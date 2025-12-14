«Покинутые»: Женщины на коне

На Netflix вышли «Покинутые» Курта Саттера — автор многосерийной байкерской драмы «Сыны анархии», настоящей оды маскулинности, на этот раз взялся за историю, в которой все решают женщины. Джиллиан Андерсон и Лина Хиди играют матриархов двух враждующих семей, делящих ресурсы в окрестностях городка Энджел-Ридж штата Вашингтон в середине 19 века. Шахты, прииски и залежи серебра становится яблоком раздора, разгораются поистине шекспировские страсти — в этом пафосе и плюс, и недостаток сериала, богатого на костюмы, витиеватые диалоги, томные взгляды и кровавые преступления.
фото: SutterInk, Netflix
Констанс Ван Несс (Андерсон), владея тремя шахтами, фактически управляет городом — единственное, что ей пока не подвластно, это фермы в окрестностях. Земли, богатые залежами серебра, принадлежат нескольким семьям. Самая большая из них — ирландки Фионы Нолан (Хиди), бесплодной женщины, взявшей под опеку четверых сирот. Вражда между Констанс, заявляющей права на фермерские земли, и Фионой, не желающей отдавать свое, набирает обороты. Однажды ночью неизвестные нападают на ферму, загоняют стадо к обрыву, несколько коров гибнут — всем понятно, что это был приказ Констанс, но в открытую никто не готов кидаться обвинениями. Кроме приемной дочери Фионы, Далии (Диана Сильверс), которая вступает в конфликт с сыном Ван Несс, а тот в ответ заявляется на ферму под покровом ночи и пытается надругаться над девушкой, не только оскорбившей его при посторонних, но и обидевшей его чувства — парень, хоть и грубо и неумело, но пытался проявлять к ней симпатию. Их встреча заканчивается трагедией, и фермерские семьи оказываются перед выбором — обратиться к закону, который скорее всего будет не на их стороне, или же сохранить тайну и, наконец, объединиться против деспотии и диктатура Ван Нессов.
Сериал начинается весьма бодро и пытается сохранить ритм за счет драматичных поворотов сюжета — например, медведя гризли, который бродит по округе, нападает на мэра, оставляя от него буквально мокрое место, и становится потенциальной угрозой для шахтеров. Неглянцевая атмосфера Дикого Запада, где пышные платья не помеха для езды на лошади и стрельбы из револьвера, а вражда двух семей не может повлиять на чувства двух детей — да, не обходится без Ромео и Джульетты.
На экране — антураж классического вестерна, однако перестрелки взглядами превалируют над реальными вооруженными столкновениями. Заявленные в самом начале конфликты растянуты на серии, вялотекущие, они будто бы разрушают заявленный жанр, предполагающий динамику. Диалоги вторят действию, и излишний пафос порой превращает происходящее в слишком вычурную костюмированную историческую драму. Однако, есть Джиллиан Андерсон и Лина Хиди в образах равнозначно властных женщин, на которых лежат откровенно мужские обязанности — здесь нет места сентиментальности, нежности и трепетности, есть негласные законы и узы, порой крепче кровных. Их жизни зеркалят одна другую, родные дети против приемных, власть, построенная на страхе и деньгах, против той, что держится на взаимопомощи и попытки выжить в суровых условиях.
Фокус на их персонажах как будто бы мешает развитию остальных — многие из заявленных вначале героев так и остаются по сути функциями, существующими для заполнения пространства и увеличения количества сюжетных линий. Многолюдность повествования — безусловно, не минус, но проработанность характеров можно поставить под сомнение. Конечно, цель — показать главных героинь, и сами по себе эти предлагаемые обстоятельства являются достаточно уважительной причиной для того, чтобы уделить внимание сериалу. Который разрушает представление о вестерне как о сугубо мужском пространстве.
обсуждение >>