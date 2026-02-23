Кино-Театр.Ру
Феномен сериала «Ландыши»: почему история про капризную богачку и танкиста покорила сердца зрителей

23 февраля 2026
На канале СТС выходит второй сезон «Ландышей» с подзаголовком «Вторая весна». А уже с 25 февраля сериал начинает показывать Первый канал, прямо с первого сезона. Проект, стартовавший год назад, наглядно показал, насколько сильно расходятся мнения зрителей и кинокритиков. На фестивале «Пилот» в 2024 году, где была показана первая серия «Ландышей», проект был проигнорирован прессой и остался без наград. Однако после премьеры 1 января 2025 года он буквально сразу взорвал аудиторию и стал одним из самых обсуждаемых релизов — в соцсетях появились тысячи комментариев, зрители делились личными историями, похожими на историю героев, а треки, созданные специально для саундтрека «Ландышей», попали в топы музыкальных чартов. На Wink зрительский рейтинг взлетел до 9,5. Позднее сериал также вышел на Кинопоиске и СТС. Общее количество просмотров первого сезона на всех платформах превысило 100 млн.

В честь выхода нашумевшего проекта на телевидении Кино-Театр.Ру решил разобраться, почему сериал так стремительно завоевал бешеную популярность и порвал рейтинги? Мы насчитали как минимум пять составляющих успеха.

Ландыши. Вторая весна (2025)
фото: «НМГ Студия», «Всемирные русские студии»

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ПОВОРОТЫ


«Ландыши» рассказывают историю Кати (Ника Здорик), дочки русского олигарха из Лондона, привыкшей к дорогим бутикам и пятизвездочным отелям. Но после измены жениха со стюардессой она неожиданно оказывается одна в Вологде. Там героиня встречает не состоятельного принца на белом коне, а простого танкиста Леху (Сергей Городничий) — настоящего «нашего парня».

Сериал подкупает множеством дерзких сюжетных поворотов и препятствий на пути главных героев: разборки в баре, погони, преследующий Катю опекун — и это только в начале. История развивается непредсказуемо и заставляет ожидать следующей серии нетерпеливо, потому что в ней все может снова перевернуться. На такой извилистой дороге удивительно быстро привязываешься к героям и вынужден до конца гадать, что с ними будет дальше. Финал выбивает из колеи: несмотря на некоторую предсказуемость, исполнен он совершенно неожиданно.

Официально названный музыкальным драмеди, на деле «Ландыши» уникальный жанровый микс, аналогов которому нет. Отчасти это ромком, но порой превращающийся в боевик с элементами погони и детектива, а во втором сезоне мелодрама обернется военным драмеди, но все равно с элементами мюзикла. Эти жанровые повороты, как и сюжется, магнетически действуют на зрителей, цепляя за разные ниточки. Где еще вы сможете увидеть сцену признания в любви в танке? Это совсем не привычная клишированная романтика на фоне Эйфелевой башни!

Ландыши. Вторая весна (2025)
фото: «НМГ Студия», «Всемирные русские студии»

ХИТОВЫЙ САУНДТРЕК


Драматические сцены в «Ландышах» сопровождаются музыкальными номерами, как из голливудского мюзикла. Однако вместо Бродвея здесь — заснеженные вологодские улицы и интерьеры провинциальных ночных клубов. Любопытно, что поначалу сериал не был мюзиклом, хотя некоторые песни были прописаны в сценарии. Например, уже там герои пели в караоке. Но финальный саундтрек проекта — точно одно из важных слагаемых его успеха. Песни из сериала стали вирусными и попали в трендовый формат вертикальных роликов. Треки «Поверить» и «Встречная полоса» набрали на музыкальных платформах более 74 миллионов прослушиваний.

В «Ландышах» собраны исполнители, часть из которых раньше не попадала в поле зрения массового слушателя (среди них певица Галя со своим потрясающим кавером на «Где-то» Иванушек). А другие артисты серьезно расширили свою аудиторию — в их числе группа Beautiful Boys и дуэт NANSI & SIDOROV. Музыкальным локомотивом саундтрека стали Женя Трофимов и «Комната культуры». Свести всю эту разношерстную компанию в цельную звуковую картину помогла музыкальный продюсер Анна Храмова, руководитель лейбла «Таврида.АРТ». Оказалось, что «Ландыши», как и полагается этапному проекту, приоткрыли дверь в мир совершенно новой генерации артистов, делающих актуальную и понятную русскую поп-музыку. Без понтов и напускной значимости, зато со вкусом, чувством меры и уважением к слушателю. Музыку, о которой не пишут критики, но которую слушают обычные люди. В сериале она никогда не перетягивает внимание на себя, а точно усиливает эмоции. Как бы смотрелось видео Лехи из поезда без «Самолетов» Трофимова?

Второй сезон получился не менее музыкальным. Если в первом музыка была больше про нежность, про первые чувства и хрупкость, то во втором появляется больше масштаба и глубины, как и в сюжете самого сериала.

Ландыши. Вторая весна (2025)
фото: «НМГ Студия», «Всемирные русские студии»

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — РЕАЛЬНОСТЬ

Несмотря на модный тренд на сказки, помогающие сбежать от реальности, авторы «Ландышей» взяли и обернули сказку в ту суровую действительность, в которой мы все сейчас живем. Если в начале сериала героиня скачет на колеснице по лесной дороге и поет «Белый снег» Газманова, то в конце мы оказываемся лицом к лицу с 24 февраля 2022 года. А потом и вовсе узнаем, что главный герой пропадает на передовой.

«Ландыши» — один из немногих проектов, чье действие происходит не вне времени, как в большинстве сериалов, которые сейчас выходят. Вроде бы легкий и романтичный сюжет приводит нас к нынешней реальности. А страх и ужас в глазах жен военных, которые тем самым утром 24 февраля стоят у телевизора и пытаются разобраться, что происходит, действительно получился неподдельным. Главное: всё происходящее драматургически оправдано. Леха уходит «за ленточку» не потому, что так надо авторам, а потому что по-другому в этой истории быть не может. Проектов об специальной военной операции все еще не так много. Запрос аудитории на такой контент очевиден, но пока только «Ландышам» удалось попасть в зрителя.

Создатели сериала очень серьезно отнеслись к тому, чтобы максимально соответствовать действительности. Над проектом работали профессиональные консультанты. Это позволило максимально точно показать военные сцены, а также жизнь в гарнизоне. Семьи военных не раз благодарили команду проекта за то, насколько достоверно показаны бытовые мелочи, атмосфера и взаимоотношения. Над вторым сезоном и стремлением к достоверности также велась очень большая работа.

Ландыши. Вторая весна (2025)
фото: «НМГ Студия», «Всемирные русские студии»

НОВАЯ (СТАРАЯ) ИСКРЕННОСТЬ

При всех визуальных шероховатостях и претензиях к киноязыку, музыкальным номерам и глубине истории, сериал совершенно подкупает своей искренностью. В нем нет пошлости, но есть та самая магия, которая заставляет верить и сопереживать героям, включаться в их проблемы и пытаться в них разобраться.

Даже присущие «Ландышам» жанровые клише не раздражают, а задевают за живое, потому что дают надежду на хороший финал. Например, когда Леха говорит Кате, что хочет прожить с ней всю жизнь: это кажется банальным, но одновременно трогательным. Ведь он искренне восхищен ей и уверен в своих чувствах, да и какая девушка не хотела бы услышать хоть раз эти слова от молодого красивого парня (и одновременно трезвого!). В сериале вообще много хорошо прописанных ярких диалогов. Например, когда во время рыбалки Катя признается, почему больше не поет, а Леха доказывает ей, что нельзя отказываться от того, что действительно нравится, и делать что-то нужно прежде всего для себя, а не ради признания.

Плюс ко всему сериал стал своего рода психотерапией для многих зрителей, чью жизнь затронула специальная военная операция. В соцсетях они делились своими историями из жизни, вдохновлялись главной героиней и черпали силы из ее стойкости. По сути, кроме «Ландышей», еще никто не говорил со зрителями так прямо об их потерях и страхах через эмоции героев. «Ландыши» заняли 1-е место в рейтинге кино с высоким социальным эффектом, составленном Национальной Медиа Группой и ЦСП «Платформа» по итогам 2024 года и первого квартала 2025-го. Сериал также стал победителем Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Импульс воздействия».

Ландыши. Вторая весна (2025)
фото: «НМГ Студия», «Всемирные русские студии»

НОВЫЕ ЛИЦА


Генеральный продюсер и автор идеи сериала Юрий Сапронов неоднократно говорил, что успех проекта не зависит от участия крупных звезд. Сам он предпочитает работать с дебютантами и открывать новые имена. «Ландыши» стали ярким подтверждением этого подхода: в сериале практически не было узнаваемых актерских лиц.

Ника Здорик и Сергей Городничий признаются, что в начале января 2025-го проснулись настоящими звездами: их соцсети накрыл мощнейший поток новых подписчиков и комментариев. Главные герои сериала, Катя и Леха, даже были номинированы на премию «Герои Рунета».

Повторит ли второй сезон успех первого и превзойдет ли его, покажет время. Но то, что «Ландыши» стали настоящим культурным феноменом, уже совершенно точно. Еще одно доказательство — рекорд, установленный 3 августа прошлого года на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ». Более 33 000 человек приняли участие в съемках сцены с реальными зрителями. Рекорд «Самая массовая сцена в истории российского сериала» официально зафиксировали Международная книга рекордов INTERRECORD и Реестр рекордов России, что подчеркивает масштаб и популярность проекта.

Смотрите сериал «Ландыши. Вторая весна» на СТС с 23 февраля и «Ландыши. Такая нежная любовь» на Первом канале с 25 февраля

«Ландыши. Вторая весна»

№ 1
Ангелина_Сокол   5.01.2026 - 22:04
Немного не поняла, Лёха что погибнет в итоге? Я всё-таки надеялась на хэппи-энд.
