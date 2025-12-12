Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Золотое дно-2»: Дубайская мелодрама

Обзор сериалов >>
12 декабря 2025
В онлайн-кинотеатрах Иви и START продолжается показ второго сезона сериала «Золотое дно», оригинал которого в прошлом году стал хитом стримингов и даже вышел в эфир телеканал НТВ, хотя и отличался от стандартной «бандитско-ментовской» повестки. Придуманное журналистом Сергеем Минаевым (и написанное в соавторстве с однофамильцем Дмитрием Минаевым) «Золотое дно» повествует о мире властных строителей Градовых, пытающихся разделить бизнес вполне законными методами, пусть и укладывающимися, скорее, в понятие «схем» не без провокационных сюжетных кульбитов. Во втором сезоне, также поставленном режиссером Ильей Ермоловым, борьба за власть продолжается – только из серости градовских новостроек выходит еще и в Дубай, ставший последним пристанищем санкционных застройщиков.

Золотое дно-2 (2025)
фото: Иви, START, Team Films

Открывает новое, но по-прежнему «Золотое» дно черно-белая экспозиция с похоронами старшего Градова (Алексей Гуськов) – страшный сон, не более. Хотя, как показал первый сезон, смерть его сына (Ростислав Бершауэр), стала едва ли не лучшим его решением, чтобы не участвовать в последующей грызне за наследие Градовых, амбициозно названное «Галактикой». В этой гравитационной системе Млечный, или молочный, семейный, путь зиждется на череде оторванных друг от друга звезд, подпитываемых одновременно и почти планетным тщеславием, и совершенно ненужной пылью.

В центре вселенной теперь, правда, вовсе не главный Градов, а его (и его сына) бывшая любовница, она же финансовый директор «Галактики» Надежда (Юлия Снигирь), во втором сезоне ставшая блондинкой. «Все не могу привыкнуть к вашему новому цвету. Вы осветлились и изнутри тоже?», – говорит герой Гуськова. Но хитрая ухмылка была ему ответом. Рассчитывающего на место главы «Галактики» Дмитрия Градова (Павел Попов) оставили директором по продажам, за поставки и обеспечение отвечает младший внук Градова – Антон (Валерий Карпов), по-прежнему идущий наперекор своему семейству и поддерживаемый женой Мариной (Марина Ворожищева), дочерью погибшего Кудрявцева, который перед смертью получил оффшорную кипрскую долю в компании, ну а за маркетинг отвечает Полина Градова (Ангелина Пахомова), которую в итоге как, видимо, самую молодую и красивую отправят в Дубай делать новый для Градовых, оказавшихся под санкциями, счет.

Золотое дно-2 (2025)
фото: Иви, START, Team Films

Если первое «Золотое дно» реально искало уровни дна, до которых могут добраться члены одной семьи – пусть и под благостную музыку, сильно напоминающую главную композицию «Аббатства Даунтон», то второй сезон сериала зачем-то решил выйти из коробок градовских новостроек, где все схвачено, в реальный мир. Где есть санкции, русский паспорт, на который не открывают счет даже в ОАЭ, и даже китайский (что?) рынок, где связи для застройщиков, по сюжету, имеет лишь один человек – непьющий и устраивающий состязания по поимке карпов в бассейне ночного клуба Кусок (Семен Литвинов). Подведем под это неожиданно сгоревшую виноделью Градовых (в первом сезоне герой Бершауэра мыслил именно ее как свое главное наследие), дубайский трип героини Ангелины Пахомовой и неожиданно возникшего брата Марины Кудрявцевой – вот и получим, как правильно отмечает блондинка Надежда в исполнении Снигирь, «турецкую мелодраму».

Она же, кстати, когда неожиданно ломает ногу на стройке, замечает вновь пытающемуся растеребить ее душу герою Гуськову, что «два объекта мы не потянем». Имея в виду чувства и как женщины с мужчиной, и как застройщика с клиентом. Примерно так же объекты не тянут и сценаристы с одной фамилией Минаев вместе с режиссером Ильей Ермоловым, который во втором сезоне все больше появляется как актер – юрист «Галактики», вступающий во все более доверительную связь с Зиной (Юлия Франц), HR строительной компании, любительницей карт Таро и, важно, женой Дмитрия Градова.

Золотое дно-2 (2025)
фото: Иви, START, Team Films

Второй сезон «Золотого дна» от семейной саги про богатых и почти знаменитых, пусть и в узких кругах, застройщиков, пытается перейти к сатире, когда жены этих самых богатых и знаменитых не понимают, почему не работают их карточки на зарубежном курорте, а дочери или внучки как новое поколение верят, что можно сломать систему, даже когда у тебя только один паспорт гражданина РФ. Но рубленый сценарий однофамильцев Минаевых, упирающийся во фразы в духе «Не ожидал от нашей компании потемкинской деревни», абсолютно не смешит и не триггерит, даже когда речь о новых платежках и застройщиках. История со «вторичкой» Ларисы Долиной будоражит больше умов. Вот где «комедия положений», как вполне честно характеризует второй сезон «Золотого дна» героиня Юлии Снигирь.

Смотрите сериал «Золотое дно-2» в онлайн-кинотеатрах Иви и START.

«Золотое дно-2»

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Второе дно: Юлия Снигирь, Кирилл Нагиев и Алексей Гуськов
Смотреть онлайн: «Золотое дно», «Склиф» и продолжение «Фоллаута»
Дело врачей: «Хирург» Сергей Гилев между тюрьмой и семьей
Голодные игры, приключения Шурика и много пап: главные трейлеры за неделю
Второй сезон драмы «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь стартует 4 декабря
«В нелюбви деньги не заработаются»: Марина Ворожищева о блате, финансах и работе с мужем
Счастье по-турецки, развод под Новый год и ужасы российской глубинки: главные трейлеры за неделю
«Я тебя вышвырну из моей компании»: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь и Даниил Страхов в тизер-трейлере «Золотого дна 2»
Марина Ворожищева: «Хочется хулиганского, темпераментного и вместе с тем трепетного кино»
Триумф российского автопрома: Репортаж со съемок фильма «Битва моторов»
В киноиндустрии появился новый продакшн от авторов сериалов «Золотое дно» и «13 клиническая. Начало»
Точно продюсер: Александр Цекало, Елена Подкаминская и Никита Панфилов
«Трасса» стала лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
На «Трассу» под «Комбинацию»: номинанты на XII премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Юлия Снигирь покрасилась в блондинку
«Золотое дно», «Мастер и Маргарита» и «Трасса» номинированы на XII Премию АПКиТ
Юлия Снигирь и Алексей Гуськов приступили к съемкам во втором сезоне драмы «Золотое дно»
Фильм Алексея Германа-мл. «Воздух» стал триумфатором премии «Золотой орел»
Не только «Арбатские тайны»: еще 10 российских семейных саг, запечатлевших историю
Сериал «Золотое дно» продлен на второй сезон
Поиск по меткам
STARTИвиМария ТокмашеваНТВРоссийские сериалы
персоны
Ростислав БершауэрМарина ВорожищеваАлексей ГуськовЛариса ДолинаИлья ЕрмоловВалерий Карпов (II)Семён ЛитвиновДмитрий МинаевСергей Минаев (II)Ангелина ПахомоваПавел ПоповЮлия СнигирьЮлия Франц
фильмы
Аббатство ДаунтонЗолотое дноЗолотое дно-2

фотографии >>
"Золотое дно-2" (2025)
"Золотое дно-2" (2025)
"Золотое дно-2" (2025)
"Золотое дно-2" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Последний ужин»

Скорбим

Олег Прядко
11 декабря ушёл из жизни актёр Олег Прядко.

День рождения >>

Андрей Бабенко
Леонид Быков
Олеся Грибок
Лидия Ежевская
Касым Жакибаев
Александр Пожаров
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Ольга Торощина
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Билл Найи
Фрэнк Синатра
Реджина Холл
Мэдхен Эмик
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?