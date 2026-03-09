Кино-Театр.Ру
«Казанова. Возвращение»: Осторожно, не только мошенники

9 марта 2026
На Первом канале затягивает в свои мошеннические паутины лжи третий сезон «Казановы». Сериал с Антоном Хабаровым, вышедший в 2020 году, представлял довольно необычный взгляд на криминальные ретродрамы, – с формальной детективной интригой, где нужно поймать афериста, разъезжающего по всему Советскому Союзу, и с абсолютным визуальным хулиганством, позволившим исполнителю заглавной роли продемонстрировать за один сезон сразу множество образов, своего рода палитру мужчин мечты разных советских женщин. Во втором сезоне «Казанова. В бегах» переживающий кризис идентичности герой Хабарова уже довольно вяло убегал от преследовавшего его – вновь по всем советским городам и весям – майора Шмакова (Сергей Угрюмов). Но в нынешнем «Казанова. Возвращение» к сериалу наконец вернулось преступное обаяние оригинала – в первую очередь за счет появления новой героини в исполнении Марины Ворожищевой, готовой дать фору аферисту Апрельцеву.

Казанова. Возвращение (2026)
фото: "Казанова. Возвращение" / Амедиа Продакшн

Казалось, второй сезон настолько утомил создателей «Казановы» (бессменный автор сценария – Дмитрий Новоселов, режиссер второго и третьего сезонов – Сергей Комаров), что к финалу они решили обеспечить бегающему от суда и житейской справедливости главному герою успокоение, пусть и в обмен на сделку с КГБ. Под присмотром сотрудников органов Игорь Апрельцев, хоть и снятый с розыска, схоронился где-то на Сахалине, но и там, естественно, не потерял свой свободный авантюристский дух. Сбежав от наблюдателей он, словно Шерлок Холмс, имитировал свою смерть в водных пучинах, но спустя два года оказался уже в водах Баренцева моря, где эмпатичные рыболовы «не спрашивают, что он на земле творил, а судят по человеку». В подарок за человечность Апрельцеву глава судна делает новые документы и выдает зарплату с премией. Вроде угомонившийся герой Хабарова уже мечтает уехать домой в Сочи, а деньги отдать дочке, которую родила от него старший лейтенант Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова), в первом сезоне как раз и вышедшая на след советского афериста. Но не тут-то было. Приодевшись в ближайшем Мурманске, Апрельцев уже купил билет в Сочи, где бы и начать новую жизнь, но прямо в аэропорту бывший мошенник сталкивается с мошенницей настоящей – Лерой (Марина Ворожищева), отвлекающей внимание коляской с, как выясняется, чужим ребенком, и забирающей символичный еще с первого сезона желто-рыжий чемодан, теперь не с набором грима, часов и париков, а с деньгами.

Негласное соревнование мужского и женского подходов к обману обеспеченного советского населения в первых сериях казановского возвращения концентрируется, правда, больше на Апрельцеве, который хоть и пытается догнать Леру, оказывающуюся на шаг впереди, но и о своем благосостоянии не забывает. В числе жертв – вновь лучшие актрисы российского кино. Например, первую – секретаршу председателя уфимского отделения Горкома Эльвиру – играет Анна Котова, роль попадающей под чары Казановы главу Госплана уже в Москве исполняет Елена Лядова. Пока героиня Марины Ворожищевой, как когда-то сам Казанова, меняет образы и парики – так, что каждый из ее жертв-мужчин видит в ней то Светлану Светличную, то Людмилу Гурченко, то Барбару Брыльску, нынешний Апрельцев предпочитает уже не столь радикально менять свою внешность, чаще просто переклеивая фотокарточки в украденных удостоверениях – то кандидата академии наук, то сотрудника МВД, то члена какого-нибудь творческого союза.

«Казанова. Возвращение»: Осторожно, не только мошенники
фото: "Казанова. Возвращение" / Амедиа Продакшн

В своем триумфальном возвращении Казанова больше использует психологические приемы – конечно, они удавались ему и раньше, но за счет того, что теперь его фотография не висит по всему Советскому Союзу на стойке «Их разыскивает милиция», методы обольщения женщин у героя Хабарова становятся более свободными. И, как ни странно, более творческими. Если до этого он играл, в основном, на женском одиночестве и нереализованности в личной жизни (вопреки обычной удачной карьере его жертв), то сейчас он реально для каждой пытается воплотить мечту. Нет, не об идеальном мужчине, а о северной экспедиции, оригинальном платье, пусть в итоге и скопированном с показа французского модельера, или даже об актерской карьере, где, к тому же, опровергает мифы, что в кино все решается через постель.

В отличие от Казановы, героиня Марины Ворожищевой, старательно примеряющей разные образы, в которых, кстати, актриса проявляет себя не менее талантливо и органично, чем ее партнер в первом сезоне, чаще пользуется женской хитростью, где слабость – лучший способ показать свою силу и обольстительность. Однако это не превращается в глупый флирт и хлопанье глазами. К каждому из мужчин Лера находит свой подход – даже к тому же Апрельцеву, которому в итоге предлагает работать вместе.

Казанова. Возвращение (2026)
фото: "Казанова. Возвращение" / Амедиа Продакшн

Новый сезон «Казановы», кажется, учел все ошибки прошлого. Более того, столкнув мужские и женские подходы в части афер, и слабость любого советского гражданина, вне зависимости от пола, вышел на новый уровень. Да, «Возвращение» все так же выглядит как занимательное ретро, хоть и с допускаемыми визуальными пробелами в части воссоздания эпохи, но в связи с активно обсуждаемым мошенничеством и в сети, и по телефону под предлогом не только звонков о переводе денег, но и различных мотивационных курсов, «Казанову» вполне можно рассматривать как учебник по разного рода обманным схемам вывода денег. А ведь тогда аферисты даже не звонили и не писали в соцсетях, а просто приезжали на поезде в любой из уголков большой страны.

Смотрите сериал «Казанова. Возвращение» на Первом канале с 9 марта.

«Казанова. Возвращение». ТВ-ролик №4

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram