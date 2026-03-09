Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро»

Обзор сериалов >>
9 марта 2026
В музее-усадьбе «Остафьево» идут съёмки сериала «Дубровский. Русский Зорро» производства GENSTUDIO по заказу телеканала ТВ-3 и онлайн-кинотеатра PREMIER. Сериал снимается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссёром выступил Кирилл Кузин, продюсерами — Ольга Ермакова, Константин Обухов, Тина Канделаки и другие. Спустя пятнадцать лет после пушкинских событий Дубровский (Олег Гаас) возвращается в родное село и застаёт произвол помещиков. Чтобы вернуть справедливость, он надевает маску Зорро и бросает вызов жестокому помещику Троекурову (Александр Семчев). Кино-Театр.Ру побывал на съёмках сериала в Остафьево и пообщался с создателями.

Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро»
фото: пресс-служба ТВ-3

Там, где сложно, и там, где страшно


В усадьбе своего друга-лицеиста, князя Вяземского, Пушкин бывал всего трижды, но этого оказалось достаточно, чтобы Остафьево прочно связалось с именем великого поэта. Поэтому снимать здесь нового «Дубровского» кажется вполне логичным и естественным решением. В Шахматово, к Северу-Западу от Москвы, расположилась усадьба Дубровских — Кистенёвка, а на юге в Остафьево, царственно развернулись владения Троекурова — Покровское.

Усадьба, как и вся Москва, завалена снегом. Красными каплями в воздухе застыли ягоды рябины, на тонконогих фонарях громоздятся снежные шапки. Первозданно белый снег напоминает взбитые сливки, а сам музей — длинное роскошное здание в стиле классицизма с крытой колоннадой и аккуратным бельведером, увенчанным крохотным шпилем, — представляется огромным тортом. Подъезжает карета, запряжённая белоснежной двойкой. Конец дубля, нужен ещё один. Повозка, скрипя колёсами, описывает круг. Смурной кучер в бордовой шинели и белой шапке строго кричит: «С дороги!». Карета возвращается на исходную и ожидает новой команды.

Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро»
фото: пресс-служба ТВ-3

Мороз и долгие смены бросают актёрам серьёзный вызов. На площадке спасают горячий чай и обогреватели, а себя приходится заворачивать в несколько слоёв. «Шапок почти никаких не носим, всё время какие-то картузы или шляпы, — рассказывает Антон Богданов, который играет Архипа — приказчика Троекурова. Рыжие волосы у него заведены в аккуратные кудри. — Поверх трусов надеваю термобелье, потом одни носки, игровые штаны, вторые носки — на игровые штаны, чтобы, когда будешь переобуваться в сапоги, ничего не торчало, Часто из-за этой многослойности теряется вакуум, который должен создаваться. У меня, как у старого горнолыжника, всегда с собой шапка своя — не как часть образа, просто рабочая. И перчатки. Я до последнего стою, начинается «мотор», я скидываю шапку, надеваю картуз и хожу такой хорошенький. Чтобы это понять, надо, наверное, родиться на Урале или в Сибири».

Теорию Богданова подтверждает исполнитель роли Владимира Дубровского Олег Гаас. Сам актёр — из Нижневартовска и с сибирскими морозами знаком не понаслышке: «Мы снимаем зимой и по ночам, в минус 26 даже бывало. Но создатели этого проекта нашли подходящего актёра на главного героя, который родился в минус 50. Они поняли, кто единственный человек, который сможет в этой индустрии не заболеть, быть стойким и в хорошем настроении. Всё-таки, исторический проект, есть драки на саблях, лошади, трюки. Зимой всё это проделывать ещё сложнее. Но нужно идти туда, где сложно, и туда, где страшно, потому что это выход из зоны комфорта, у тебя появляются какие-то животные инстинкты, которые дают тебе дополнительную энергию».

Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро»
фото: пресс-служба ТВ-3

Азарт Гааса разделяет Марина Ворожищева, которая исполняет роль возлюбленной Дубровского — Машу. Под белой воздушной шубкой, без которой Ворожищева даже отказалась давать интервью, скрывается бойкая, готовая на многие трюки актриса: «Я все трюки стараюсь выполнять самой. Режиссёр Кирилл [Кузин] говорит мне: "Зачем ты будешь стоять? Мы же со спины снимаем, никто не увидит, что это ты". В другой раз — "Давай я проскочу на лошади", мне отвечают: "Подожди, вы же в кадре крохотные совсем". Была у нас ещё одна смешная сцена: Дубровский залазит в окно, я из другой комнаты бегу, кричу "Владимир!". Подбегаю к нему, ступаю на платье, которое было очень скользкое, падаю лицом вниз, и в этот момент Дубровский меня ловит. Такой вот трюк».


Хороший, плохой, очень хороший


Сериал «Дубровский. Русский Зорро» вряд ли можно назвать привычной экранизацией. Это, скорее, вольная интерпретация пушкинского романа и фантазия на тему того, что могло произойти после известных событий. Переосмысляется и сам Дубровский. Теперь он — не просто благородный разбойник, а народный мститель под маской неизвестного. В образе своего героя тридцатилетний Гаас выглядит на десять лет старше: щёку пересекает шрам (над гримом работали два часа), живой, заинтересованный взгляд выдаёт усталость. Потрёпанный вид контрастирует с белой рубахой и стильными узкими брюками с подтяжками.

Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро»
фото: пресс-служба ТВ-3

По словам Гааса, его герой после возвращения в Россию уже не мог быть прежним Владимиром Дубровским, ему нужно «проработать» самого себя и закрыть некоторые «гештальты»: «Мне сложно делить героев на положительных и отрицательных. На мой взгляд, это признак плохого сериала. Я однажды играл хорошего парня в начале, в конце он уже стал очень хороший. В жизни такого не бывает. У Дубровского есть своя правда и ничего плохого он делать не хочет. Поэтому сложно сказать, положительный Дубровский или нет. Он просто крутой мужик».

Есть в сериале и новые персонажи, которых не было в романе Пушкина. Одна из них — ветренная сестра князя Верейского — Анна, которую играет Дарья Коныжева. Холодного серого цвета шубка контрастирует с лёгкими весенними кудряшками, среди которых затерялся розовый бутон. «Основная черта моей героини, я бы сказала её тема, — это желание власти. Для Анны, в её искажённом мировосприятии, власть означает свободу. Потому, как всю свою сознательную жизнь, она жила под гнетом деспота брата. И когда Анна приезжает в усадьбу Кирилла Петровича, то её желание, неожиданно для неё самой, находит благодатную почву». По мнению Дарьи, в человеке есть и свет, и тьма. И он сам выбирает по какому пути пойдет. А Анна запуталась в этих дорогах.

Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро»
фото: пресс-служба ТВ-3

Марина Ворожищева на примере своей героини отмечает разницу любви и отношений в XIX веке и сейчас. Маша Троекурова так полюбила Дубровского, что готова на всё, чтобы вернуть прошлое. Актриса признаётся, что такое состояние ей не близко: «Я всё-таки немножко за другую психологию сознания. Сейчас мы больше рассуждаем про центр, поиск себя и точку опоры… Но эта чувственность и страстная порывистость, которая была в то время, конечно, очень прельщает и хочется побывать в этом мире: романтизм, поэтичность, побег на лошади за мужчиной, несмотря на то, что ты в женском седле сидишь… Надеюсь, что зритель это почувствует. Хотя в современной жизни лучше, чтобы вы с партнёром шли на равных, как рельсы».


Главное, чтобы костюмчик спасал


Особенный элемент гардероба Дубровского — маска Зорро, которую разрабатывали с помощью современных технологий, но даже при таких инновациях маску разработали только с восьмого раза. «Сейчас можно, не мучая актёра, снять 3D-модель его лица, — рассказывает художник по костюмам Кшыся Митрохович. — Раньше, в древние века, на человека накладывали гипс, снимали слепок и по нему отливали какие-то аксессуары. Сейчас мы можем сделать [технологичный] облёт вокруг головы актёра и с помощью 3D-принтера получить модель его лица в двух экземплярах — одна для маски, другая для тест-грима. С этой копии головы в натуральную величину мы уже разрабатываем анатомически выверенную модель маски и шляпы. Так что на съёмках ни один актёр не пострадал».

Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро»
фото: пресс-служба ТВ-3

Ещё один незаменимый элемент костюма Дубровского-Зорро — это плащ. Его изготовили в шести экземплярах, но в съёмке участвует только один, финальный. По словам художника по костюмам, у плаща главного героя несколько особенностей — от характерной фактурности до неочевидного функционала, который несут в себе металлические пластины. «Главный герой попадает в такие обстоятельства, когда его жизнь нужно спасать, — рассказывает Митрохович. — Поэтому мы делаем костюмы таким образом, чтобы они обладали противоударной функцией».

Для Кшыси Митрохович «Дубровский. Русский Зорро» — первый исторический проект. По словам художника, работа с современностью представляет ей творческую свободу, с историческим же сеттингом необходима аккуратность. Но сложность для Митрохович равнозначна интересу — в ход идут нестандартные параллели и творческая смелость. Так был придуман костюм друга главного героя Хоакина — из шкуры вымершего животного. «Я смотрела на разных зверей и мне всё казалось, что всё не то, — рассказывает художник. — Лисицы — не подходят, волки — тоже. Потом я узнала, что в XIX веке вымерли мексиканские койоты, нашла фото одного из них. Он был шикарного рыжего цвета, который очень подходил герою. Даже когда презентовала задумку каналу, вставила фотографию этого животного. Теперь у нас шуба сшита из несуществующего мексиканского койота».

Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро»
фото: пресс-служба ТВ-3

Кшыся Митрохович признаётся, что мыслит цветами и в работе над образами персонажей старается соотнести их с определённым оттенком. В случае Дубровского, который существует в двух противоположных ипостасях, понадобилось чёткое разграничение по цветам и фактурам — дневной образ персонажа получился в бордовых тонах и бархатных текстурах, ночной — более блестящий. «Как правило, у негативных героев существует своя цветовая палитра: чёрные, красные, бордовые тона. Но это не всегда так, — отмечает художник. — Наш главный герой сейчас в чёрном и бордовом, но это совершенно не говорит о том, что он негативный. Но, например, его преследователь одет в чёрные и золотые цвета. Это придаёт образу определённую смысловую нагрузку. Главная героиня Маша у нас представлена в цветах моря и ветра — глубоком синем цвете. Троекуров-старший — человек очень пышных узоров и орнаментов, богатый по цветам и фактурам, поэтому для него мы сделали костюм, напоминающий ковёр».

Если бы какую-то деталь одежды можно было забрать с собой, то Кшыся Митрохович взяла бы шляпу Зорро: «Она получилась идеальной — и по форме, и по архитектонике, и по силуэтам. Очень надеюсь, что это оценит зритель. Такую шляпу надо иметь всем. Можно ничего больше не надевать, только шляпу».

Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро»
фото: пресс-служба ТВ-3

Спокойно, Маша, я — медведь


Остафьево погружается в плотные зимние сумерки. На призрачно-бледные сугробы ложатся угрожающие тени деревьев, обвисшие ветви паутиной выделяются на фоне ночного пепельного неба. У главного входа в музей морозную тьму пронзает огромный шар света, как будто с неба спустили луну и уменьшили до компактного размера. По бокам дверей в факелах грозно танцует пламя. В высоких окнах приветливо мерцает тёплый свет, мелькают силуэты. Гости только что завершили трапезу и теперь отрабатывают книксен, па. Или же съёмочная команда наконец перебралась в интерьеры усадьбы.

Благородный рояль прячется под цветастыми коврами, между пятнистых колонн в золотых канделябрах гостеприимно сияют лампы, тяжёлые красные шторы с кисточками торжественно приподняты. У входа отстукивает с обуви снег лакей в красном кафтане и блестящем чёрном парике, посреди зала монтируют деревянный постамент с чёрным балдахином — наверное, сцена. Чтобы никому не помешать, приходится лавировать, оборачиваться, притормаживать — и снова аккуратно, маленькими шажками, продвигаться вперёд. Это того стоит — в самом углу зала на задних лапах, широко раскрыв зубастую пасть, с выпученными, какими-то восторженными глазами и вытянутыми когтистыми лапами, в немом рыке застыл настоящий бурый медведь. Чучело производит такое же сильное впечатление, словно видишь живого хищника. Присматриваешься, и внутренний трепет обрывается — на одном из клыков висит чья-то куртка.

Наверное, Дубровского.

Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро»
фото: пресс-служба ТВ-3

Историческая драма «Дубровский. Русский Зорро» с Олегом Гаас, Мариной Ворожищевой и Сергеем Городничием выйдет на канале ТВ-3 в 2026 году.

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
lurana   9.03.2026 - 15:59
Перепачкивают русскую классику, кого то она не устраивает(: Ну да, других то ассоциаций для этого поколения нету, оно британскую и американскую культуру узнает раньше собственной. Судя по костюму, героя... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Звезда «Ландышей» Сергей Городничий сыграет повзрослевшего Троекурова в сериале «Дубровский. Русский Зорро»
Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
«Нефть», «Фулл Хаус» и «Дальнобойщица»: PREMIER назвал самые ожидаемые проекты 2026 года
Стартовали съемки сериала «Дубровский. Русский Зорро» с Олегом Гаасом в главной роли
Поиск по меткам
PREMIERРепортаж со съемочной площадкиСергей СызганцевТВ-3
персоны
Антон БогдановМарина ВорожищеваОлег ГаасОльга ЕрмаковаТина КанделакиДарья КоныжеваКирилл КузинКонстантин ОбуховАлександр Семчев
фильмы
Дубровский. Русский Зорро

фотографии >>
Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро» фотографии
Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро» фотографии
Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро» фотографии
Под чёрной маской. Как в Остафьево снимали «Дубровского. Русского Зорро» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нинель Петрова
7 марта ушла из жизни балерина Нинель Петрова.
Игорь Кудрявцев
6 марта ушёл из жизни актёр Игорь Кудрявцев.
Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Екатерина Ведунова
4 марта трагически погибла актриса Екатерина Ведунова.

День рождения >>

Мария Баева
Михаил Волонтир
Лариса Голубкина
Леонид Кмит
Афанасий Кочетков
Лика Маркелова
Иван Оганесян
Карина Разумовская
Никита Салопин
Валерий Трошин
Марианна Баслер
Жюльет Бинош
Венсан Десанья
Фернанду Луиш
Орнелла Мути
Бриттани Сноу
Рауль Хулиа
все родившиеся 9 марта >>

Афиша кино >>

Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram