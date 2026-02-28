Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
140 российских фильмов 2026 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Из новичка в старичка: ностальгическое возвращение сериала «Клиника»

Обзор сериалов >>
28 февраля 2026
На Hulu вышли первые два эпизода нового, десятого по счету, сезона «Клиники» - сериала, который официально завершился более 15 лет назад, а теперь возвращает на экраны всех главных героев и, собственно, ту самую клинику, где они познакомились и начинали свой путь молодыми врачами. Не избалованное большим наградами, шоу тем не менее и по сей день сохраняет статус культового ситкома, а его создатель Билл Лоуренс доказал, что это не случайность, создав впоследствии «Терапию» и «Теда Лассо». К свежей «Клинике» он, конечно, также приложил руку, поэтому новые серии, хоть и заигрывают с актуальными реалиями, созданы по проверенным шаблонам, а актеры как будто провели годы в криокамерах — ностальгическое путешествие в 2000-е обеспечено.

Клиника: Перезапуск (2026)
фото: «Клиника: Перезапуск» (2026) / Hulu

Давно уволившись из больницы, Джей Ди, он же доктор Джон Дориан (Зак Брафф), устроился частным семейным врачом в богатый пригород — платят хорошо, а работа непыльная. Когда одна из пациенток попадает по скорой в ту самую клинику, где герой когда-то начинал профессиональный путь, он отправляется навестить женщину и удостовериться, что ей поставили верный диагноз, - и словно попадает в прошлое. Друзья и некогда коллеги всё еще здесь: и хирург Терк (Дональд Фейсон), теперь возглавляющий отделение, и медсестра Карла (Джуди Рейес), и бывшая, как оказывается, жена доктор Эллиот (Сара Чок), а также, конечно, великий и ужасный Перри Кокс (Джон Си Макгинли) — наставник, кладезь саркастичных шуток и издевок, доводивший Джей Ди до белого каления, но и сделавший из него отличного врача. По коридорам также снуют новые интерны: неопытные, бестолковые, местами заносчивые, но в перспективе – квалифицированные доктора, которым требуется, как когда-то Джей Ди, Терку и Эллиот, учитель и проводник в суровый мир медицины. Неожиданно для Дориана, ставший главврачом Кокс предлагает занять его место и взять студентов под свое крыло — и тот соглашается.

Фирменный стиль и юмор «Клиники» — прежде всего вставки-фантазии, в которых герой Зака Браффа воображает невероятные события из своей жизни и чаще всего представляет себя супергероем, — возвращается в неизменном виде. Буквально в первой же сцене нового сезона Джей Ди грезит о том, как все чествуют очередное чудесное спасение им безнадежного пациента, а после этого возвращается в суровую реальность, где из загадочных медицинских кейсов — царапина на пальце ноги или же затянувшаяся эрекция после приема препаратов. В общем фирменная ирония сериала перекочевала в новые эпизоды без изменений, да и в целом шоу будто бы стояло на паузе, настолько привычным выглядит спустя полтора десятка лет. Актеры в прекрасной форме (хотя персонажи и шутят над больными суставами, а Кокс называет Джей Ди не новичком, а старичком), декорации прежние, медбрат Тодд (Роберт Масчио) всё также не упускает случая отпустить двусмысленную и неуместную пошлую шутку.

Клиника: Перезапуск (2026)
фото: «Клиника: Перезапуск» (2026) / Hulu

Впрочем, годы прошли не совсем уж бесследно, и новые времена накладывают свой отпечаток даже на будто законсервированное пространство «Клиники». Интерны – типичные зумеры, среди которых есть и инфлюенсерша, изучающая профессию в Тиктоке, и неуверенные мальчики, падающие в обморок от вида крови, и заносчивый студент-всезнайка. Все они поначалу раздражают, но вскоре раскрываются с других, человеческих сторон, напоминающих, что и нынешние профессионалы когда-то были такими же. С поправкой на эпоху, требующую более тщательно придерживаться этики, не говорить лишнего и толерантно относиться к пациентам, – за этим теперь неустанно следит так называемая «полиция чувств».

Терк переживает выгорание, Эллиот – расставание с Джей Ди, которое явно не прошло бесследно для обоих. Клиника, как всегда, живет слухами, так что стоит появится Дориану, как вскрываются некоторые прошлые обиды: самое время выяснить отношения, которые в сериале всегда были такой же важной частью рутины, как шутки. Юмор, впрочем, к финалу каждого эпизода уступает место сентиментальности и глубокомысленным размышлениям: прежде всего — о врачебном долге, ведь хоть медицинская тема в «Клинике» и кажется не более чем поводом для каскада гэгов, она в итоге наилучшим образом подсвечивает характеры, ситуации и всё человеческое, что лежит в основе как профессии, так и сериала.

«Клиника: Перезапуск». Трейлер на английском языке

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Резервация», «Повелитель мух» и возвращение «Клиники»
Пеп Гвардиола среди ситкомов: «Тед Лассо» и его секрет успеха
Олененок, Шугар и Дандадан неслучайны: 11 лучших иностранных сериалов 2024-го
Быть Заком Браффом. Звезде «Клиники» – 45 лет
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыКомедиямедицинаНаталия Григорьевасиквел
персоны
Зак БраффБилл ЛоуренсДжон Си МакГинлиДжуди РейесДональд ФейсонСара Чалке
фильмы
КлиникаКлиника: ПерезапускТед ЛассоТерапия

фотографии >>
"Клиника: Перезапуск" (2026)
"Клиника: Перезапуск" (2026)
"Клиника: Перезапуск" (2026)
"Клиника: Перезапуск" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «В поисках капитана Гранта»

Скорбим

Николай Стуликов
27 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Стуликов.
Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Ростислав Гепп
24 февраля ушёл из жизни музыкант Ростислав Гепп.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.

День рождения >>

Анна Арланова
Татьяна Васильева
Яна Гладких
Борис Иванов
Николай Наумов
Алексей Смирнов
Наталия Флоренская
Рамаз Чхиквадзе
Юрий Шлыков
Стэнли Бейкер
Сара Болджер
Али Лартер
Питер Стеббингс
Мимзи Фармер
Вилле Хаапасало
Рэй Доун Чонг
все родившиеся 28 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Мой друг
драма, приключения
Россия, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Мангул
триллер
Россия, 2026
Спасти бессмертного
военный фильм, драма, научная фантастика, приключения
Россия, 2026
Человек, который смеётся
комедия
Россия, 2026
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?