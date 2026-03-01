Кино-Театр.Ру
«Черное солнце-2»: Все дороги ведут в СК

1 марта 2026
В онлайн-кинотеатре КИОН стартовал второй сезон детективного сериала «Черное солнце» – оригинальный проект выходил ровно два года назад. Столько же времени и прошло с событий первого сезона, когда два столь не похожих друг на друга человека, как опер Женька Чагин (Максим Стоянов) и следователь Игорь Жук (Юрий Чурсин), нашли маньяка, убивающего девушек в выборгской лесополосе, и вышли на преступную группировку, связанную с видными юристами, чиновниками и бывшими бандитами. Во втором сезоне Чагин и Жук тоже поначалу оказываются по разные стороны баррикад, а цепочка загадочных событий вновь начинается с неизвестного трупа и роковой бизнесвумен Габи (Виктория Корлякова).

Чёрное солнце-2 (2025)
фото: "Черное солнце-2" / Кинокомпания Драйв, КИОН

Поначалу кажется, что жизнь Чагина и Жука за время, прошедшее с прошлого совместного дела, наладилась. Опер ушел на вольные хлеба и теперь охраняет внука важного бизнесмена, не пьет и курить бросил, о чем сообщает на родительской могиле. Жук тоже ушел из Следственного комитета и попытался стать адвокатом – так и денег больше, и, вроде как, спокойнее. У него даже появилась девушка Инга (Марина Петренко), которая нашла общий язык с его дочкой Машей (Полина Ватага). Но с виду спокойная жизнь мужчин, очевидно, не устраивает.

Отсутствие карьерных перспектив и одиночество вновь отправляют Чагина по барам, откуда он, напившись, отправляется к старой знакомой Габи, у которой хочет занять деньги. В салоне он натыкается на ее нового партнера Роберта (Евгений Харитонов), и чтобы все не закончилось пьяной потасовкой, Габи забирает уже еле стоявшего на ногах Чагина к себе домой.

Чёрное солнце-2 (2025)
фото: "Черное солнце-2" / Кинокомпания Драйв, КИОН

Сотканная из вечных компромиссов адвокатура все-таки возвращает жаждущего справедливости Жука снова в СК. Там и первое дело не заставляет себя ждать – в Финском заливе рыбаки вылавливают труп мужчины, в желудке которого при вскрытии находят пуговицу от дорого костюма. Жук уверен, что это результат каких-то темных схем, возможно, связанных с контрабандой. Но вникнуть в дело ему мешает неожиданный вызов – в квартиру Габи, где Чагин, проснувшись с похмелья, находит в кровати зарезанную девушку. И, естественно, становится главным подозреваемым в деле об убийстве Габи. Однако Жук не верит в виновность своего бывшего напарника. Более того, не исключает, что это дело как-то связано и с выловленным рыбаками трупом.

В отличие от многих российских детективов (в особенности, телевизионных) «Черное солнце» строится не только на противостоянии напарников поневоле – в первом сезоне конфликт возникал из-за нежелания опера Чагина подчиняться слишком принципиальному следаку, во втором герои поначалу буквально оказываются по разные стороны закона, хотя даже зрителям очевидно, что Чагин не виновен. Столкновение двух противоположных характеров накладывается на крайне запутанные, не самые прямолинейные дела. Второе «Черное солнце» драматургически будто бы повторяет все показавшиеся относительными живыми шаги оригинального сериала. Только теперь вместо популярного поиска маньяка – вычисление истинного убийцы, чтобы не посадить Чагина, а вместо схемы с фейковыми знакомствами и эскорт-услугами — тема контрабанды, которая, наверняка, тоже приведет к нечистым на руку, а, может, как и в оригинале, не слишком здоровым психологически высокопоставленным преступникам.

Чёрное солнце-2 (2025)
фото: "Черное солнце-2" / Кинокомпания Драйв, КИОН

Однако этом поиске опьяненных деньгами, властью или природной злостью людей интереснее все-таки наблюдать за дуэтом Максима Стоянова и Юрия Чурсина, чьи герои хоть и постарались измениться к финалу первого сезона, но, как показывает практика, личные перемены не берут в расчет. Для них важнее почти животное чувство справедливости и неумолимое желание наказать виновных, даже если придется жертвовать собой.

Сериал «Черное солнце-2» смотрите в онлайн-кинотеатре КИОН с 27 февраля.

«Чёрное солнце-2»

"Чёрное солнце-2" (2025)
"Чёрное солнце-2" (2025)
"Чёрное солнце-2" (2025)
"Чёрное солнце-2" (2025)
что почитать?