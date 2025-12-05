Не пытайтесь покинуть Хоукинс: сюрпризы и раны финальных «Очень странных дел»

На Netflix с помпой вышли четыре из восьми эпизодов финального сезона «Очень странных дел». Фурор был такой, что наплыва зрителей не выдержали даже сервера такого стримингового гиганта (зато потом отчитались о новых рекордах). Чем на самом деле закончится сага, длящаяся почти десять лет, мы узнаем только 31 декабря, но пока можно оценить предварительный настрой и общий вектор, куда, вероятно, движется шоу. Не зря же в профессию вернулся режиссер «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили»! Правда, есть версия, что Фрэнком Дарабонтом в пятом сезоне забивают гвозди.
фото: «Очень странные дела» (2016-2025) / Netflix
Ноябрь 1987-го, Хоукинс превратился в осажденную крепость, где действует военный карантин. Везде блокпосты и шастают люди в форме, а в армейской лаборатории проводит жестокие эксперименты над флорой и фауной Изнанки ученая с погонами генерала-майора и именем-позывным Кей (Линда Хэмилтон). Героические подростки, защищающие малую родину с холодной осени 1983-го, залегли на дно, но готовятся к финальному поединку с Векной, что раз за разом именуют войной.
Финальный сезон «Очень странных дел» начинается с уже привычной экскурсии по городу, где от былой нормальности осталось лишь название. Покинувшее было Хоукинс семейство Байерсов, Уилл с братом Джонатаном (Чарли Хитон) и матерью Джойс (Вайнона Райдер), теперь ночует в подвале Уилеров (фамилия Майка). Дастин горюет без покойного старшего товарища Эдди Мансона (Джозеф Куинн) и носит в знак траура футболку «Клуба адского пламени», чем провоцирует ненужные стычки с быковатыми спортсменами. Лукас навещает в больнице Макс (Сэди Синк), на репите проигрывая ей Running Up That Hill Кейт Буш, надеясь, что это пробудит её от магической комы.
ЧитатьГормоны против монстров: мистические истории о подростках и взрослении
Ураган, когда-то открывший подросткам удивительный мир демогоргонов и телепатии, успел значительно разрастись, так что обломками бедствия задело всех без исключения. Даже до поры беззаботные Уилеры, косплеившие пародийное обывательское благополучие на манер «Женатых и с детьми», столкнулись с нападением темных сил и пропажей младшей сестры Холли (Нелл Фишер). Пока другие привыкают или борются с душевными шрамами (особенно непросто Нэнси в исполнении Наталии Дайер), Уилл Байерс неожиданно расправляет плечи. Мальчик, который выжил, всё это время оставался в тени друзей, но теперь готов ворваться в схватку как секретное оружие.
фото: «Очень странные дела» (2016-2025) / Netflix
С событий четвертого сезона минуло полтора года, так что братьяДаффер закономерно тратят почти весь 70-минутный первый эпизод на экспозицию. Дети еще выросли, их душевные раны тоже, время снова окинуть взором игровую площадку и оценить расстановку сил. Сюрпризов не так много — визит Сары Коннор в роли свадебной генеральши анонсировали давно, — да и не за ними, вероятно, аудитория Netflix отправляется в Хоукинс. Впрочем, атмосфера секретности вокруг финальных эпизодов такая, будто двухчасовой финал будет снимать Кристофер Нолан.
ЧитатьНет сил ждать: что посмотреть, если любите «Очень странные дела»
С ним у Дафферов становится всё больше общего — от мегаломании до любви всё проговаривать в «ненавязчивых» беседах на ходу. Учитывая, насколько выросли масштаб катастрофы и количество «играбельных» персонажей, а также длительную паузу, рассказывать надо много — и нередко «Очень странные дела» превращаются в череду лекций TED или круглых столов по теме. Не всем удается совладать с взвинченной драматичной интонацией и форматом «ты мне панчлайн — я тебе два», особенно когда подростковые колкости и необязательные отсылки должны сочетаться с психотерапевтическими мантрами.
фото: «Очень странные дела» (2016-2025) / Netflix
В четвертой серии к этому добавляются (прощальные?) похвалы друг друга, что еще сильнее тормозит повествование при формальном повышении ставок. Удачно срабатывает разве что монолог Робин о принятии себя, который наконец размораживает Уилла. Квирная невстроенность в стандартные обывательские нарративы помогает девушке существовать чуть в другом регистре, где насмешка и искренность не оттеняют друг друга, но переливаются внутри одного предложения. Её опыт несвободы проистекает из такой же нелепицы, как и демоны из параллельного мира, но, увы, куда более реален. Правда, как и в случае младшего Байерса, Дафферы будто бы слишком долго не могли определиться, что же с ней делать.
ЧитатьКак бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа
Зато пятый сезон, кажется, заявляет перспективный маршрут — прочь из местечка Ностальгино. Ретро-флэшбеки из 1950-х и 1980-х намекают, что современные беды уходят корнями в «старые добрые», персонажи мечтают не отыграть, как было, а поскорее очнуться от кошмара и начать жить дальше. Да и суперсила Уилла во многом связана с осмыслением травматичного опыта. То, что не убивает, делает нас сильнее? Хочется верить, что Дафферы избегут соблазна нырнуть в кротовью нору и отстроить на месте Хоукина давно утраченный пластмассовый рай. Впрочем, с них станется, учитывая, как они подсунули Фрэнку Дарабонту, вернувшемуся с пенсии ради «Очень странных дел», самый клюквенный и слабо прописанный эпизод. Вот уж действительно — поскорее бы это всё закончилось.
«Очень странные дела». 5 сезон. Трейлер №2 на английском языке
обсуждение >>