Первый отдел на Невском: Главные криминальные сериалы НТВ в 2026 году

Телеканал НТВ представил свои ключевые проекты на будущий год, анонсировав новые сезоны популярных франшиз, премьеры которых состоятся в 2026-ом. Зрителей ждут долгожданные продолжения громких криминальных саг, каждая из которых имеет богатую историю и свою преданную аудиторию. В ожидании свежих серий и новых поворотов в судьбах любимых персонажей самое время вспомнить, с чего все начиналось, и какие испытания уже выпали на долю их главных героев, всегда стоящих между риском и чувством долга.
Сериал, выходящий с 2020 года, рассказывает о работе сотрудников Следственного комитета Санкт-Петербурга, в частности о бесстрашном Юрии Брагине (Иван Колесников), полковнике юстиции, и это редкий на современном ТВ образ благополучного сотрудника. Следователя иногда терзают приступы героизма, и он один, без оружия, бросается спасать попавшегося ему на глаза потерпевшего от превращения в хладный труп. Тогда уже приходится спасать и самого Брагина. Брагин раскрыл массу убийств, пресек бандитские разборки и разоблачил коррупционные схемы, сталкиваясь со смертельной опасностью и интригами на работе, конфликтами с начальством и сложными личными отношениями. Где-то неподалеку от совершения злодейства бродит давний друг Брагина, оперуполномоченный Михаил Шибанов (Сергей Жарков). Неоднократно озвученная устами Шибанова формула – «ты думаешь, я догоняю» – доходчиво разъясняет жанровые роли и предлагает помечтать об идеальной ситуации, где разные ветви власти могут сотрудничать, не перетягивая на себя одеяло.
Продолжение «Первого отдела» по исследованию Кино-Театр.Ру стало одним из самых ожидаемых в стране. В новых сериях Юрий Брагин продолжит службу в ранге простого следователя в одном из районов северной столицы, где узнает, что коллега, который занимал эту должность до него, не уволился, а бесследно исчез. Это будет первым делом, которое он раскроет, причем исчезновение следователя потянет за собой сложную цепочку новых преступлений.
В линейке НТВ-шных проектов про силовиков «Первый отдел» явно уступает по популярности хитовому «Невскому», чей путь начался в 2014 году. Масштабная история о капитане полиции Павле Семёнове (Антон Васильев) из Санкт-Петербурга начинается с его перевода из тихого спального района в центр города, где он сталкивается с законами коррумпированной системы. Балансируя между долгом и выживанием, Павел вступает в многолетнюю войну с криминальным миром и его загадочным кукловодом – «Архитектором». Эта борьба дорого обходится герою, принося личные трагедии: тюремное заключение жены, гибель близких и горькие предательства. История одного человека вырастает в эпическую сагу о дружбе, искуплении и роковом «наследстве», которое навсегда меняет жизни всех, кто к нему прикоснулся.
В восьмом, финальном сезоне, сотрудники ФСБ формально закроют дело «Архитектора», понимая, что главные тайны остались нераскрытыми. Ключ к ним – погибший Павел Семёнов и его жена Татьяна Белова (Виктория Маслова), которая скрывается от следствия. Розыск женщины запустит цепь необратимых событий, заставляя всех героев вновь погрузиться в пучину прошлого. Финальная битва за «наследство Архитектора» потребует от каждого последней цены, а правда окажется страшнее и опаснее, чем кто-либо мог себе представить.
Еще один долгожитель на канале, выходящий с 2011 года, повествует о судьбе генерала полиции Виктора Расторгуева (Андрей Чубченко), которого судьба забросила из Москвы в Санкт-Петербург. Возглавив правоохранительную систему города, он с первых же дней вступает в жестокое противостояние с местным криминальным миром, олицетворяемым его заклятым врагом Максимом Тихомировым (Кирилл Полухин). На протяжении многих сезонов неподкупный Расторгуев ведет бескомпромиссную войну на два фронта: с бандитскими группировками и с коррупцией внутри системы. Эта борьба неразрывно связана с его личной трагедией – гибелью семьи, тайна которой становится главной движущей силой его поисков справедливости. Сериал исследует темы чести, долга и цены, которую приходится платить за принципиальность в мире, где границы между добром и злом размыты.
В восьмом сезоне многолетнее противостояние достигает своей кульминации. Виктор Расторгуев наконец получает шокирующие улики, доказывающие, что его семья пала жертвой не случайности, а спланированного преступления, тесно связанного с криминальной игрой, которая продолжается и сегодня. На кону – контроль над целым городом Лапинском и строящимся международным аэропортом, лакомый кусок для преступного мира. Расследуя это дело, генерал осознаёт, что гибель близких была лишь первым ходом в грандиозной и опасной комбинации, нити которой тянутся к самым неожиданным фигурам. Расторгуеву предстоит разобраться в паутине лжи и заговоров, рискуя всем, чтобы отомстить за прошлое и предотвратить новую волну преступлений, нависшую над городом.
Увлекательный детектив с уникальной «морской» темой, повествующий о московском оперативнике Андрее Кораблёве (Сергей Жарков). После загадочной смерти деда герой возвращается в родной приморский Южноморск, где вскоре понимает, что гибель родственника была не случайностью. Ведя собственное расследование, Кораблёв обнаруживает у себя необыкновенный дар – способность понимать дельфинов. Благодаря этому и помощи умной дельфинихи Васи он начинает распутывать клубок преступлений, скрывающих коррупционные схемы, торговлю людьми и борьбу за исторические артефакты. Вместе с верной командой местных оперативников он противостоит могущественному криминальному синдикату, чей главарь долгое время остаётся в тени.
Третий сезон бросает Андрея Кораблёва в водоворот нового, самого опасного дела. После провала операций в Москве и Петербурге главной целью опера становится таинственный Chief – криминальный гений, незримо управляющий всем побережьем. Расследование обретает пугающую актуальность, когда в Южноморске исчезает журналистка, работавшая над разоблачением преступного мира. Ее последний след ведёт на отдалённый Дельфиний мыс, в одноимённый санаторий, где, кажется, скрывается ключ к разгадке. Чтобы добраться до истины и раскрыть личность злодея, Кораблёву предстоит погрузиться в самое сердце криминальной империи, полагаясь на свою команду – Олега Середу (Сергей Колос), Евгения Акимова (Алесь Снопковский), Инну Бережную (Дарья Румянцева) и Павла Бухтового (Алексей Байдаков) – и, конечно, на уникальную связь с верной дельфинихой Василисой.
Режиссерский дебют актрисы Анны Носатовой фокусируется на блестящих актерских дуэтах. История начинается с трагического инцидента в Выборге, где местный фермер убил троих нападавших, защищая семью. Расследование попадает к двум полярным героям: разбитному, вечно попадающему в неприятности оперу Евгению Чагину (Максим Стоянов) и замкнутому, пережившему личную трагедию следователю из Петербурга Игорю Жуку (Юрий Чурсин). Их конфликт из-за должностного преступления Чагина быстро отходит на второй план, когда в лесу находят тело женщины с отрубленными кистями рук. Жук узнает почерк маньяка, которого годами искала его погибшая жена. Теперь этим непохожим друг на друга сыщикам придется объединиться, чтобы остановить убийцу, терроризирующего окрестности.
Во втором сезоне расследование принимает неожиданный оборот: Игорь Жук возвращается в Следственный комитет и сразу же получает дело о загадочном трупе, выловленном в Финском заливе. Параллельно Чагин необъяснимо признается в совершении другого, отдельного убийства. Жук отказывается верить в вину напарника и настаивает на том, чтобы дело Чагина передали ему. Чтобы докопаться до правды и выяснить, кто стоит за цепью жестоких убийств, двум героям снова придется забыть о разногласиях. Только объединив усилия, они смогут остановить настоящего преступника и спасти того, кто оказался в смертельной ловушке.
Сериал «Высшая мера» — это атмосферный исторический детектив, переносящий зрителя в Ярославль 1974 года. В центре сюжета – принципиальный следователь по особо важным делам Егор Таболин (Александр Бухаров), который берется за расследование череды жестоких и, казалось бы, разрозненных преступлений: от убийства рецидивиста до обезглавливания соседки психически больным физиком. Таболин быстро понимает, что оба дела связаны невидимой нитью, ведущей в местную психиатрическую больницу, и что под подозрение ложно подставлен дважды Герой Советского Союза. Погружаясь в расследование, герою предстоит вступить в поединок с хитрым и неуловимым серийным убийцей, докопаться до ужасающих тайн руководства лечебницы и добиться справедливого возмездия.
Во втором сезоне Егор Таболин, оказавшись в отпуске в Минске, становится невольным свидетелем убийства учителя-коллекционера. Параллельно в Ярославле совершено похожее преступление – убит местный ювелир. Интуиция и опыт подсказывают следователю, что эти два дела в разных городах – звенья одной цепи. Углубившись в расследование, Таболин открывает пугающую правду: за кажущимися случайными убийствами стоит масштабная и жестокая преступная сеть, годами промышляющая похищением антикварных ценностей и предметов искусства. Ему предстоит распутать этот смертельно опасный клубок, чтобы остановить убийц и вернуть украденные реликвии.
Легкий комедийный детектив о капитане юстиции Олеге Майорове (Егор Долгополов). Из-за конфликта с чиновником принципиального опера отправляют в «ссылку» – из Петербурга в солнечный Туапсе. На новом месте его раздражает абсолютно всё и все: расслабленные коллеги, скучные дела и даже местный колорит. Единственным, кто не вызывает у него отторжения, становится неожиданный напарник — ручная и невероятно сообразительная обезьянка по кличке Меймун. Вместе этот необычный дуэт бросает вызов местному криминальному авторитету Жоржу, который держит город в страхе, и доказывает, что правосудие может вершить даже тот, у кого есть хвост.
Во втором сезоне размеренной жизни Майорова и его пушистого напарника приходит конец. В отдел назначают нового начальника – жёсткую и принципиальную подполковника Полину Дмитрук (Юлия Кудояр). Она сразу же заявляет о намерении навести свои порядки и категорически не приемлет присутствие обезьяны в рядах полиции. Теперь Майорову и Меймуну придётся не только раскрывать самые запутанные дела на побережье, но и в сжатые сроки доказать новому руководству, что они – незаменимая и профессиональная команда, стоящая на страже порядка.
