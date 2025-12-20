«Война никогда не меняется»: как сериал «Фоллаут» мутирует во втором сезоне

17 декабря на Amazon Prime Video высадился второй сезон «Фоллаута» — адаптации видеоигровой серии о постапокалиптической Америке из альтернативного будущего. Ожидаемая новинка на этот раз выходит по эпизоду в неделю, так что финал раскроется только в феврале. Тем не менее уже по первой серии можно составить определенное представление о том, чего ждать в будущем от проекта, которым рулят шоураннеры «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Как изменилась радиоактивная Пустошь за прошедший год, разбирался Сергей Сергиенко.
фото: кадр из сериала «Фоллаут» / Amazon Prime Video
Люси Маклин (Элла Пернелл) дальше странствует по Пустоши, хотя её цель и изменилась. Если раньше она просто хотела спасти отца (Кайл МакЛахлен) от рейдеров, то, узнав правду о нем, намерена отыскать родителя и привлечь его к суду. Любимый папа оказался не слишком приятной личностью и военным преступником, ответственным среди прочего за уничтожение Шэйди-Сэндс. Чтобы добиться желаемого, Люси объединяет силы с Гулем (Уолтон Гоггинс) — охотником за головами, у которого к Хэнку Маклином свои счеты. Необычная парочка держит путь в Нью-Вегас, где обитает мистер Хаус (Рафи Сильвер), глава RobCo и один из промышленных гигантов прошлого. На горизонте маячат еще две важных фигуры — сквайр Братства стали Максимус (Аарон Мотен), уже пересекавшийся с Люси, и Норм Маклин (Мойзес Ариас), брат девушки, который узнал правду об Убежище 31.
Первый сезон «Фоллаута» произвел на многих мощное впечатление — нередко даже говорят, что это едва ли не лучшая видеоигровая адаптация в истории. Позицию можно понять: сохранив узнаваемые мотивы и эстетику, авторы сериала предложили интересную историю с колоритными персонажами, а по пути не растеряли характерный черный юмор и социальные комментарии. Разумеется, отсылок к оригиналу хватало, но чаще они были сделаны довольно изящно и не мозолили глаза: тут — знакомые локации, там — характерные темы, плюс немного прямых цитат вроде культовой «Война никогда не меняется». В остальном «Фоллаут» оказался вполне самостоятельным, чем и подкупал: шоу одинаково подходило и давним поклонникам игры, и тем, кто не знаком со вселенной. Финал при этом закладывал основу для продолжения, не только создавая интригу с Маклином-старшим, но и заранее подсвечивая Нью-Вегас — город из одноименной части, к которой у геймеров особое отношение.
фото: кадр из сериала «Фоллаут» / Amazon Prime Video
Начало второго сезона с порога демонстрирует пару черт, которые, скорее всего, и будут отличать продолжение. Во-первых, это насилие: «Фоллаут» и раньше не чурался расчлененки, будь то отрезанные пальцы или выпущенные кишки, но новый эпизод поднимает планку, встречая зрителей двумя (!) взрывающимися головами и целым фейерверком плоти. Благодаря гротескному визуала смотрится это не столько жестоко, сколько смешно, чего, в общем-то, и добивались авторы — Fallout всегда отличался чернейшим юмором. Другое нововведение пока вызывает вопросы: в отличие от первого сезона, который скорее работал с мифологией вселенной, второй пестрит отсылками и прямыми цитатами. От копирования целых сцен из четвертой игры до «динозавра Динки», чья пасть служит Люси укрытием в перестрелке с бандой Великих Ханов из открывающей сцены. Фанаты насчитали более 20 таких подмигиваний: от более тонких, вроде упоминания отдельных компаний, до лобовых, как Убежище 24, добавленного в Fallout: New Vegas с помощью неофициальных модов.
Знание всех деталей по-прежнему необязательно, но в некоторой степени мешает: авторы явно постарались сделать всё, чтобы порадовать любителей фан-сервиса, но будто бы немного забыли о необходимости рассказывать целостную историю. Нет, конечно, шоу не превратилось в парад отсылок, но переходы между некоторыми сценами (а порой и целые эпизоды) созданы исключительно для того, чтобы ткнуть зрителя носом в знакомые элементы. Зачем так делать, если первый сезон в целом прекрасно работал без этого, — загадка.
фото: кадр из сериала «Фоллаут» / Amazon Prime Video
Если же закрыть глаза на заигрывания с фанатами, то продолжение «Фоллаута» органично продолжает заданный вектор. Повествование стартует ровно там, где остановился первый сезон, и нет ощущения, что это два разных произведения. Единственное, что пока удивляет, это отсутствие Максимуса: один из трех протагонистов сериала попросту выпал из повествования вместе с Братством стали — видимо, вернут позднее. Зато куда больше внимания уделяют всему семейству Маклин: и Люси, и Хэнку, и Норму, который тоже оказался в непростой ситуации. Благодаря этому структура с тремя параллельными линиями сохраняется — просто теперь они распределены совершенно иначе.
Главная интрига первой серии — истинные мотивы Хэнка Маклина: финал прошлого сезона предполагал, что мужчина работает на VaultTec, однако на деле ситуация оказалась куда сложнее. Подробности его двуличия еще предстоит узнать в последующих эпизодах. В общем, загадок насыпали с горкой — главное, чтобы получилось достойно на них ответить.
