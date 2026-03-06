«Видеть копов с тупыми лицами не хотелось бы никогда»: Зрители о пятом сезоне «Первого отдела»



: Надеюсь, Ухватова уволят. К актёру нет никаких претензий, а вот персонаж препротивнейший.: Очень надеюсь, что у Шибанова наладится личная жизнь. Что не сериал, то опер с несчастной лав стори. Сломайте уже этот стереотип.: На протяжении многих сезонов мелькает Марина Звонарева. Понятно, что персонаж чисто для фона, чтобы показать следователей-женщин. Очень колоритная. Сценаристы бы пригляделись к ней. Мне кажется интересной. Вот она, похоже, живет на работе и замужем за работой. Могла пропустить, но не помню, чтобы у нее кто-то был. Семью Комарова, например, тоже не показывают, но он хотя бы в разговоре постоянно упоминает жену.: Литвинова неприятная особа, хотелось бы, чтобы её отправили куда-нибудь на Дальний Восток, пусть и с повышением, но с глаз долой, чтобы в сериале её не было больше.: Правда, вот и актриса вроде симпатичная, но вызывает отторжение. Тоже жду, чтобы ее героиню куда-нибудь отправили.: Любовная линия с Литвиновой – это самая удачная находка этого сериала, и актриса тоже, потому что все предыдущие девушки Шибанова не выдерживали никакой критики.: Видеть копов с тупыми лицами не хотелось бы никогда.: Полностью согласна, эти длинные кудряхи ему совсем не идут, да и возраст прибавляют. Верните ему прическу, которая была раньше в первых трёх сезонах. Или пусть тогда кепку свою не снимает вообще, ну не идёт никак ему эта шевелюра.: Люблю этот сериал и не считаю, что какой-то из сезонов «сдулся». За 3 дня посмотрела все 20 серий 5-го сезона и буду ждать продолжения. Герои все как родные стали. И линия Веры, и линия Макса очень даже зашли в этом сезоне. Интересно наблюдать не только работу центрального комитета, но и районного. Но всё же надеюсь, что Юрия вернут на прежнее место работы.: Я очень рада, что любимый сериал продолжается, уважаемые актёры все на месте. Сюжеты, как всегда, интересные, интригующие. Женский состав - сплошное любование! Ну, а наши бравые главные герои в отличной физической форме. Надеюсь, что хватит фантазии, средств и сил и на 6-ой сезон...: Ассоциации, какие вызвал фильм: мультик про Дядю Фёдора из Простоквашино, когда они письмо писали по очереди. Вначале строчка от мальчика, потом от кота, потом от пса.: Вот не смотрела я раньше сериалы на НТВ и правильно делала. …Как же меня разозлило, что создатели этого сериала считают зрителей идиотами!: Не, сериал мне нравится, но угнетает, что в каждой серии убивают полицейских в товарных количествах. Лена может и красивая, но у неё голос совсем невыразительный, нужен хороший дублер.:... Не надо нам Танечку)) Леночку хотим: Мне сериал очень нравится. Пусть сезонов будет как можно больше, и огромное спасибо создателям за их работу. Актёры все замечательные, обожаю героев в их исполнении и Брагина и Шибанова. Вера в исполнении Е.Вожакиной (актриса за свои работы в театре удостоена наград) мне нравится. Да, не простушка, не хохотушка. А вот Таню не воспринимаю категорически. Ни героиня, ни актриса не нравится. Жаль если она будет сниматься и дальше. Тоже хочу видеть Мишу в паре с Леной.: Я хочу, чтобы Миша был с Леной. Здесь загадка есть. Он так долго ждал её. Неужели всё напрасно.: Хотелось бы, чтоб Мишу оставили с Татьяной или вообще с новой девушкой, но только не с Леной (ненадежный она человек).: А все-таки такого количества Лен-Тань на один сериал я не припомню))). Вот сегодня ещё одна нарисовалась. Предлагаю все же разнообразить палитру женских имен)): Спасибо за прекрасные 2 недели. Жду следующий сезон. Хотелось бы, конечно, вернуться к «делам помасштабнее», а Юриванычу королевство по размеру, чтоб огонь в глазах вновь горел. Но если нет, то и про бытовуху посмотрим. Вы только не забывайте объяснять, почему Хабиров шилом с одного удара убивал, откуда у пьяницы из продуктового магазина навыки морпеха и разведчика-нелегала. Да, и куда делся Лапшин тоже небезынтересно. В борьбе за Шибанова пусть победит сильнейший(-ая).: Чё ж тетеньки в сериале все такие простые, открывают двери, не глядя. А уж то, что главным фактором в этом деле следаки назвали код домофона, уделяя ему столько внимания, просто вызывает смех. («Вы же соседей своих подставляете, сообщая курьеру код домофона!»).: В описании к 5 сезону было написано, что у Миши неожиданное событие какое-то произойдет, а у Лены будет сложный выбор. И где это неожиданное событие, которое я ждала весь сезон?: Настолько скомканный, проходной сезон, что даже не было традиционной песни в финале.: Самый слабый сезон. Мало интересных сцен. Разочарован. Надо менять сценаристов. Повторяется ситуация с «Невским». Там тоже все начиналось очень круто. А последние сезоны смотреть невозможно.: ну, избиение чугунной сковородкой похоже фишка данного сериала, как минимум дважды, не считая попыток.: Вся семья «подсела» на ПО, начиная с первого сезона. Обаятельнейшие главные герои, интересные расследования (особенно нравились сюжеты с командировками в Красноярск, Псков), прекрасные женские образы. Очень грустно было наблюдать, как полюбившиеся актёры вынуждены вытягивать слабый сценарий пятого сезона. 18-20 серии - просто апофеоз глупости и «высасывания из пальца». Не в курсе деталей кинопроизводства: то ли прежний сценарист устал, то ли новые бездарны до неприличия.: Уж не знаю, какие там за этот сезон рейтинги, сами про себя пишут, что заоблачные, но люди смотрели ради того чтоб досмотреть, поскольку первые сезоны хорошие были. На фига 20 серий этой бытовухи, раньше хоть расследования интересные были, преступления с большой буквы, а тут ножичком друг друга чикают. Буду ли смотреть 6 сезон? Навряд ли может, краткое содержание серий прочитаю. Разочарована.: Наконец-то стали снимать сериалы, которые ждешь как праздника.: Сериал пора закрывать, раз уж 6-й сезон решили клепать, то он должен стать последним. Это уже не тот ПО, который был до 3 сезона включительно. Одна сплошная бытовуха и поножовщина. Держит только желание видеть привычные лица. Заявленных Комарова и Литвинова в главных ролях практически не было видно, а жаль.: Я дошла до эпизода с переводом старушки через дорогу и уже, наверное, ничему не удивлюсь.: Дело не в старушке, задача была показать, что Макс с каждой серией взрослеет и умнеет.: Рекламный ролик, показанный на НТВ в воскресенье, убедил не больше чем Гармаш со своим «Почтабанком». Да, бородатый полковник симпатичен и, наверное, хороший профессионал, но даже он не убедил что через 20 лет можно снять отпечатки пальцев с радиоламп. Что злодеи у них на допросах колются, как будто только этого всю жизнь и желали. Будто сесть на пожизненное – мечта всей их жизни. Будто толпу разъярённых, разогретых дракой подростков можно усмирить, сыграв им на гитаре незатейливую мелодию. И так далее и тому подобное...: Самое большое разочарование – что показали мало серий.: По вчерашним сериям возник вопрос, правда очень интересно. Вот этот старший наставник Макса, который начал обучение с кладбища, ловит девушку на улице, роется в её сумке, достает голыми руками пакетик. Вопрос: понятые при такой процедуре не нужны?: А то, что девушка роется на остановке общественного транспорта напротив ТЦ(!), вас не смутило? Закладчики смотрят на это с недоумением. Если это заказ на рекламу службы в ППС, то лучше бы сделали заказ «Смешарикам», там сценаристы посильнее.: Как я уже писал, 5 сезон убил всё хорошее что было в первых 4 сезонах. Всё что показывают о шаверме – это просто нативная реклама, то есть форма продвижения продукта, которая не использует прямые и даже косвенные сообщения с призывами к покупке. Кто-то из сценаристов заработал на этом. Сейчас приехав в Питер, кто-то обязательно захочет попробовать шавермы.: А я сижу, жду продолжения, а сериал то закончился! Как так то?А я считаю, что тяжелее всех мне) Потому что я только в этом году посмотрела этот сериал впервые и сразу 5 сезонов. Уделила этому 2 месяца и теперь не понимаю, что делать по вечерам)). Видимо теперь придётся свою личную жизнь налаживать, а не переживать, как там у Юры с Верой и у Миши с Леной.: Следующий сезон смотреть буду. Как смотрю «Мосгаз», хотя не люблю Смолякова. Потому что именно на обсуждении этих сериалов встречаю так много интересных собеседников на этом форуме.: Склероз проклятый. Вопрос не по этому сериалу. Стесняюсь спросить, кто же оказался главным Архитектором в «Невском»? Что-то в памяти брезжит, но не уверен.