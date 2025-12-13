«Склиф» — возвращение Кристины Асмус в большую медицину

Евгения Покровская (Асмус) — травматолог из института скорой помощи, чуть ли не каждую смену борющаяся за чью-то жизнь. И без того стрессовые будни становятся еще более дикими, когда освобождается место для изыскания ученой степени. Это сразу же влияет на отношения Евгении с коллегой-возлюбленным Романом Поликарповым (Матвей Лыков). Пара вместе с университетских лет, но в отношениях то и дело возникают проблемы. Добавить к этому, что отец Романа, Николай Поликарпов (Борис Хвошнянский), не только главврач, но и шовинист, — и образуется довольно безумная рабочая атмосфера, в которой непросто сохранять трезвость ума и присутствие духа.
Медицинские шоу давно и прочно обосновались среди зрительских фаворитов: например, отечественная индустрия может похвастаться и «Красной зоной», и «13 клинической», и теми же «Склифосовским» с «Интернами», не говоря уже о культовых «Докторе Хаусе», «Клинике», «Скорой помощи» «Больнице Никербокер». Разумеется, это не повод отказаться от чего-то нового: почва благодатная, темы вечные, так что придумать что-то эдакое, работая с устоявшимся, казалось бы, жанром, звучит очень амбициозно. Обычно для этого необходимо найти какую-то свою фишку, которая помогла бы выделиться на фоне других, и в этом плане «Склиф», кажется, несколько переусердствовал.
фото: кадр из сериала "Склиф" / ТНТ
Первый эпизод стартует с крупной аварии: машина на высокой скорости влетает в толпу, калеча без малого десяток человек. Среди прочих особенно выделяются двое пострадавших: собственно, водитель — и юная балерина, получившая перелом стопы. У последней, разумеется, вопрос жизни и смерти: неправильное лечение может поставить крест на карьере, однако оперировать её не так-то просто. С шофером ситуация не менее драматичная: вскоре в больницу прибывает отец пострадавшего, который, узнав, что за рулем был вовсе не его сын, падает с инфарктом, и лечить теперь нужно уже его. Так одна ситуация формирует сразу две истории, и подобная структура — два сложных медицинских случая — сохранится в каждой последующей серии.
Словно этого мало, на непосредственно врачебные сюжеты нанизываются более бытовые. Самая очевидная линия — непростые отношения Евгении и Романа: пара никак не может определиться, что же они чувствуют друг к другу, так что мечутся от любви до ненависти. По всему становится ясно, что Поликарпов-младший прекрасно относится к Евгении-девушке, но крайне скептичен к ней как к специалистке, что для упертой травмотологини то и дело становится поводом для скандала. Намечается и что-то вроде любовного треугольника: Евгения то и дело общается с коллегой Алексеем Топорковым (Семен Серзин), ходя по тонкой грани между дружбой и флиртом. Тот оказывается тоже не в самой простой ситуации: мужчина живет с матерью и дочерью, с которой очень хочет повидаться бывшая супруга, чему врач препятствует всеми силами. У Покровской тоже с родственниками не всё так просто: отец (Иван Охлобыстин) — в прошлом гениальный хирург, а ныне — практикующий йог.
фото: кадр из сериала "Склиф" / ТНТ
Сюжетных линий столько, что уследить за ними — задача не из простых: стоит начать раскручиваться одной, как сценаристы уже бросают в зрителя еще две, приправляя третьей. По отдельности они выглядят не то чтобы сложно, но в голове к финалу серии нередко перемешиваются в кашу. Вдобавок далеко не все истории внутри эпизода получают достойное завершение, что лишь усугубляет ситуацию. Та же авария из первой сцены почти сразу уходит на задний план, а повествование для простоты фокусируется на двух конкретных судьбах — балерины и отца с инсультом. Водитель тоже присутствует, но очень номинально — выступая скорее в роли макгаффина. Ненадолго он появится снова уже в самом финале, чтобы раскрыть причины случившегося. Намекают, что мужчине грозит срок, но что именно с ним происходит дальше — загадка.
Возможно, так и должно быть: в конце концов, НИИ скорой помощи занимается спасением жизней, а не наблюдением за дальнейшей судьбой больных. Однако и персональные истории медиков полны недосказанностей, из-за чего к финалу третьего эпизода общая картина всё еще складывается с трудом. Да, есть пунктирные конфликты и драматичные личные обстоятельства, но какой-то цепляющей фишки у «Склифа» пока не наблюдается. Происходящее скорее напоминает более привычную телевизионную мелодраму с налетом медицинской специфики, и этого, увы, маловато, чтобы надолго отпечататься в памяти. Возможно, что-то исправится в дальнейшем, но надежд не так много.
