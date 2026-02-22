Кто ищет труп, то всегда его найдет: обитатели «Предместья» играют в Шерлока Холмса

что почитать?

Новости кино

Закончились съемки фильма «Отель "У погибшего альпиниста"» с Евгением Цыгановым и Сергеем Маковецким

Мистический детектив с элементами фантастики, снятый по мотивам повести братьев Стругацких, выйдет в прокат 28 января 2027 года