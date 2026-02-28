Из новичка в старичка: ностальгическое возвращение сериала «Клиника»

что почитать?

Юлия Серина и Александр Яценко получат миллионы в сериале «Шик»

«Безусловно, у меня есть чувство вины»: Елена Яковлева об упущениях в воспитании сына

«Неистовый»: Кто учил тебя водить?

Лайфстайл

«Это боль, которая не пройдёт никогда»: Елена Яковлева рассказала, почему не смогла похоронить отца

Родители актрисы умерли с разницей в один год