, прежде всего, для зарубежного зрителя. Иначе иностранным телеканалам и платформам для проката сериал не продать. Всего лишь бизнес.

Tresh (Москва): Слава Богу , сериал закончился. Могу только всех поздравить К сожалению, ожидала значительно большего. Хотя имеем примеры, когда даже выдающимся режиссерам надо вовремя остановиться. Фильм получился поверхностным, хоть презентовался громким названием как Хроники русской революции.

фото: Телеканал «Россия»
фото: Телеканал «Россия»

Миронов Сергей: После этого фильма, можно из Мавзолея выносить вождя мирового пролетариата и никто больше не будет протестовать

Никси: более-менее затронули меня только два «душевных» момента – прощание Николая II с Царским Селом и Ленин с кошкой. А все остальное, как в песне «Пришли ниоткуда, ушли в никуда».

Мичманъ: Тут получилась та же проблема, что и с Пушкиным из «Пророка». Получился не современный взгляд на исторического персонажа, а собирательный образ из анекдотов… При этом всём, у сериала нельзя отнять то, что снят он, всё-таки, красиво. Да и другие исторические персонажи, хотя и тоже, карикатурные, но в пределах разумного.

Алиса из страны чудес (Питер): Вытащил сериал Ткачук. Его Ленин, которого матросы тащат к броневику, а он испуганно озирается по сторонам и спрашивает Кобу: «А нас не кокнут ?» — это шедеврально! Такого Ленина мы еще не видели ! :)

Заерко Виктор заерко (москва): «Хроники русской революции» можно назвать выдающемся событием в нашем кинематографе, к тому же представленным вовремя. Поражает грандиозность замысла сериала, мастерство Кончаловского, сумевшего через судьбы героев показать важнейшую в нашей стране эпоху, включая непосредственно Великую Октябрьскую Социалистическую революцию. Подобных кинопроизведений не было ни в советское время, ни позже. Удалось показать атмосферу жизни страны с документальными подтверждениями и встроенную в неё судьбу двух персонажей, что создает историко-художественную окраску фильму, который смотрится до конца с неослабевающим интересом. Очень важно, что показаны весьма достоверно (наконец!) вожди и великие личности революции, особенно в сравнении с той мерзостью, ложной оценкой их, что постоянно присутствовали в последние 40 лет. В общем сериал – несомненный успех.

lut parker: Обидно за эпоху, за историю и за потраченный бюджет.

«Хроники русской революции». Тизер
