«Великий и могучий»: Елена Сафонова учит русскому языку Семена Молоканова

15 декабря 2025
В онлайн-кинотеатре PREMIER начался показ комедийного сериала «Великий и могучий», в котором региональная компания «Пензфильммаш», когда-то придумавшая популярный веб-проект «Зёма», возвращается к истокам и снова остроумно отыгрывает вечный сюжет про барышню и хулигана – теперь под аккомпанемент уроков русского языка, которые проводит актриса Елена Сафонова.

Великий и могучий (2026)
фото: PREMIER

«Великий и могучий» сразу и начинается со сцены разборки владельца ломбарда Игоря (актер и продюсер Семен Молоканов), который вместе с двумя своими приспешниками – Юристом (Марк Вдовин) и Малым (Павел Стонт) — пытают должника Аркашу (Александр Гиренок), из-за которого Игорь остался без денег на предстоящую свадьбу. Его избранницей стала красавица Лиза (Екатерина Ильина), с ней он познакомился на дороге, когда их машины столкнулись. И это, кажется, была любовь с первого взгляда. Причем как со стороны Игоря, так и со стороны Лизы.

Но девушка оказывается не так проста. Она – дочь мэра города (Юлия Волкова), которая не может позволить, чтобы ее зятем стал местный решала-раздолбай, разговаривающий, к тому же, чуть ли не на фене, ну или «через слышь», как говорят в сериале. Мэр ставит условие: либо свадьбы не будет, либо Игорь идет учиться великому и могучему русскому языку, а заодно и манерам к заслуженному работнику образования Российской Федерации Нине Владимировне Архангельской (Елена Сафонова). Игорь, конечно, надеется разрулить вопросик и с Ниной Владимировной, но строгая педагог не готова работать фиктивно, да еще по чужим правилам, поэтому начинает учебную деятельность с тренировки не только пунктуации, но и пунктуальности. Теперь каждый день Игорь должен выкраивать на уроки по два часа в донельзя плотном графике, где нарисовались новые проблемы – пропал тот самый Аркаша, а взявшийся за поиски бывший московский следователь Корчагин (Иван Батарев) еще с детства невзлюбил Игорька, с которым ходил на бокс к своему отцу-тренеру (Олег Васильков).

Великий и могучий (2026)
фото: PREMIER

За почти 10 лет, прошедшие со времен публикации первых роликов «Красавица и Чудовище», где Семен Молоканов играл гопника, пытающегося растопить сердце богини, региональный продакшн «Пензфильммаш» успел перейти в категорию востребованных на федеральном уровне производителей контента. Вслед за «Красавицей и Чудовищем» они выпустили свой самый известный проект «Зёма» о быте и нравах реальных пацанов из Пензы – так, что «Зёма» в итоге разросся не только на несколько сезонов, но еще и на спин-оффы «Макс и Гусь» и «Тяни, Сундук». Кроме этого «Пензфильммаш» работал над вторым сезоном «Букиных», сериалами «Планетяне» и «Знахарь», и даже занимались съемками реалити для ТНТ «Выжить в Дубае» (сам Молоканов еще и успел принять участие в другом шоу – «Новые звезды в Африке»). Однако именно «Великий и могучий» выглядит как возвращение к истокам, пусть и более интеллигентное, не без элементов литературного перевоспитания.

Уже в первых сериях Нина Владимировна декламирует «Евгения Онегина», хотя Игорь вовсе не готов называть его героем ни нашего, ни того времени. Игорь, хоть и с репутацией не самого образованного решалы, но понимает в чувствах и справедливости. Без причины на рожон не лезет, хотя методы его диалога с разнообразными обидчиками, еще заслуживают проработки. Несмотря на криминальную составляющую, «Великий и могучий», скорее, представляет собой порой наивный, но довольно лиричный любовный роман, где проверку проходят и разум, и чувства, и воззрения на личное, доброе и вечное. И не только благодаря брутальным пацанам в пылу поиска собственной правды разучившихся говорить на литературном русском, но и окружающим их женщинам – и властной мэрше с ее избалованной дочкой, и строгой, но справедливой Архагельской с ее сильной и независимой внучкой (Алена Митрошина). Семья и отношения внутри нее – еще одна из главных тем «Великого и могучего», где наверняка еще прозвучат строки из тургеневских «Отцов и детей», а, может, образование нерадивого «гопника» дойдет и до Льва Николаевича Толстого.

Сериал «Великий и могучий» смотрите в онлайн-кинотеатре PREMIER с 15 декабря.

«Великий и могучий»

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram