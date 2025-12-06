«Рыцарь Семи Королевств», «Фоллаут», финал «Очень странных дел»: зарубежные сериалы зимы 2025-2026

Кино-Театр.Ру
6 декабря 2025
Сколько ни тверди, что зима близко, подкрадывается она всё равно незаметно (особенно, когда в декабре еще нет снега, как будто осенью). Тем не менее похолодания и многочисленные праздники особенно располагают к просмотру сериалов — и Кино-Театр.Ру подготовил для вас десятку особенно ламповых и интригующих проектов, которые будут выходить за рубежом. Конечно, это не всё, что могут предложить иностранные стриминги, так что своих фаворитов пишите в комментариях!

«Покинутые» / The Abandons

Платформа: Netflix

Покинутые (2025)

Штат Орегон, 1850-е. На местных землях успели обосноваться Покинутые — группа сирот под предводительством Фионы Нолан (Лина Хиди). Этому мало кто рад, а новоприбывшая Констанс Ван Несс (Джиллиан Андерсон), чья семья богата и привилегирована, пытается выгнать их силой с территории, которую считает своей. Однако вскоре недругам придется объединиться перед лицом общей угрозы: местные коррумпированные чиновники хотят прибрать к рукам земли, ставшие яблоком раздора. Только вместе они смогут как-то противостоять прогнившей системе.

Автор «Сынов анархии» Курт Саттер решил отправить зрителей на фронтир, обратившись к вечному жанру вестерна. Правда, сколько в «Покинутых» будет его творческого видения, пока не ясно: шоураннер со скандалом покинул проект, едва завершив пилотный эпизод. Из интересного: Ник Робинсон и Диана Сильверс играют Элиаса и Далию Теллеров, в чем многие видят связь с Джексом Теллером — героем Чарли Ханнэма из «Сынов».
Премьера: 4 декабря

«Фоллаут» (сезон 2) / Fallout

Платформа: Prime Video

Фоллаут (2024-2025)

XXIII век. Люси (Элла Пернелл), покинувшая родное убежище 33 и отправившаяся в Пустошь, продолжает непростое путешествие. В пути её сопровождают Максимус из Братства стали (Аарон Мотен) и охотник за головами Купер Говард (Уолтон Гоггинс). Вместе они держат путь к Нью-Вегасу, куда отправился отец героини Хэнк (Кайл Маклахлен). Тот оказался не таким классным парнем, как помнила дочь.

Возвращение одной из самых успешных игровых адаптаций в истории. Второй сезон обещает зрителям атмосферу не менее любимой геймерами Fallout: New Vegas. Если шоураннеры Лиза Джой и Джонатана НоланМир Дикого Запада»), не перемудрят с сюжетом, можно ждать невероятно колоритных персонажей. Оригинал многим запомнился в том числе противостоянием безумных подрывников и возрожденного римского легиона. Кого-то из них, возможно, сыграют присоединившиеся к проекту Джастин Теру и Маколей Калкин.
Премьера: 17 декабря

«Очень странные дела» (сезон 5, вторая и третья часть) / Stranger Things

Платформа: Netflix

Ноябрь 1987-го, годовщина исчезновения Уилла Байерса (Ноа Шнапп). Теперь Хоукинс стал полем масштабной битвы, в которой замешаны не только семьи всех ключевых героев — Майка (Финн Вулфхард), Лукаса (Калеб МакЛафлин), Дастина (Гатен Матараццо) и Одиннадцатой (Милли Бобби Браун), — но и целое подразделение военных во главе с доктором Кей (Линда Хэмилтон). Векна (Джейми Кэмпбелл Бауэр) в Изнанке тоже не сидит без дела и намерен погрузить всю планету в кошмар.

Полуфинал «Очень странных дел» — в ноябре показали четыре эпизода из восьми — закончился полным разгромом армейской части и парой неожиданных встреч. Помимо возвращения персонажей из прошлых сезонов братья Дафферы не забыли ввести и новых: наряду со злодейкой в исполнении Хэмилтон важная роль, кажется, отведена Холли (Нелл Фишер), младшей сестре Майка, и её избалованному однокласснику Дереку (Джейк Коннелли). Последний стал одним из открытий шоу — и, хочется верить, не единственным. Один из четырех оставшихся эпизодов снял Фрэнк Дарабонт, а заключительная серия выйдет 31 декабря и будет длиться чуть больше двух часов.
Премьера: 24 и 31 декабря

«teatr.ru/kino/movie/hollywood/204782/annot/ rel=nofollow target=_blank>Копенгагенский тест» / Copenhagen Test Платформа: Peacock

Копенгагенский тест (2025)

США, недалекое будущее. Американец китайского происхождения Александр Хейл (Симу Лю) — агент разведки, который узнает, что таинственный хакер взломал его мозг и получил доступ к тому, что он видит и слышит. Тем временем на работе его подозревают в двойной игре, так что супершпиону необходимо не только разыскать взломщика, но и как можно скорее доказать лояльность американским спецслужбам.

Параноидальный сай-фай в духе Филипа К. Дика сочинил Томас Брэндон, работавший над мистическим шоу «Наследие». Исполнительным продюсером выступил Джеймс Ван, известный по хоррор-франшизам «Пила» и «Заклятие», а во второстепенных ролях появятся Мелисса Баррера из «Эбигейл», Адина Портер и Адам Годли.
Премьера: 27 декабря

«Провожающая в последний путь Фрирен» (сезон 2) / Sousou no Frieren

Платформа: Crunchyroll

Эльфийка-волшебница Фрирен продолжает непростое странствие вместе с ученицей Ферн и воином Штарком. Их маршрут пролегает на север, где по легенде находится Ойсерст — место упокоения душ. Дорога ожидается непростой: на пути троицы встретятся как новые друзья, так и опасные враги. Наиболее серьезным противником определенно станет демон Махт, чье прошлое связано с Денкеном — одним из колдунов, участвовавших в испытании на первый магический ранг.

Второй сезон обещает то же, что и в первом: очаровавшую многих смесь меланхоличного повествования и ярких схваток с опасными противниками. Небольшие стилистические отличия может привнести режиссер Томоя Китагава (помреж «Дальше, чем космос»), который заменил в кресле постановщика Кэйитиро Сайто («Рок-тихоня!», «Сонни Бой»). Трейлеры обещают качественную постановку экшна, а читавшие мангу предполагают, что новый сезон станет длиннее, чтобы полноценно охватить грядущие события, не останавливаясь на полуслове.
Премьера: 16 января

«Рыцарь Семи Королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms

Платформа: HBO

Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь (2026)

Вестерос, эпоха правления Таргариенов. Дункан Высокий (Питер Клэффи) — бывший оруженосец межевого рыцаря, сира Арлана из Пеннитри (Дэниэл Уэбб). После смерти наставника он решает получить титул рыцаря, для чего отправляется на турнир в Эшфорде. Там судьба его сводит с худым лысым подростком Эггом (Декстер Сол Анселл), который напрашивается к Дункану в оруженосцы. Далеко не сразу воин понимает, что перед ним — Эйегон V, будущий Эйегон Невероятный, прадед Дейенерис. Пока же они простые люди, скитающиеся по дорогам Вестероса.

Приквел «Игры престолов» создавался Джорджем Мартином параллельно с написанием «Песни льда и пламени»: дебютная повесть «Межевой рыцарь» вышла еще в 1998-м, а в 2010-м — «Таинственный рыцарь», третья и последняя на сегодняшний день. Они и послужили основой для сериала, который должен полнее раскрыть историю Вестероса и заодно показать не эпические сражения за власть, а более приземленную историю.
Премьера: 18 января

«teatr.ru/kino/movie/hollywood/163198/annot/ rel=nofollow target=_blank>Терапия» (сезон 3) / Shrinking Платформа: AppleTV

Терапия (2023-2024)

После смерти жены психотерапевт Джимми (Джейсон Сигел) замкнулся в себе, утратив связь с дочерью Элис (Лукита Максвелл), старыми друзьями и некоторыми пациентами. Когда же он возвращает волю к жизни, то начинает говорить на сеансах то, что думает, и подталкивать клиентов к активным действиям. Иногда это дает результат, но чаще — приводит к катастрофе. Во втором сезоне Джимми наконец встретился с Луисом (Бретт Голдстин), виновным в летальной аварии, а его пожилой начальник Пол (Харрисон Форд) начал потихоньку смиряться с прогрессирующей болезнью Альцгеймера. Какие новые испытания готовит им жизнь?

Возвращение душевной трагикомедии, сочиненной Сигелом, Голдстином и автором «Клиники» с «Тедом Лассо» Биллом Лоуренсом. Персонажи остались на пороге перемен, которые им еще предстоит осмыслить, а в новых сериях обещают появление Джеффа Дэниелса в роли отца Джимми и Майкла Дж. Фокса.
Премьера: 28 января

«Чудо-человек» / Wonder Man

Платформа: Disney+

Чудо-человек (2025)

Саймон Уильямс (Яхья Абдул-Матин II) — начинающий актер и каскадер, работающий в Голливуде. Так уж вышло, что он попал под ионное облучение и получил суперспособности, которые… вынужден скрывать, чтобы и дальше сниматься в кино. На пару с коллегой Тревором Слэттери (Бен Кингсли) он борется за роли в готовящемся ремейке супергеройского блокбастера, что для Саймона вдвойне непросто: новый дар во многом похож на то, что ему предстоит «делать» в кадре.

Сатирический мини-сериал Дестина КреттонаШан-Чи и легенда десяти колец») будет высмеивать одержимость Голливуда супергеройскими фильмами, что звучит как шпилька в собственный адрес. Шоу успели несколько раз перенести из-за забастовок сценаристов и актеров, но теперь оно всё же доберется до зрителей. Получится ли у сценаристов за восемь серий вернуть любовь зрителей к супергероике — вопрос открытый.
Премьера: 27 января

«Больница Питт» (2-й сезон) / The Pitt

Платформа: HBO Max

Больница Питт (2025)

Старший терапевт Майкл Робинавич (Ноа Уайли) работает в неотложной помощи Питтсбургской травматологической больницы. Ему приходится иметь дело не только с обилием пациентов и молодыми неопытными ординаторами, но и психологической травмой из-за утраты наставника во время ковида. События новых серий развернутся через десять месяцев после первого сезона, а Робинавичу и Ко придется работать в том числе на День независимости.

Новые смены медицинского процедурала Р. Скотта Геммилла, писавшего в том числе «Скорую помощь». Шоу быстро полюбилось зрителям и критикам, а на минувшей премии «Эмми» удостоилось четырех статуэток (помимо статуса лучшего драматического сериала отметили игру Уайли и Кэтрин ЛаНаса).
Премьера: январь

«Клиника» / Scrubs
Платформа: ABC

Клиника «Святое сердце» не знает отбоя от пациентов и интернов, да и бег времени значительно повлиял на то, как здесь всё устроено. Неизменно лишь одно — дружба Джей Ди (Зак Брафф) и Тёрка (Дональд Фэйсон). Удается ли им валять дурака, как в юности?

Возвращение легендарного ситкома везде называют по-разному: кто-то считает, что это десятый сезон и прямой сиквел оригинального шоу, где-то новые серии записывают в спин-оффы или даже ребуты, а в фанатской википедии так и вовсе именуют сезоном-воссоединением. Так или иначе на борту большинство ключевых актеров (включая Сару Чок, Джона К. Макгинли и Джуди Рейес), а режиссером выступает сам Брафф. К сценарию приложил руку создатель оригинала Билл Лоуренс, но шоураннерка сериала — Асим Батра, которая также много лет отдала «Клинике». Свело олдскулы?

Премьера: 25 февраля

