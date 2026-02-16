Формула хорошего детектива: как «Первый отдел» стал самым народным сериалом

16 февраля на НТВ откроется «Первый отдел» — процедурал о расследовании преступлений против личности возвращается с новым, уже пятым сезоном. За шесть лет эфира проект успел не только собрать многочисленную аудиторию поклонников, но и стал настоящей визитной карточкой телеканала, ни в чем не уступающей легендарному «Невскому». По данным Кино-Театр.Ру, «Первый отдел» является самым востребованным российским сериалом — в преддверии премьеры его продолжения мы выделили пять причин, по которым многолетняя эпопея следователя Брагина (Иван Колесников) и оперуполномоченного Шибанова (Сергей Жарков) так привлекает зрителя.
Формат, который никогда не устареет
фото: Кадр из сериала «Первый отдел»/НТВ, «Триикс Медиа»
За несколько десятилетий российский взгляд на жанр полицейского процедурала в сущности не изменился — потому что нет смысла чинить то, что не сломано. Еще в девяностых, когда телеэфир был переполнен западными проектами а-ля «Закон и порядок», выкристаллизовывалась идеальная схема популярного детектива. Во-первых, дела должны быть приземленные — убийства, грабежи и различная «бытовуха» привлекают внимание лучше замудренных банковских махинаций и интриг в высших эшелонах власти. Во-вторых, каждое расследование должно укладываться в одну-две серии и смотреться как полноценный мини-фильм — это помогает вовлечься в повествование тем, кто подключился к просмотру к середине сезона. Третье важное условие — знакомые локации и культурный код: детектив тем роднее, чем больше в нем узнаются знакомые элементы реальности.
В конце прошлого века именно эти три золотых жанровых правила сделали культовыми «Улицы разбитых фонарей» — в экранизации книг Андрея Кивинова простота взваленных на ментов дел дополнялась иронично мрачными зарисовками из жизни милиции, в которой служили идейные (других за такую зарплату не нашлось), но довольно несчастные люди. В нашем десятилетии оперов, пьющих водку прямо на рабочем месте, уже не показывают, но сюжетные отсылки к приметам времени все еще рассыпаны по историям довольно щедро. Процедуралы часто снимаются быстро, так что авторы могут оперативно фиксировать реальные истории и применять их в своих сценариях. «Первый отдел», в отличие от своего побратима из прошлого, менее резок. Но новости его создатели читают не реже остальных — поэтому расследования то и дело оказываются вписаны в реальный контекст. Чего стоит раскрытие убийства бывшего сотрудника МВД в условиях пандемии коронавируса, в финале которого COVID-19 был изящно зарифмован с охватившим общество «вирусом жестокости». Или вплетенная в очередное дело история депутата, который в состоянии алкогольного опьянения сбил лося… Архитектура «Первого отдела» по-хорошему предсказуема — преступников, конечно же, поймают и накажут, герои выполнят свой долг и с чистой совестью разъедутся по домам, где их будут ждать обычные человеческие заботы. Это постоянство, помноженное на радость узнавания — альфа и омега для любого проекта, претендующего на внимание самой широкой аудитории.
Город, где все просто и знакомо
фото: Кадр из сериала «Первый отдел»/НТВ, «Триикс Медиа»
«Первый отдел» предельно четко рисует пространство, в котором происходит действие. Мы точно знаем, что здание Следственного комитета, в котором работает полковник юстиции Брагин, находится на набережной реки Мойки. А его лучший друг и постоянный напарник полковник Шибанов числится в штате главного управления МВД, так что его кабинет следует искать в главке на Суворовском проспекте. Да и преступления обычно «адресные»: местонахождение очередного сюжетного трупа можно легко отыскать на карте. Легендарные дворы-колодцы, бары, рестораны и как будто случайно попавшие в кадр достопримечательности — ну конечно же действие происходит в Санкт-Петербурге. Общеизвестно — городе разводных мостов, белых ночей, шавермы и бандитизма. В том, что именно Питер является криминальной столицей России, со времен культового сериала по книгам Андрея Константинова никто не сомневается.
Криминальный Петербург из телевизора очень похож на свой реальный прототип, но все же ему не тождественен; в любой саге о преступлении и наказании действие разворачивается в абстрактном городе на Неве, где время как будто бы застыло. В отличие от Москвы, в которой все (и преступность не исключение) давно уже зарегулировано, в Питере даже самый кровавый сюжет воспринимается естественно. Только здесь все еще можно представить самые настоящие разборки в стиле девяностых: рамсы районных авторитетов, дворовые перестрелки и самые настоящие грабительские налёты. В общем, все то, за что и любят кино про бандитов. Знатоки местного криминала лишь разведут руками: в реальном мире всей этой веселой жести давно уже нет. А стильный стереотип — есть, и «Первый отдел» им вовсю пользуется, выводя на первый план колоритных злодеев, нигде кроме Питера уже не представимых. В начале пятого сезона появится до обаятельного карикатурный наркобарон Цыган (Владислав Третьяк), разговаривающий исключительно поговорками. Все по заветам эталонного бандита Круглого из «Брата». Можете представить себе такого персонажа в Москве-Сити? Вот и мы не можем.
Самое уютное бадди-муви на российском ТВ
фото: Кадр из сериала «Первый отдел»/НТВ, «Триикс Медиа»
Никакой детектив, даже самый гениальный, не может существовать без персонажей, которые придадут ему человечности — об этом говорил еще сэр Артур Конан Дойл, объяснявший своим читателям причины появления доктора Ватсона. Без его присутствия гениальный Шерлок Холмс был бы просто неинтересной машиной по разгадыванию ребусов. Той же логики придерживались и Кивинов, нарисовавший выпуклый образ бывшего омоновца Дукалиса, и создатели «Комиссара Рекса» Петер Мозер и Петер Хайек, наделившие полицейского пса нездоровой зависимостью от булочек с колбасой. С персонажами «Первый отдел» вытянул настоящий золотой билет: не только заставил всю страну следить за друзьями-детективами, но и нашел интересный способ освежить формулу.
Единство противоположностей заложено в корень всего повествования. Следователь Юрий Брагин — истово правильный педант, пример для подражания как на работе, так и в личной жизни. Он всегда следует букве закона и комфортно чувствует себя в мире протоколов, но табельное оружие с собой не носит и вообще старается особо не геройствовать. Ему есть что терять, ведь дома ждут жена и двое детей, и это как-то снижает желание лезть под пули. Другое дело опер Шибанов (Жарков), знающий каждый закоулок города, из обременений у него разве что тяжелое похмелье. Один думает, другой догоняет — по сути, это и есть главная суперсила сериала, который объединяет две популярные, но с трудом сочетаемые линии развития детектива. Размеренный диалоговый процедурал с допросами и цитированием статей уголовного кодекса находится в оппозиции к погоням за дворовой шпаной, а тандем Шибанова-Брагина филигранно обходит это ограничение: каждый занят своим делом. Да и вне службы им есть, что обсудить; за рюмочкой чая разговоры умудрённых опытом силовиков превращаются в комфортное «приятельское кино» с обсуждением неуставных тем: в основном, конечно, рыбалки, женщин и прочих алюминиевых вилок.
Ставки повышаются — но делается это аккуратно
фото: Кадр из сериала «Первый отдел»/НТВ, «Триикс Медиа»
Крепкое телевизионное клише — каждый сериал к финалу сезона должен оставить сюжетный «крючок», который заставит ждать продолжения. В этом плане «Первый отдел» не является исключением, именно в финалах наступает время сквозного сюжета с развитием персонажей. Кто-то из близких друзей, увы, уходит в мир иной или оказывается в тюрьме по надуманной причине (этот троп определенно самый любимый в коллекции НТВ), дети Брагина взрослеют и улетают из гнезда, а Шибанов пьет водку, стараясь забыть очередную «ту самую», с которой точно-точно все бы получилось.
К финалу четвертого сезона положение фигур на шахматной доске существенно усложнилось из-за подковерной возни в Следственном комитете — кому-то явно не дает покоя слишком честный следователь по особо важным. Его супругу Веру (Елена Вожакина) арестовывают по очевидно ложному делу и, несмотря на отсутствие весомых улик, ведут все к реальному тюремному сроку. Семья оказывается на грани катастрофы, да и карьере Брагина после такого конец: он сам подписывает рапорт об уходе, осознавая всю тяжесть положения. Но в Первом отделе всегда были уверены в успешном преодолении любых трудностей.
Запрос на справедливость никуда не исчез
фото: Кадр из сериала «Первый отдел»/НТВ, «Триикс Медиа»
Считать, сколько раз полковник Шибанов должен был отправиться в тюрьму за превышение полномочий — неблагодарный спорт. Уже в первое свое появление на экранах он умудрился подстрелить коллегу по ведомству, за что не понес никакого наказания. Потому что он живет в российском сериале, а российские сериалы, даже если они повествуют о сотрудниках правоохранительных органов, всегда ставят справедливость выше правосудия. В «Первом отделе» каждое применение табельного оружия регламентировано не уставом, а высшим нравственным законом — если наказать мерзавца по всем правилам нельзя, то потом придется писать в отчете, что пулю он схлопотал при задержании. Бумага все стерпит, а миллионная аудитория зрителей подтвердит, что все было правомерно.
Ну а как еще поступать в этом неидеальном мире, где никто не может быть застрахован от человеческой алчности? Следователи могут быть глупыми карьеристами, не видящими дальше своего носа — более того, именно такие в итоге и становятся большими начальниками. Работа в уголовном розыске, может, и неблагодарна, но дает ли это повод операм крышевать бизнесы, точно так же, как этим занимаются те, с кем они должны бороться? «Первый отдел» по-разному показывает МВД, СК, ФСИН и прочие суровые ведомства. Вряд ли есть простой рецепт исправления ситуации, но хорошо хотя бы, что есть в структуре и порядочные люди. А раз их меньшинство, то для сохранения баланса во Вселенной им можно позволить некоторые вольности.
