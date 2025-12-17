Кино-Театр.Ру
«Человек против младенца»: Рождественский бэби-бум

17 декабря 2025
На Netflix вышел мини-сериал «Человек против младенца» — новое творение соавторов Роуэна Аткинсона и Уильяма Дэвиса, которое можно считать своеобразным сиквелом вышедшего на той же платформе в 2022 году проекта «Человек против пчелы». Непутевый квартирный смотритель Тревор Бингли на этот раз невольно становится нянькой для малыша, подброшенного к дверям сельской школы – близится Рождество, но все происходящее мало похоже на чудо. Постепенно, впрочем, история все больше начинает походить на классическую праздничную комедию положений, с ноткой абсурда в духе мистера Бина.

Человек против младенца (2025)

Разведенный Тревор Бингли (Роуэн) живет уединенно в сельской глуши, с тоской вспоминая счастливые семейные годы с женой и дочкой. Много лет подряд они вместе наряжали елку, а теперь он греет руки о чайник в промозглом доме, пока бывшая семья собирается на каникулы на Барбадос с новым главой семейства. Тревор не отчаивается и покорно отправляется на работу в школу, где вот-вот начнется рождественский спектакль для родителей. В роли младенца Иисуса впервые выступит настоящий младенец, сын одной из местных жительниц. Однако в назначенный час женщина не появляется, а на пороге школы Тревор находит люльку с улыбчивым малышом – что ж, наверно, это и есть исполнитель главной роли. В ходе представления мужчина, который, к слову, отчаянно нуждается в деньгах, — на счету копейки, с работы его увольняют, а дочери нужны деньги на учебу – получает предложение присмотреть за шикарным лондонским пентхаусом. Выезжать нужно срочно, но вот незадача – все ушли, а подброшенный ребенок так и остался на сцене. Конечно, Тревор не может бросить малыша одного, и забирает его с собой, параллельно пытаясь дозвониться в полицию и социальные службы. Но праздники и непогода замедляют работу, так что герой вынужден скрытно пронести кроху на собеседование в качестве смотрителя за апартаментами и в итоге остаться с ним в шикарном доме. Тут-то и начинается бесконечная череда курьезов, не последнюю роль в которой сыграют ботинок, собака, соседи, дорогущая колбаса, высоченная елка и вращающаяся статуя.

Четырехсерийная комедия – настоящая рождественская сказка, в которой все утрированно и доведено до абсурда. Каждую минуту экранного времени случается очередной курьез – теряются ключи, пропадают нужные вещи, ребенок уползает в неизвестном направлении, обувь утаскивает соседский пес. Тревор при этом невозмутим и методично решает проблемы по мере их поступления, несмотря на то что они больше походят на снежный ком, летящий со склона горы и сокрушающий все на своем пути. Персонаж Аткинсона одновременно и очень нелепый, и очень находчивый – себе на уме, напоминающий все классические образы, сыгранные когда-либо актером. Родоначальник амплуа, ставшего визитной карточкой актера, безусловно, — мистер Бин, и Тревор Бингли, конечно, его прямой наследник, хоть и более реалистичный и социализированный. В его мимике и реакциях, в его парадоксальных решениях и неординарной смекалке, в его во многом детской непосредственности кроется неиссякаемый источник гэгов и в целом комедийного потенциала, на котором держится каждая сцена.

Человек против младенца (2025)

Тем охотнее верится, что Бингли и младенец, которого он прозвал по случаю Иисусом, так хорошо ладят с первой минуты. Детскость мужчины вызывает доверие у самых маленьких и самых проницательных, что уж говорить о зрителе, которому придется довериться этому хаосу и плыть по течение по получасовым плотным сериям, набитым ситуативным юмором как набит подарками мешок Санты. Всем правит условность и некоторая наивность. В кадре царит атмосфера предпраздничной суеты, она вихрем сметает любую логику и рациональный подход – сплошные маленькие чудеса, которые в итоге складываются в одно большое, рождественское, примиряя с реальностью и утешая всех, кому посчастливилось повстречать Тревора Бингли и малыша Иисуса.

Необязательное, но очаровательное кино, в уютных интерьерах и с предчувствием неизбежного хэппи-энда. Роуэн Аткинсон, гримасничая, одинаково превосходен и меняя подгузник – если под рукой нет ничего более подходящего, то он приспособит и шелковый платок – и разговаривая с уже взрослой дочерью, по которой скучает, и выполняя любые поручения по дому, за которым присматривает (от установки трехметровой елки до покупки и готовки тонны продуктов для застолья). Баланс смешного и трогательного соблюден идеально, так что это не просто безумная история, на которой остается только смеяться, но и по-настоящему милая семейная мелодрама. О том, что добро всегда побеждает – банально, но что еще нужно накануне новогодних праздников? Только вера в чудо.

«Человек против малыша». Трейлер на английском языке

NetflixЗарубежные сериалыНаталия ГригорьеваНовый год
персоны
Уильям Би ДэвисРоуэн Эткинсон
фильмы
Человек против младенцаЧеловек против пчелы

