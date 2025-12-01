Кино-Театр.Ру
«Метод-3»: Не трогай, это под «Ёлки»

22 декабря 2025
На Кинопоиске вышел финал нового «Метода» – сериала, раз в пятилетку радующего поклонников жестких маньячных историй с Константином Хабенским в роли гениального сыщика, чей талант, как выяснилось, скрывается в той же кровожадности, что и тех, кого он ловит. Для справедливого ли суда – большой вопрос, которым задавался весь «Метод»: и первый, снятый Юрием Быковым, и второй, за постановку которого отвечал Александр Войтинский. Третий сезон констатирует, что на суд или какую-то правоохранительную систему рассчитывать вообще не стоит. Все эти мужские погони за маньяками сводятся исключительно к психотерапевтическому (или даже психиатрическому) сеансу, где Быков (не только как режиссер, но и актер, играющий представителя СК) и Хабенский (не только как следователь Меглин, но и тоже как отчасти маньяк) пытаются не проработать, а лишь констатировать травмы прошлого. Теперь — с новой женщиной, попавшей в их сети. Эта роль досталась Анне Савранской, которая – вот уж чудо на фоне десятилетнего опыта кукловодов «Метода» – всё-таки переигрывает парней.

Метод-3 (2025)
фото: кадр из сериала «Метод-3» (2025)/ «Плюс Студия»

Меглин через пять лет после смерти Есени собрал отряд самоубийц — или, точнее, «неправильных ментов», как это тут называется. Новый «Метод» в первой половине идет по вполне стандартному пути, рассказывая о каждом из новых «бойцов». Большинство «презентаций» решены как расследования новых преступлений, где меглинские могут проявить свои маньячные навыки – как приманку для новых преступников. Вторая половина шоу устроена чуть сложнее: свежие преступления то и дело дополняются психологическими ответвлениями. Связаны они и с каждым участником группы, и с противостоянием Меглина призраку Есени, который неожиданно возникает как живущая в больнице Вера (Мария Чирнолихова) – дочь следователя и почившей героини Паулины Андреевой.

Смотреть онлайн «Метод-3»
Детско-родительский сюжет — главное, на что нужно обратить зрительское внимание во второй половине сериала. Даже если это касается то ли правоохранителя, то ли маньяка Меглина, очевидно, связанного с неожиданным исчезновением (или смертью) Есени. Однако Юрий Быков и сценаристы (ни один не работал над предыдущими сезонами) используют девочку, скорее, как психологическую декорацию: словно ёлка, она напоминает не о приближающихся новогодних праздниках, но о том, что маньяк – это судьба и генетическая лотерея, в которой заведомо проиграли примерно все герои. Исповедальный менторский тон Хабенского, за кадром взывающего к «братьям и сестрам», продолжает навевать страх, будто иронизируя над известной елочной франшизой, где он когда-то тоже был главным голосом (в новых частях его заменил Сергей Бурунов), объединяющим истории из разных городов. В «Методе-3» хоть и, как прежде, расследуют преступления из провинции, но дислоцируются в Санкт-Петербурге, или Расчленинграде, как называют его сами создатели. Да и ёлки ассоциируются уже не с 31 декабря, а, скорее, с похоронными венками.

Метод-3 (2025)
фото: кадр из сериала «Метод-3» (2025)/ «Плюс Студия»

Праздник жестокости и насилия в финальных эпизодах разворачивается практически без остановки: в ход идут и настоящие истории о непростом становлении подопечных Меглина, и актуальные кровавые разборки альфа-маньяков, претендующих на лидерство в этой и без того смертоносной системе координат. Уровень жести ярко иллюстрирует тот факт, что едва ли не самой лиричной оказывается серия, посвященная педофилу Бобру (Игорь Черневич). В нынешней ипостаси он пытается остановить убийцу неравнодушных девочек, а заодно и расквитаться с собственными грехами.

Читать Прихожу красиво: обзор первых серий «Метода-3»
Погружая в ад питерского насилия и жестокости, Юрий Быков, известный поклонник творчества Алексея Балабанова, не забывает про знаки уважения любимому режиссеру. Тут и свитер Багрова в качестве скупого предсмертного подарка, и проход по лестнице (не в Америке и народным мстителем, а силовиками), и даже стихи. Счастливой семьей тут и не пахнет. Настало время «Бесов». «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий: мутно небо, ночь мутна», – декламирует герой Хабенского после разразившегося в его отряде бунта.

Метод-3 (2025)
фото: кадр из сериала «Метод-3» (2025)/ «Плюс Студия»

Третий «Метод» сражается не с чужими, а своими: демонами и дьяволами, бесами и соратниками. Отдельной фигой в кармане создателей остается истинный антагонист: то ли Зверь, то ли Дурак, облаченный в приличный костюм и привыкший работать в рамках закона. Только на задворках кровавой бойни мертвых и не совсем мужчин – тех, кто лишь изображает выживших или уверен, что смог обыграть жизнь, – маячит поборовшая страх и чудовищную силу женщина. Уже не Есеня, которая пять лет назад не справилась с управлением над новым поколением маньяков и не смогла понять Меглина. Это скромная Лера (Анна Савранская) – первая подозреваемая в выборгских убийствах, с которых и начинается «Метод-3». Дочь местного сотрудника Следственного комитета, почувствовавшая в себе хищную силу, но так и не узнавшая о бессилии родителей. Может, в её неравнодушии и скрывается главный стимул для дальнейшего продолжения «Метода».

Все серии «Метода-3» смотрите в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.

«Метод-3»

Поиск по меткам
возможно криминалКинопоискМария ТокмашеваРоссийские сериалысиквел
персоны
Паулина АндрееваАлексей БалабановСергей БуруновЮрий БыковАлександр ВойтинскийАнна СавранскаяКонстантин ХабенскийИгорь ЧерневичМария Чернолихова
фильмы
Ёлки (киноальманах)МетодМетод-2Метод-3

