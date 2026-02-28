Из новичка в старичка: ностальгическое возвращение сериала «Клиника»

На Hulu вышли первые два эпизода нового, десятого по счету, сезона «Клиники» - сериала, который официально завершился более 15 лет назад, а теперь возвращает на экраны всех главных героев и, собственно, ту самую клинику, где они познакомились и начинали свой путь молодыми врачами. Не избалованное большим наградами, шоу тем не менее и по сей день сохраняет статус культового ситкома, а его создатель Билл Лоуренс доказал, что это не случайность, создав впоследствии «Терапию» и «Теда Лассо». К свежей «Клинике» он, конечно, также приложил руку, поэтому новые серии, хоть и заигрывают с актуальными реалиями, созданы по проверенным шаблонам, а актеры как будто провели годы в криокамерах — ностальгическое путешествие в 2000-е обеспечено.
фото: «Клиника: Перезапуск» (2026) / Hulu
Давно уволившись из больницы, Джей Ди, он же доктор Джон Дориан (Зак Брафф), устроился частным семейным врачом в богатый пригород — платят хорошо, а работа непыльная. Когда одна из пациенток попадает по скорой в ту самую клинику, где герой когда-то начинал профессиональный путь, он отправляется навестить женщину и удостовериться, что ей поставили верный диагноз, - и словно попадает в прошлое. Друзья и некогда коллеги всё еще здесь: и хирург Терк (Дональд Фейсон), теперь возглавляющий отделение, и медсестра Карла (Джуди Рейес), и бывшая, как оказывается, жена доктор Эллиот (Сара Чок), а также, конечно, великий и ужасный Перри Кокс (Джон Си Макгинли) — наставник, кладезь саркастичных шуток и издевок, доводивший Джей Ди до белого каления, но и сделавший из него отличного врача. По коридорам также снуют новые интерны: неопытные, бестолковые, местами заносчивые, но в перспективе – квалифицированные доктора, которым требуется, как когда-то Джей Ди, Терку и Эллиот, учитель и проводник в суровый мир медицины. Неожиданно для Дориана, ставший главврачом Кокс предлагает занять его место и взять студентов под свое крыло — и тот соглашается.
Фирменный стиль и юмор «Клиники» — прежде всего вставки-фантазии, в которых герой Зака Браффа воображает невероятные события из своей жизни и чаще всего представляет себя супергероем, — возвращается в неизменном виде. Буквально в первой же сцене нового сезона Джей Ди грезит о том, как все чествуют очередное чудесное спасение им безнадежного пациента, а после этого возвращается в суровую реальность, где из загадочных медицинских кейсов — царапина на пальце ноги или же затянувшаяся эрекция после приема препаратов. В общем фирменная ирония сериала перекочевала в новые эпизоды без изменений, да и в целом шоу будто бы стояло на паузе, настолько привычным выглядит спустя полтора десятка лет. Актеры в прекрасной форме (хотя персонажи и шутят над больными суставами, а Кокс называет Джей Ди не новичком, а старичком), декорации прежние, медбрат Тодд (Роберт Масчио) всё также не упускает случая отпустить двусмысленную и неуместную пошлую шутку.
фото: «Клиника: Перезапуск» (2026) / Hulu
Впрочем, годы прошли не совсем уж бесследно, и новые времена накладывают свой отпечаток даже на будто законсервированное пространство «Клиники». Интерны – типичные зумеры, среди которых есть и инфлюенсерша, изучающая профессию в Тиктоке, и неуверенные мальчики, падающие в обморок от вида крови, и заносчивый студент-всезнайка. Все они поначалу раздражают, но вскоре раскрываются с других, человеческих сторон, напоминающих, что и нынешние профессионалы когда-то были такими же. С поправкой на эпоху, требующую более тщательно придерживаться этики, не говорить лишнего и толерантно относиться к пациентам, – за этим теперь неустанно следит так называемая «полиция чувств».
Терк переживает выгорание, Эллиот – расставание с Джей Ди, которое явно не прошло бесследно для обоих. Клиника, как всегда, живет слухами, так что стоит появится Дориану, как вскрываются некоторые прошлые обиды: самое время выяснить отношения, которые в сериале всегда были такой же важной частью рутины, как шутки. Юмор, впрочем, к финалу каждого эпизода уступает место сентиментальности и глубокомысленным размышлениям: прежде всего — о врачебном долге, ведь хоть медицинская тема в «Клинике» и кажется не более чем поводом для каскада гэгов, она в итоге наилучшим образом подсвечивает характеры, ситуации и всё человеческое, что лежит в основе как профессии, так и сериала.
«Клиника: Перезапуск». Трейлер на английском языке
