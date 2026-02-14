Кино-Театр.Ру
«Полюби меня снова»: Чужих детей не бывает

14 февраля 2026
В эфире телеканала «Россия» на этой неделе вышла первая половина остросюжетной мелодрамы «Полюби меня снова» с Мариной Коняшкиной и Петром Рыковым. В 16-серийном проекте, снятом Евгением Барановым, смешиваются кровные узы, дружеские и соседские связи, но главным мотивом становится поиск пропавших детей, которые, по законам мелодрамы, всё-таки должны когда-то найти родной дом.

Полюби меня снова (2025)
фото: кадр из сериала "Полюби меня снова" / Россия-1

Люда Куприянова (Коняшкина) готовится родить сына. Вместе с мужем — успешным бизнесменом Павлом (Ян Ильвес) они очень трепетно относятся к беременности. Пока супруг в командировке, она идет на юбилей его друга и компаньона Влада (Александр Давыдов). С ним и его женой Оксаной (Марина Доможирова), которая на празднике тоже объявляет о скором прибавлении, они дружат семьями. Возвращаясь после торжества в новый, только что купленный дом, Люда оказывается жертвой грабителей. Те, очевидно, надеялись на больший куш и в порыве злости толкают беременную женщину на землю. Так в жизни Людмилы случается первая трагедия – выкидыш.

Расследовать ограбление выпадает следователю Беглову (Рыков), который тут же проникается к женщине симпатией. Он недавно расстался с женой, сделавшей аборт без его согласия. Собравшая волю в кулак Люда честно дает показания, чтобы убийцы её неродившегося ребенка были найдены, а параллельно думает спасти другую жизнь: усыновить мальчика Федю. Деспотичная свекровь Раиса Максимовна (Алена Яковлева), кичащаяся продолжением «старинного дворянского рода Куприяновых», против «подкидышей». Даже пытается внушить свои опасения сыну: и генетика может быть не та, и Люда, усыновив ребенка, возможно, не захочет потом больше рожать. Раиса Максимовна идет даже к экстрасенсу (Владимир Тишко), чтобы отвадить невестку от необдуманного, как ей кажется, шага. Тот нехотя берется за дело, но предупреждает: за столь странный обряд придется заплатить кармой. Ну как в воду глядел! Точно экстрасенс!

Полюби меня снова (2025)
фото: кадр из сериала "Полюби меня снова" / Россия-1

Карма, правда, по прошествии серий и лет, которые охватывает сериал, не сказать что отыгралась именно на Раисе Максимовне: та, как заваливалась с высоким давлением при одном намеке на неудобный разговор, так и продолжает это делать. Правда, начала помогать Людмиле и сыну с новорожденной: через семь лет после усыновления Феди у них появилась дочка с благородным именем Ксения. Только с прибавлением в семействе сын неожиданно пропадает, как и еще несколько детей в округе. Еще спустя 11 лет он резко находится. Уже взрослым и с частичной амнезией, охватывающей, естественно, весь период отсутствия. Свекровь, как и многие вокруг, слабо верит, что это не мошенник, выдающий себя за члена «дворянского рода» Куприяновых, но материнское сердце Люды не обманешь. Да и следователь Беглов, за все эти годы так и не раскрывшего ни одного дела о пропаже детей, наконец-то почуял какой-никакой след.

«Полюби меня снова» вполне можно было бы назвать стандартной для телеканала «России» мелодрамой, если бы не многофигурный сюжет, от серии к серии вихляющий в разные стороны. В центре, безусловно, стойкая героиня, которая, кстати, на протяжении всего экранного времени не льет даром слезы и не пытается вызвать жалость, а предпочитает действовать, в отличие от большинства окружающих её мужчин. Как мужа, практически с начала сериала выступающего очевидным сценарным «костылем», так и эмпатичного следователя Беглова, которому дается сочувствие, но не разыскная работа. Даже вновь объявившийся взрослый сын то и дело уходит в манипуляцию, регулярно вспоминая о своем беспамятстве. Где-то на втором плане мельтешат другие женщины: например, свекровь, которой с возвращением Фёдора чуть ли не отдана на воспитание Ксюша (Антонина Бойко), Оксана, чья дочь Настя (Татьяна Мельниченко) вдруг, как в детстве, влюбляется в почти одногодку Федю. Есть еще две подружки в исполнении Екатерины Вуличенко и Ирины Рахмановой. У одной примерно в то же время, что у Люды, пропал сын, вторая – многодетная мать, занимающаяся поиском исчезнувших детей.

Полюби меня снова (2025)
фото: кадр из сериала "Полюби меня снова" / Россия-1

Разбираться в этих многочисленных судьбах сценаристка Нина Вадченко будто бы особо и не собирается: большинство из них лишь функции, которые на экран со знанием мелодраматического дела переносит режиссер Баранов. Впрочем, и героиня Коняшкиной их интересует, скорее, лишь в первых сериях. Дальше – никакого развития характера, только череда «эмоционального экшна», как описывает сам постановщик жанр «Полюби меня снова». Получается суетное и не всегда ловкое жонглирование мелодрамой и детективом, которое в итоге приводит даже к частичной спекуляции на теме пропавших, потерянных, своих и чужих детей. Пусть и под знаменем материнской веры в лучшее.

Смотрите сериал «Полюби меня снова» на канале Россия-1 с 9 февраля

«Полюби меня снова». ТВ-ролик

№ 3
Матвей Брикун   18.02.2026 - 16:26
Чужих детей не бывает... Это новый девиз? читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 15:31
На Россия-1 любят такие слёзовыжималки. Тут ещё и свекровь-стерва, и муж слабый, и следователь с травмой. Всё как мы любим. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   15.02.2026 - 18:32
Острая тема пропажи детей. Лучше снимите документальное кино и будет интерес и толк. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Марина Коняшкина: «Вызывать жалость – это вообще не ко мне»
Смотреть онлайн: «Резервация», «Повелитель мух» и возвращение «Клиники»
Телепремьера мелодрамы «Полюби меня снова» с Мариной Коняшкиной и Петром Рыковым состоится 9 февраля
Марина Коняшкина, Петр Рыков и Ян Ильвес снялись в мелодраме «Полюби меня снова»
"Полюби меня снова" (2025)
"Полюби меня снова" (2025)
"Полюби меня снова" (2025)
"Полюби меня снова" (2025)
