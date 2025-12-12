«Золотое дно-2»: Дубайская мелодрама

В онлайн-кинотеатрах Иви и START продолжается показ второго сезона сериала «Золотое дно», оригинал которого в прошлом году стал хитом стримингов и даже вышел в эфир телеканал НТВ, хотя и отличался от стандартной «бандитско-ментовской» повестки. Придуманное журналистом Сергеем Минаевым (и написанное в соавторстве с однофамильцем Дмитрием Минаевым) «Золотое дно» повествует о мире властных строителей Градовых, пытающихся разделить бизнес вполне законными методами, пусть и укладывающимися, скорее, в понятие «схем» не без провокационных сюжетных кульбитов. Во втором сезоне, также поставленном режиссером Ильей Ермоловым, борьба за власть продолжается – только из серости градовских новостроек выходит еще и в Дубай, ставший последним пристанищем санкционных застройщиков.
фото: Иви, START, Team Films
Открывает новое, но по-прежнему «Золотое» дно черно-белая экспозиция с похоронами старшего Градова (Алексей Гуськов) – страшный сон, не более. Хотя, как показал первый сезон, смерть его сына (Ростислав Бершауэр), стала едва ли не лучшим его решением, чтобы не участвовать в последующей грызне за наследие Градовых, амбициозно названное «Галактикой». В этой гравитационной системе Млечный, или молочный, семейный, путь зиждется на череде оторванных друг от друга звезд, подпитываемых одновременно и почти планетным тщеславием, и совершенно ненужной пылью.
В центре вселенной теперь, правда, вовсе не главный Градов, а его (и его сына) бывшая любовница, она же финансовый директор «Галактики» Надежда (Юлия Снигирь), во втором сезоне ставшая блондинкой. «Все не могу привыкнуть к вашему новому цвету. Вы осветлились и изнутри тоже?», – говорит герой Гуськова. Но хитрая ухмылка была ему ответом. Рассчитывающего на место главы «Галактики» Дмитрия Градова (Павел Попов) оставили директором по продажам, за поставки и обеспечение отвечает младший внук Градова – Антон (Валерий Карпов), по-прежнему идущий наперекор своему семейству и поддерживаемый женой Мариной (Марина Ворожищева), дочерью погибшего Кудрявцева, который перед смертью получил оффшорную кипрскую долю в компании, ну а за маркетинг отвечает Полина Градова (Ангелина Пахомова), которую в итоге как, видимо, самую молодую и красивую отправят в Дубай делать новый для Градовых, оказавшихся под санкциями, счет.
фото: Иви, START, Team Films
Если первое «Золотое дно» реально искало уровни дна, до которых могут добраться члены одной семьи – пусть и под благостную музыку, сильно напоминающую главную композицию «Аббатства Даунтон», то второй сезон сериала зачем-то решил выйти из коробок градовских новостроек, где все схвачено, в реальный мир. Где есть санкции, русский паспорт, на который не открывают счет даже в ОАЭ, и даже китайский (что?) рынок, где связи для застройщиков, по сюжету, имеет лишь один человек – непьющий и устраивающий состязания по поимке карпов в бассейне ночного клуба Кусок (Семен Литвинов). Подведем под это неожиданно сгоревшую виноделью Градовых (в первом сезоне герой Бершауэра мыслил именно ее как свое главное наследие), дубайский трип героини Ангелины Пахомовой и неожиданно возникшего брата Марины Кудрявцевой – вот и получим, как правильно отмечает блондинка Надежда в исполнении Снигирь, «турецкую мелодраму».
Она же, кстати, когда неожиданно ломает ногу на стройке, замечает вновь пытающемуся растеребить ее душу герою Гуськову, что «два объекта мы не потянем». Имея в виду чувства и как женщины с мужчиной, и как застройщика с клиентом. Примерно так же объекты не тянут и сценаристы с одной фамилией Минаев вместе с режиссером Ильей Ермоловым, который во втором сезоне все больше появляется как актер – юрист «Галактики», вступающий во все более доверительную связь с Зиной (Юлия Франц), HR строительной компании, любительницей карт Таро и, важно, женой Дмитрия Градова.
фото: Иви, START, Team Films
Второй сезон «Золотого дна» от семейной саги про богатых и почти знаменитых, пусть и в узких кругах, застройщиков, пытается перейти к сатире, когда жены этих самых богатых и знаменитых не понимают, почему не работают их карточки на зарубежном курорте, а дочери или внучки как новое поколение верят, что можно сломать систему, даже когда у тебя только один паспорт гражданина РФ. Но рубленый сценарий однофамильцев Минаевых, упирающийся во фразы в духе «Не ожидал от нашей компании потемкинской деревни», абсолютно не смешит и не триггерит, даже когда речь о новых платежках и застройщиках. История со «вторичкой» Ларисы Долиной будоражит больше умов. Вот где «комедия положений», как вполне честно характеризует второй сезон «Золотого дна» героиня Юлии Снигирь.
обсуждение >>