Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро»

В музее-усадьбе «Остафьево» идут съёмки сериала «Дубровский. Русский Зорро» производства GENSTUDIO по заказу телеканала ТВ-3 и онлайн-кинотеатра PREMIER. Сериал снимается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссёром выступил Кирилл Кузин, продюсерами — Ольга Ермакова, Константин Обухов, Тина Канделаки и другие. Спустя пятнадцать лет после пушкинских событий Дубровский (Олег Гаас) возвращается в родное село и застаёт произвол помещиков. Чтобы вернуть справедливость, он надевает маску Зорро и бросает вызов жестокому помещику Троекурову (Александр Семчев). Кино-Театр.Ру побывал на съёмках сериала в Остафьево и пообщался с создателями.
фото: пресс-служба ТВ-3
Там, где сложно, и там, где страшно
В усадьбе своего друга-лицеиста, князя Вяземского, Пушкин бывал всего трижды, но этого оказалось достаточно, чтобы Остафьево прочно связалось с именем великого поэта. Поэтому снимать здесь нового «Дубровского» кажется вполне логичным и естественным решением. В Шахматово, к Северу-Западу от Москвы, расположилась усадьба Дубровских — Кистенёвка, а на юге в Остафьево, царственно развернулись владения Троекурова — Покровское.
Усадьба, как и вся Москва, завалена снегом. Красными каплями в воздухе застыли ягоды рябины, на тонконогих фонарях громоздятся снежные шапки. Первозданно белый снег напоминает взбитые сливки, а сам музей — длинное роскошное здание в стиле классицизма с крытой колоннадой и аккуратным бельведером, увенчанным крохотным шпилем, — представляется огромным тортом. Подъезжает карета, запряжённая белоснежной двойкой. Конец дубля, нужен ещё один. Повозка, скрипя колёсами, описывает круг. Смурной кучер в бордовой шинели и белой шапке строго кричит: «С дороги!». Карета возвращается на исходную и ожидает новой команды.
фото: пресс-служба ТВ-3
Мороз и долгие смены бросают актёрам серьёзный вызов. На площадке спасают горячий чай и обогреватели, а себя приходится заворачивать в несколько слоёв. «Шапок почти никаких не носим, всё время какие-то картузы или шляпы, — рассказывает Антон Богданов, который играет Архипа — приказчика Троекурова. Рыжие волосы у него заведены в аккуратные кудри. — Поверх трусов надеваю термобелье, потом одни носки, игровые штаны, вторые носки — на игровые штаны, чтобы, когда будешь переобуваться в сапоги, ничего не торчало, Часто из-за этой многослойности теряется вакуум, который должен создаваться. У меня, как у старого горнолыжника, всегда с собой шапка своя — не как часть образа, просто рабочая. И перчатки. Я до последнего стою, начинается «мотор», я скидываю шапку, надеваю картуз и хожу такой хорошенький. Чтобы это понять, надо, наверное, родиться на Урале или в Сибири».
Теорию Богданова подтверждает исполнитель роли Владимира Дубровского Олег Гаас. Сам актёр — из Нижневартовска и с сибирскими морозами знаком не понаслышке: «Мы снимаем зимой и по ночам, в минус 26 даже бывало. Но создатели этого проекта нашли подходящего актёра на главного героя, который родился в минус 50. Они поняли, кто единственный человек, который сможет в этой индустрии не заболеть, быть стойким и в хорошем настроении. Всё-таки, исторический проект, есть драки на саблях, лошади, трюки. Зимой всё это проделывать ещё сложнее. Но нужно идти туда, где сложно, и туда, где страшно, потому что это выход из зоны комфорта, у тебя появляются какие-то животные инстинкты, которые дают тебе дополнительную энергию».
фото: пресс-служба ТВ-3
Азарт Гааса разделяет Марина Ворожищева, которая исполняет роль возлюбленной Дубровского — Машу. Под белой воздушной шубкой, без которой Ворожищева даже отказалась давать интервью, скрывается бойкая, готовая на многие трюки актриса: «Я все трюки стараюсь выполнять самой. Режиссёр Кирилл [Кузин] говорит мне: "Зачем ты будешь стоять? Мы же со спины снимаем, никто не увидит, что это ты". В другой раз — "Давай я проскочу на лошади", мне отвечают: "Подожди, вы же в кадре крохотные совсем". Была у нас ещё одна смешная сцена: Дубровский залазит в окно, я из другой комнаты бегу, кричу "Владимир!". Подбегаю к нему, ступаю на платье, которое было очень скользкое, падаю лицом вниз, и в этот момент Дубровский меня ловит. Такой вот трюк».
Хороший, плохой, очень хороший
Сериал «Дубровский. Русский Зорро» вряд ли можно назвать привычной экранизацией. Это, скорее, вольная интерпретация пушкинского романа и фантазия на тему того, что могло произойти после известных событий. Переосмысляется и сам Дубровский. Теперь он — не просто благородный разбойник, а народный мститель под маской неизвестного. В образе своего героя тридцатилетний Гаас выглядит на десять лет старше: щёку пересекает шрам (над гримом работали два часа), живой, заинтересованный взгляд выдаёт усталость. Потрёпанный вид контрастирует с белой рубахой и стильными узкими брюками с подтяжками.
фото: пресс-служба ТВ-3
По словам Гааса, его герой после возвращения в Россию уже не мог быть прежним Владимиром Дубровским, ему нужно «проработать» самого себя и закрыть некоторые «гештальты»: «Мне сложно делить героев на положительных и отрицательных. На мой взгляд, это признак плохого сериала. Я однажды играл хорошего парня в начале, в конце он уже стал очень хороший. В жизни такого не бывает. У Дубровского есть своя правда и ничего плохого он делать не хочет. Поэтому сложно сказать, положительный Дубровский или нет. Он просто крутой мужик».
Есть в сериале и новые персонажи, которых не было в романе Пушкина. Одна из них — ветренная сестра князя Верейского — Анна, которую играет Дарья Коныжева. Холодного серого цвета шубка контрастирует с лёгкими весенними кудряшками, среди которых затерялся розовый бутон. «Основная черта моей героини, я бы сказала её тема, — это желание власти. Для Анны, в её искажённом мировосприятии, власть означает свободу. Потому, как всю свою сознательную жизнь, она жила под гнетом деспота брата. И когда Анна приезжает в усадьбу Кирилла Петровича, то её желание, неожиданно для неё самой, находит благодатную почву». По мнению Дарьи, в человеке есть и свет, и тьма. И он сам выбирает по какому пути пойдет. А Анна запуталась в этих дорогах.
фото: пресс-служба ТВ-3
Марина Ворожищева на примере своей героини отмечает разницу любви и отношений в XIX веке и сейчас. Маша Троекурова так полюбила Дубровского, что готова на всё, чтобы вернуть прошлое. Актриса признаётся, что такое состояние ей не близко: «Я всё-таки немножко за другую психологию сознания. Сейчас мы больше рассуждаем про центр, поиск себя и точку опоры… Но эта чувственность и страстная порывистость, которая была в то время, конечно, очень прельщает и хочется побывать в этом мире: романтизм, поэтичность, побег на лошади за мужчиной, несмотря на то, что ты в женском седле сидишь… Надеюсь, что зритель это почувствует. Хотя в современной жизни лучше, чтобы вы с партнёром шли на равных, как рельсы».
Главное, чтобы костюмчик спасал
Особенный элемент гардероба Дубровского — маска Зорро, которую разрабатывали с помощью современных технологий, но даже при таких инновациях маску разработали только с восьмого раза. «Сейчас можно, не мучая актёра, снять 3D-модель его лица, — рассказывает художник по костюмам Кшыся Митрохович. — Раньше, в древние века, на человека накладывали гипс, снимали слепок и по нему отливали какие-то аксессуары. Сейчас мы можем сделать [технологичный] облёт вокруг головы актёра и с помощью 3D-принтера получить модель его лица в двух экземплярах — одна для маски, другая для тест-грима. С этой копии головы в натуральную величину мы уже разрабатываем анатомически выверенную модель маски и шляпы. Так что на съёмках ни один актёр не пострадал».
фото: пресс-служба ТВ-3
Ещё один незаменимый элемент костюма Дубровского-Зорро — это плащ. Его изготовили в шести экземплярах, но в съёмке участвует только один, финальный. По словам художника по костюмам, у плаща главного героя несколько особенностей — от характерной фактурности до неочевидного функционала, который несут в себе металлические пластины. «Главный герой попадает в такие обстоятельства, когда его жизнь нужно спасать, — рассказывает Митрохович. — Поэтому мы делаем костюмы таким образом, чтобы они обладали противоударной функцией».
Для Кшыси Митрохович «Дубровский. Русский Зорро» — первый исторический проект. По словам художника, работа с современностью представляет ей творческую свободу, с историческим же сеттингом необходима аккуратность. Но сложность для Митрохович равнозначна интересу — в ход идут нестандартные параллели и творческая смелость. Так был придуман костюм друга главного героя Хоакина — из шкуры вымершего животного. «Я смотрела на разных зверей и мне всё казалось, что всё не то, — рассказывает художник. — Лисицы — не подходят, волки — тоже. Потом я узнала, что в XIX веке вымерли мексиканские койоты, нашла фото одного из них. Он был шикарного рыжего цвета, который очень подходил герою. Даже когда презентовала задумку каналу, вставила фотографию этого животного. Теперь у нас шуба сшита из несуществующего мексиканского койота».
фото: пресс-служба ТВ-3
Кшыся Митрохович признаётся, что мыслит цветами и в работе над образами персонажей старается соотнести их с определённым оттенком. В случае Дубровского, который существует в двух противоположных ипостасях, понадобилось чёткое разграничение по цветам и фактурам — дневной образ персонажа получился в бордовых тонах и бархатных текстурах, ночной — более блестящий. «Как правило, у негативных героев существует своя цветовая палитра: чёрные, красные, бордовые тона. Но это не всегда так, — отмечает художник. — Наш главный герой сейчас в чёрном и бордовом, но это совершенно не говорит о том, что он негативный. Но, например, его преследователь одет в чёрные и золотые цвета. Это придаёт образу определённую смысловую нагрузку. Главная героиня Маша у нас представлена в цветах моря и ветра — глубоком синем цвете. Троекуров-старший — человек очень пышных узоров и орнаментов, богатый по цветам и фактурам, поэтому для него мы сделали костюм, напоминающий ковёр».
Если бы какую-то деталь одежды можно было забрать с собой, то Кшыся Митрохович взяла бы шляпу Зорро: «Она получилась идеальной — и по форме, и по архитектонике, и по силуэтам. Очень надеюсь, что это оценит зритель. Такую шляпу надо иметь всем. Можно ничего больше не надевать, только шляпу».
фото: пресс-служба ТВ-3
Спокойно, Маша, я — медведь
Остафьево погружается в плотные зимние сумерки. На призрачно-бледные сугробы ложатся угрожающие тени деревьев, обвисшие ветви паутиной выделяются на фоне ночного пепельного неба. У главного входа в музей морозную тьму пронзает огромный шар света, как будто с неба спустили луну и уменьшили до компактного размера. По бокам дверей в факелах грозно танцует пламя. В высоких окнах приветливо мерцает тёплый свет, мелькают силуэты. Гости только что завершили трапезу и теперь отрабатывают книксен, па. Или же съёмочная команда наконец перебралась в интерьеры усадьбы.
Благородный рояль прячется под цветастыми коврами, между пятнистых колонн в золотых канделябрах гостеприимно сияют лампы, тяжёлые красные шторы с кисточками торжественно приподняты. У входа отстукивает с обуви снег лакей в красном кафтане и блестящем чёрном парике, посреди зала монтируют деревянный постамент с чёрным балдахином — наверное, сцена. Чтобы никому не помешать, приходится лавировать, оборачиваться, притормаживать — и снова аккуратно, маленькими шажками, продвигаться вперёд. Это того стоит — в самом углу зала на задних лапах, широко раскрыв зубастую пасть, с выпученными, какими-то восторженными глазами и вытянутыми когтистыми лапами, в немом рыке застыл настоящий бурый медведь. Чучело производит такое же сильное впечатление, словно видишь живого хищника. Присматриваешься, и внутренний трепет обрывается — на одном из клыков висит чья-то куртка.
