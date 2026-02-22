Кино-Театр.Ру
Кто ищет труп, то всегда его найдет: обитатели «Предместья» играют в Шерлока Холмса

22 февраля 2026
На платформе Peacock вышел первый – и, судя по финалу, не последний – сезон «Предместья», ироничного детектива и черной комедии по мотивам одноименного фильма Джо Данте 1989 года. В оригинале герой Тома Хэнкса погружался в тайную жизнь тихого пригорода, увлекаясь слежкой за подозрительными соседями и расследуя исчезновение местного жителя. В сериале — другие герои и актуальная повестка, а у Хэнкса – крошечное, но очаровательное камео. К созданию новой версии приложили руку авторы фильма, а также Сет МакФарлейн (кто, как ни автор «Гриффинов» и «Американского папаши» разбирается в безумной жизни субурбии) и другие не менее опытные постановщики. Неизменно одно — предместье всё также живет сплетнями, темными тайнами прошлого и слежкой за соседями.

Пригород (2026)
фото: «Предместье» (2026) / Peacock

Молодые новобрачные родители Самира (Кеке Палмер) и Роб (Джек Уайтхолл) переезжают из Нью-Йорка в ближайший пригород. В дом родителей Роба, где он сам вырос. У них на руках младенец Майлз, а впереди – туманное, но в перспективе счастливое и размеренное будущее на спокойной тупиковой улочке. Ближайшие соседи – сплошь колоритные персонажи: вдова Линн (Джулия Даффи), полгода назад похоронившая мужа, бывшая военнослужащая Дана (Пола Пелл), всезнайка Тод (Марк Прокш). У этих троих свой винный клуб, что подразумевает регулярные посиделки на крыльце с бокалом и дружба против назойливой председательницы. Самиру, явно заскучавшую с первого же дня, приглашают присоединиться. Стоит ей влиться в соседскую группу, как появляется достойная тема для обсуждения. Напротив дома Роба возвышается заброшенный пару десятилетий назад викторианский особняк, окутанный тайной: якобы прежние хозяева убили дочь и закопали тело в подвале. Внезапно Самира замечает, что в окнах то и дело зажигается свет, а потом и все остальные видят нового соседа. Некто Гарри (Джастин Керк) выкупил недвижимость и активно её обживает. При этом он не стремится заводить знакомство с соседями, а на попытку Самиры пойти на контакт с помощью свежеиспеченного печенья и вовсе отвечает вызовом полиции. Конфликт накаляется, Гари в мгновение ока начинают подозревать во всех смертных грехах, а доморощенное соседское расследование выходит пригородным Шерлокам боком. Ведь каждому здесь есть, что скрывать.

«Предместье» не пытается быть серьезным и глубоким произведением — и в этом его очарование. Авторы — а вместе с ними и герои — могут позволить себе любую шалость и преувеличение, нагромождение и в целом выход за рамки дозволенного. Чего стоит один особняк, который напоминает то ли жилище семейки Аддамс, то ли хэллоуиновскую декорацию: внутри — лестницы, витражи, скрипучие двери, стены в царапинах и загадочных надписях, подвал с предполагаемым захоронением. Всё это неплохо сохранилось за 20 лет простоя, так что новые обитатели даже не задумываются о ремонте — и так сойдет. Соседская собака таскает по газонам кости, слишком уж напоминающие человеческие, в лесу, на самом видном месте — нарочно не пройдешь — зияет люк, ведущий в какой-то бункер, а у Роба в ящике стола откуда-то обнаруживается телефон-раскладушка, принадлежавший исчезнувшей однокласснице, а еще — медицинские записи из психиатрической лечебницы, согласно которым он тот еще псих.

Пригород (2026)
фото: «Предместье» (2026) / Peacock

Декорации «Отчаянных домохозяек» (одну из ролей, к слову, играет актер культового сериала) или «Милых обманщиц» и некоторое даже линчевское безумие — таким предстает новое «Предместье», пригород вымышленного городка, основанного, судя по мелькнувшей в кадре фотографии, человеком с лицом Тома Хэнкса. Милый оммаж всему и сразу, но и весьма цельное самостоятельное произведение, погружающее зрителя в тихий омут, где водятся черти, точнее — скелеты в холодильниках. Не обходится без актуальной повестки, ведь главная героиня — единственная темнокожая в этом царстве белых людей и таких же заборов. Эта тема тоже до смешного и явно намеренно утрирована, что нельзя не отметить как очевидный плюс сериала, способного на самоиронию и полностью осознающего выбранную интонацию.

К финалу теории заговора и прочие завиральные идеи льются с экрана как из рога изобилия. Под подозрением оказываются все: от старушек м мусорщика до Роба и его лучшего друга Навина (Капил Талвакар), отчаянно ищущего любовь на тупиковой улице. Невинным остается лишь дитя Майлз, меняющий нянек как перчатки, потому как у родителей есть дела поважнее. Вино льется рекой – это кстати такая же важная деталь «Предместья», как автоматическая поливалка газонов, отмеряющая в кадре смену часов и дней недели. Хмельные соседи не стесняются обыскивать дома друг друга и совать носы в чужие дела — и не зря, ведь в итоге дело принимает серьезный криминальный оборот. А финал и вовсе сулит продолжение под слоганом «ищите женщину» — коварству отчаянных домохозяек всё еще нет предела.

«Пригород». Тизер на английском языке

