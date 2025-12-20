Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Война никогда не меняется»: как сериал «Фоллаут» мутирует во втором сезоне

Обзор сериалов >>
20 декабря 2025
17 декабря на Amazon Prime Video высадился второй сезон «Фоллаута» — адаптации видеоигровой серии о постапокалиптической Америке из альтернативного будущего. Ожидаемая новинка на этот раз выходит по эпизоду в неделю, так что финал раскроется только в феврале. Тем не менее уже по первой серии можно составить определенное представление о том, чего ждать в будущем от проекта, которым рулят шоураннеры «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Как изменилась радиоактивная Пустошь за прошедший год, разбирался Сергей Сергиенко.

Фоллаут (2024-2025)
фото: кадр из сериала «Фоллаут» / Amazon Prime Video

Люси Маклин (Элла Пернелл) дальше странствует по Пустоши, хотя её цель и изменилась. Если раньше она просто хотела спасти отца (Кайл МакЛахлен) от рейдеров, то, узнав правду о нем, намерена отыскать родителя и привлечь его к суду. Любимый папа оказался не слишком приятной личностью и военным преступником, ответственным среди прочего за уничтожение Шэйди-Сэндс. Чтобы добиться желаемого, Люси объединяет силы с Гулем (Уолтон Гоггинс) — охотником за головами, у которого к Хэнку Маклином свои счеты. Необычная парочка держит путь в Нью-Вегас, где обитает мистер Хаус (Рафи Сильвер), глава RobCo и один из промышленных гигантов прошлого. На горизонте маячат еще две важных фигуры — сквайр Братства стали Максимус (Аарон Мотен), уже пересекавшийся с Люси, и Норм Маклин (Мойзес Ариас), брат девушки, который узнал правду об Убежище 31.

Первый сезон «Фоллаута» произвел на многих мощное впечатление — нередко даже говорят, что это едва ли не лучшая видеоигровая адаптация в истории. Позицию можно понять: сохранив узнаваемые мотивы и эстетику, авторы сериала предложили интересную историю с колоритными персонажами, а по пути не растеряли характерный черный юмор и социальные комментарии. Разумеется, отсылок к оригиналу хватало, но чаще они были сделаны довольно изящно и не мозолили глаза: тут — знакомые локации, там — характерные темы, плюс немного прямых цитат вроде культовой «Война никогда не меняется». В остальном «Фоллаут» оказался вполне самостоятельным, чем и подкупал: шоу одинаково подходило и давним поклонникам игры, и тем, кто не знаком со вселенной. Финал при этом закладывал основу для продолжения, не только создавая интригу с Маклином-старшим, но и заранее подсвечивая Нью-Вегас — город из одноименной части, к которой у геймеров особое отношение.

«Война никогда не меняется»: как сериал «Фоллаут» мутирует во втором сезоне
фото: кадр из сериала «Фоллаут» / Amazon Prime Video

Начало второго сезона с порога демонстрирует пару черт, которые, скорее всего, и будут отличать продолжение. Во-первых, это насилие: «Фоллаут» и раньше не чурался расчлененки, будь то отрезанные пальцы или выпущенные кишки, но новый эпизод поднимает планку, встречая зрителей двумя (!) взрывающимися головами и целым фейерверком плоти. Благодаря гротескному визуала смотрится это не столько жестоко, сколько смешно, чего, в общем-то, и добивались авторы — Fallout всегда отличался чернейшим юмором. Другое нововведение пока вызывает вопросы: в отличие от первого сезона, который скорее работал с мифологией вселенной, второй пестрит отсылками и прямыми цитатами. От копирования целых сцен из четвертой игры до «динозавра Динки», чья пасть служит Люси укрытием в перестрелке с бандой Великих Ханов из открывающей сцены. Фанаты насчитали более 20 таких подмигиваний: от более тонких, вроде упоминания отдельных компаний, до лобовых, как Убежище 24, добавленного в Fallout: New Vegas с помощью неофициальных модов.

Знание всех деталей по-прежнему необязательно, но в некоторой степени мешает: авторы явно постарались сделать всё, чтобы порадовать любителей фан-сервиса, но будто бы немного забыли о необходимости рассказывать целостную историю. Нет, конечно, шоу не превратилось в парад отсылок, но переходы между некоторыми сценами (а порой и целые эпизоды) созданы исключительно для того, чтобы ткнуть зрителя носом в знакомые элементы. Зачем так делать, если первый сезон в целом прекрасно работал без этого, — загадка.

Фоллаут (2024-2025)
фото: кадр из сериала «Фоллаут» / Amazon Prime Video

Если же закрыть глаза на заигрывания с фанатами, то продолжение «Фоллаута» органично продолжает заданный вектор. Повествование стартует ровно там, где остановился первый сезон, и нет ощущения, что это два разных произведения. Единственное, что пока удивляет, это отсутствие Максимуса: один из трех протагонистов сериала попросту выпал из повествования вместе с Братством стали — видимо, вернут позднее. Зато куда больше внимания уделяют всему семейству Маклин: и Люси, и Хэнку, и Норму, который тоже оказался в непростой ситуации. Благодаря этому структура с тремя параллельными линиями сохраняется — просто теперь они распределены совершенно иначе.

Главная интрига первой серии — истинные мотивы Хэнка Маклина: финал прошлого сезона предполагал, что мужчина работает на VaultTec, однако на деле ситуация оказалась куда сложнее. Подробности его двуличия еще предстоит узнать в последующих эпизодах. В общем, загадок насыпали с горкой — главное, чтобы получилось достойно на них ответить.

«Фоллаут». 2 сезон. Трейлер на английском языке

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Рыцарь Семи Королевств», «Фоллаут», финал «Очень странных дел»: зарубежные сериалы зимы 2025-2026
Смотреть онлайн: «Золотое дно», «Склиф» и продолжение «Фоллаута»
Альтернативная история: аниме, которое позволяет иначе взглянуть на известные события (и не только)
Зимой и летом — конец света: новейшие постапокалиптические сериалы
Игры в кино: лучшие экранизации видеоигр
«Фоллаут» получил игровой «Оскар» в категории «Лучшая адаптация игры»
Сериал «Фоллаут» стал лучшей адаптацией игры по версии премии Golden Joystick Awards
Маколей Калкин окажется один в Пустошах
Это всего лишь конец света: 10 аниме в постапокалиптических мирах
«Фоллаут»: Может, бахнем?
Поиск по меткам
Amazon PrimeЗарубежные сериалыигрыпостапокалипсисСергей СергиенкоЭкранизация
персоны
Уолтон ГоггинсЛиза ДжойКайл МакЛахленДжонатан НоланЭлла Пернелл
фильмы
Мир Дикого ЗападаФоллаут

фотографии >>
"Фоллаут" (2024-2025)
"Фоллаут" (2024-2025)
"Фоллаут" (2024-2025)
"Фоллаут" (2024-2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Лобоцкий
20 декабря ушёл из жизни актёр Анатолий Лобоцкий.
Николай Денисов
19 декабря ушёл из жизни актёр Николай Денисов.
Геннадий Белов
19 декабря ушёл из жизни композитор Геннадий Белов.
Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.

День рождения >>

Лиана Асатиани
Владимир Башкиров
Максим Битюков
Елизавета Боярская
Виталий Егоров
Николай Макеев
Елена Романова
Галина Сазонова
Валерий Шептекита
Пьер Бокма
Николь де Бур
Мария Роза Галло
Эдуар Монтут
Надя Фарес
Джона Хилл
Дженни Эгаттер
все родившиеся 20 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен