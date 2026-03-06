Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«На льду»: Многофигурное катание

Обзор сериалов >>
6 марта 2026
Минувшая Олимпиада в очередной раз подтвердила: наш интерес к фигурному катанию не ослабевает, даже несмотря на отсутствие на Играх российских спортсменов. Но все чаще разговоры о большом спорте касаются не только виртуозных состязаний на ледовой арене. Также всплывают обсуждения методов воспитания чемпионов, уходов юных фигуристов от самых жестоких тренеров, подорванного здоровья и психологических травм спортсменов. Удивительно, но в общественном сознании до сих пор силен стереотип: секрет олимпийских побед кроется именно в суровости наставника. Новый сериал онлайн-кинотеатра Okko «На льду», премьера которого состоялась 6 марта, выводит этот разговор на новый уровень, добавляя еще один мощный аспект – родительский контроль и давление на начинающих фигуристок. Попробуем разобраться, как десятисерийная драма совмещает все эти темы.

На льду (2026)

В центре сюжета – Ксюша Назарова (Ангелина Пахомова), фигуристка с расшатанной психикой, которая возвращается в Россию после лечения в американской клинике, куда попала с тяжелым ПТСР. Испытывая панические атаки и проблемы с памятью, она, тем не менее, хочет погрузиться в прошлое в том месте, откуда «все начиналось». Вопреки предупреждению психолога, что это может ее разрушить, девушка устраивается тренером в школу фигурного катания Алевтины Вельковской (Виктория Толстоганова) и начинает работать с младшей группой, а заодно смутно припоминать ужасную смерть напарника Алексея (Антон Рогачев) в какой-то гостинице, где она почему-то тоже оказалась. Во флешбеках мелькает ее бывший тренер Павел Олегович (Петр Федоров) и окровавленная стеклянная пепельница. Прошлое ускользает, сосредоточиться на нем непросто, поскольку в настоящем много внимания Ксения уделяет подопечным девочкам. Ей очень важно выстроить с ними теплые отношения и она, травмированная льдом сама в этом возрасте, остро реагирует на их проблемы. Поодаль надменно сияет снежная королева Вельковская, считающая, что ученицы – всего лишь материал для будущих побед, – и цинично подчеркивает, что «индивидуальность – это проект».

Истории юных фигуристок и их семей – как раз самые интересные арки, их несколько и развиваются они параллельно, причудливо переплетаясь в сценарии Елены Шаталовой. Среди них есть состоятельная фамилия, тонущая в собственных проблемах и грехах (Мария Ахметзянова и Роман Евдокимов), в то время, как их дочь, чувствуя безразличие дома, срывает злость на других детях. Или «зожница» (Марьяна Спивак) с супругом (Павел Ворожцов) и двумя дочерьми, старшая из которых — пубертатный подросток. Семья неуверенной в себе Вики, которой плохо даются прыжки, – эмоционально неуравновешанная мать-маникюрщица (Наталья Земцова) и бабушка (Наталья Павленкова), очевидно, тоже в свое время косячившая с воспитанием дочери. В общем, целая галерея разных и хорошо прописанных героев, и ни одного картонного или проходного!

На льду (2026)

Для шоураннера и креативного продюсера «На льду» Елены Шаталовой это первый самостоятельный проект, для дебюта — феноменальная вещь: ветвистая, плотная, разнообразная по жанрам, не боящаяся ни быть сложной, ни растерять целостности. Накал психодраме придают сразу две сквозные детективные линии. Одна связана с уже упомянутой историей Ксении, вторая – с пропажей девочки Сони после тренировки. У следователя, героя Артема Быстрова, и в семье, и на работе тоже все непросто. Действие динамичное, диалоги живые, реальность — сегодняшняя, узнаваемая. Да и на льду страсти — настоящие. Не зря к проекту привлекли реального тренера Елену Масленникову, с которой актеры упражнялись несколько месяцев.

Лед в сериале трещит под тяжестью поднимаемых тем (иногда буквально). Домашний абьюз соседствует с травлей в школе, конкуренция и зависть партнеров по шоу – с грубостью педагогов, готовых сломать ребенку жизнь ради будущих побед. Если на пути стоит любовь, ее тоже желательно убрать, потому что она помешает тренировкам. Достигаторство родителей, прежде всего, матерей, их глухота и безразличие к детям — основная тема, работающая даже без ледовой тематики. Все центральные героини — женщины, на их плечах семьи, от них зависит атмосфера в семьях и детское психическое здоровья.

«На льду» шикарно иллюстрирует, как осуществляются так называемые «переносы», когда взрослые наделяют детей своими несбывшимися желаниями и передают им травмы по наследству. Сломанные люди без огорчения ломают следующие поколения под девизом: «Потом спасибо скажешь». И только одна Ксения пытается противостоять системе и решать задачи другими методами. Но сможет ли она, когда ей самой нужна помощь.

Сериал «На льду» смотрите в онлайн-кинотеатре Okko c 6 марта.

«На льду»

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   6.03.2026 - 20:18
"Потом спасибо скажешь"- какая знакомая многим детям фраза....Но в 50% случаев, даже может больше, никто из детей так спасибо и не говорит за потеряное детство. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Молодой Шерлок», «Время Счастливых» и «Ван-Пис»
Джеки Чан, звёзды «Игры престолов» и экранизация Анны Джейн: главные трейлеры за неделю
Драма «На льду» с Ангелиной Пахомовой, Артемом Быстровым и Викторией Толстогановой стартует 6 марта
Белка в космосе, мечты об Индии и Неделя высокой моды: главные трейлеры за неделю
«Там ничего не получилось, сюда вернулась»: Ангелина Пахомова в тизер-трейлере детективном драмы «На льду»
«Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона
Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров окажутся «На льду»
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаОККОРоссийские сериалыФильмы о спорте
персоны
Мария АхметзяноваАртём БыстровПавел ВорожцовРоман ЕвдокимовНаталья ЗемцоваНаталья ПавленковаАнгелина ПахомоваАнтон РогачёвМарьяна СпивакВиктория ТолстогановаПётр Фёдоров (младший)Елена Шаталова
фильмы
На льду

фотографии >>
"На льду" (2026)
"На льду" (2026)
"На льду" (2026)
"На льду" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.
Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Галина Чурилова
2 марта ушла из жизни актриса Галина Чурилова.

День рождения >>

Геннадий Богачёв
Сергей Бурунов
Светлана Варецкая
Николай Иванов (II)
Геннадий Митник
Сергей Неудачин
Наталья Рычкова
Полина Степанова
Владимир Талашко
Алан Дэвис (III)
Лу Костелло
Клара Лаго
Эллен Мут
Науэль Перес Бискаярт
Бранко Плеша
Рошель Хадсон
все родившиеся 6 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram