«Повелитель мух»: Остров взросления

«Повелитель мух» — антиутопический роман Уильяма Голдинга, написанный им с иронией в ответ на утопию «Коралловый остров» Роберта Баллантайна – обрел очередную экранизацию. Взялись за нее сценарист Джек Торн, среди работ которого «Бесстыдники», «Молокососы» и «Переходный возраст», и режиссер Марк Манден, снимавший «Утопию». Результатом их совместной работы стал мини-сериал, с одной стороны, следующий тексту, с другой — превращающий классику британской литературы в психоделическое действо, почти хоррор.
фото: "Повелитель мух" / BBC, Sony Pictures Television
Посреди джунглей на необитаемом острове приходит в себя розовощекий, пухлый и в очках мальчик. Оглядевшись в недоумении, он отправляется исследовать местность и вскоре знакомится с ровесником по имени Ральф (Уинстон Сойерс) – сам же представляется прозвищем, которым его дразнят в школе и которым он бы не хотел, чтобы его звали, Хрюшей (Дэвид МакКенна). Дойдя до берега, мальчики находят ракушку и приспосабливают ее под горн для подачи сигнала и созыва всех к одному месту — так к ним приходят остальные ребята, малыши из начальной школы и постарше, единственные выжившие после крушения самолета. Ральф, при поддержке Хрюши, берет на себя роль лидера, однако выделяется и второй вожак, староста церковного хора и предводитель всех остальных хористов Джек (Локс Пратт). Он объявляется себя и свою группу охотниками и берет на себя обязательства по добыче мяса и поддержании огня, который еще предстоит добыть. Осознав, что все взрослые с их рейса погибли — тела разбросаны по острову — дети начинают выживать самостоятельно, учатся строить укрытия, разводить костры и убивать диких свиней для пропитания. Но у всех хороших инициатив быстро обнаруживается обратная сторона, власть и безнаказанность опьяняет и сводит с ума.
Авторы сериала действительно следуют сюжету романа, не меняя ни персонажей, ни хронологию событий — основная работа происходит в плоскости визуальной интерпретации, которая здесь наилучшим образом подчеркивает процесс деградации и распада поначалу кажущегося идеальным, невинным и справедливым общества. Но дети попали на остров из реального мира, а потому так или иначе копируют, пусть и неосознанно, известные паттерны поведения. Простая и неутешительная мораль, однако реалистичная. Не последнюю роль играет грамотно подобранный актерский состав — юные исполнители очень точно передают характеры и типажи главных героев. Стремящийся творить добро, но зачастую идущий на поводу у толпы Ральф, амбициозный, ожесточенный неудачами Джек, его приятель и одновременно тот, кого он боится, стесняется и отталкивает больше всех — себе на уме Саймон (Айк Талбут) и, конечно, Хрюша, тонущий в насмешках голос разума.
Если первые два эпизода и впрямь напоминают утопию и сулят идиллическое будущее, то последние два — те, что следуют за появлением того самого «Повелителя мух», насаженной на палку головы убитой свиньи — не оставляют сомнений в трагическом исходе. Лес окрашивается в кровавый цвет, охотники обзаводятся устрашающими масками, раскрашивают тела и лица и устраивают ритуальные танцы, впадая в транс и совершая грех, который становится точкой невозврата. Это история не взросления, а потери моральной и духовной невинности — в целом неизбежный, но в данных условиях слишком стремительный и болезненный процесс. От убийства животного до убийства человека оказывается один шаг, размером с пропасть и без обратной дороги.
Чем ближе к финалу, тем более психоделическим и напоминающим фильм ужасов становится действо. Мальчики теряют человеческий облик и разум, метаясь в горячке по зловещим багряным джунглям — когда-то они боялись неведомого зверя, якобы обитающего в чаще, но сами не заметили, как стали этим монстром. Множество крупных планов позволяет проследить трансформацию: иногда глаза говорят громче любых слов, и тут этот прием становится сюжетообразующим. Периодически, в своего рода вставках-перебивках, все герои смотрят в упор на зрителя, и каждый раз зритель будет видеть, что напротив уже совсем другие люди. Повзрослевшие, но так стремительно, что это пугает. Готовые не менять жизнь, а жить по ее законам — а те, кто бы мог сделать лучше, навсегда остались в джунглях.
