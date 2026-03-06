«На льду»: Многофигурное катание

Минувшая Олимпиада в очередной раз подтвердила: наш интерес к фигурному катанию не ослабевает, даже несмотря на отсутствие на Играх российских спортсменов. Но все чаще разговоры о большом спорте касаются не только виртуозных состязаний на ледовой арене. Также всплывают обсуждения методов воспитания чемпионов, уходов юных фигуристов от самых жестоких тренеров, подорванного здоровья и психологических травм спортсменов. Удивительно, но в общественном сознании до сих пор силен стереотип: секрет олимпийских побед кроется именно в суровости наставника. Новый сериал онлайн-кинотеатра Okko «На льду», премьера которого состоялась 6 марта, выводит этот разговор на новый уровень, добавляя еще один мощный аспект – родительский контроль и давление на начинающих фигуристок. Попробуем разобраться, как десятисерийная драма совмещает все эти темы.
В центре сюжета – Ксюша Назарова (Ангелина Пахомова
), фигуристка с расшатанной психикой, которая возвращается в Россию после лечения в американской клинике, куда попала с тяжелым ПТСР. Испытывая панические атаки и проблемы с памятью, она, тем не менее, хочет погрузиться в прошлое в том месте, откуда «все начиналось». Вопреки предупреждению психолога, что это может ее разрушить, девушка устраивается тренером в школу фигурного катания Алевтины Вельковской (Виктория Толстоганова
) и начинает работать с младшей группой, а заодно смутно припоминать ужасную смерть напарника Алексея (Антон Рогачев
) в какой-то гостинице, где она почему-то тоже оказалась. Во флешбеках мелькает ее бывший тренер Павел Олегович (Петр Федоров
) и окровавленная стеклянная пепельница. Прошлое ускользает, сосредоточиться на нем непросто, поскольку в настоящем много внимания Ксения уделяет подопечным девочкам. Ей очень важно выстроить с ними теплые отношения и она, травмированная льдом сама в этом возрасте, остро реагирует на их проблемы. Поодаль надменно сияет снежная королева Вельковская, считающая, что ученицы – всего лишь материал для будущих побед, – и цинично подчеркивает, что «индивидуальность – это проект
».
Истории юных фигуристок и их семей – как раз самые интересные арки, их несколько и развиваются они параллельно, причудливо переплетаясь в сценарии Елены Шаталовой
. Среди них есть состоятельная фамилия, тонущая в собственных проблемах и грехах (Мария Ахметзянова
и Роман Евдокимов
), в то время, как их дочь, чувствуя безразличие дома, срывает злость на других детях. Или «зожница» (Марьяна Спивак
) с супругом (Павел Ворожцов
) и двумя дочерьми, старшая из которых — пубертатный подросток. Семья неуверенной в себе Вики, которой плохо даются прыжки, – эмоционально неуравновешанная мать-маникюрщица (Наталья Земцова
) и бабушка (Наталья Павленкова
), очевидно, тоже в свое время косячившая с воспитанием дочери. В общем, целая галерея разных и хорошо прописанных героев, и ни одного картонного или проходного!
Для шоураннера и креативного продюсера «На льду» Елены Шаталовой это первый самостоятельный проект, для дебюта — феноменальная вещь: ветвистая, плотная, разнообразная по жанрам, не боящаяся ни быть сложной, ни растерять целостности. Накал психодраме придают сразу две сквозные детективные линии. Одна связана с уже упомянутой историей Ксении, вторая – с пропажей девочки Сони после тренировки. У следователя, героя Артема Быстрова
, и в семье, и на работе тоже все непросто. Действие динамичное, диалоги живые, реальность — сегодняшняя, узнаваемая. Да и на льду страсти — настоящие. Не зря к проекту привлекли реального тренера Елену Масленникову, с которой актеры упражнялись несколько месяцев.
Лед в сериале трещит под тяжестью поднимаемых тем (иногда буквально). Домашний абьюз соседствует с травлей в школе, конкуренция и зависть партнеров по шоу – с грубостью педагогов, готовых сломать ребенку жизнь ради будущих побед. Если на пути стоит любовь, ее тоже желательно убрать, потому что она помешает тренировкам. Достигаторство родителей, прежде всего, матерей, их глухота и безразличие к детям — основная тема, работающая даже без ледовой тематики. Все центральные героини — женщины, на их плечах семьи, от них зависит атмосфера в семьях и детское психическое здоровья.
«На льду» шикарно иллюстрирует, как осуществляются так называемые «переносы», когда взрослые наделяют детей своими несбывшимися желаниями и передают им травмы по наследству. Сломанные люди без огорчения ломают следующие поколения под девизом: «Потом спасибо скажешь». И только одна Ксения пытается противостоять системе и решать задачи другими методами. Но сможет ли она, когда ей самой нужна помощь.
