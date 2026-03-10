Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Эйфория», «Грызня», «Паук-Нуар» и спин-офф «Очень странных дел»: зарубежные сериалы весны 2026

10 марта 2026
Март несет не только надежду на скорое потепление, но и множество интересных премьер, которые наверняка захочется обсудить на работе, дома или с незнакомцами в интернете — куда без этого. Отложив зимние премьеры в сторону, Кино-Театр.Ру подготовил для вас десятку громких проектов, которые будут выходить зарубежных стримингах. Конечно, это не всё, что нас ожидает в ближайшие три месяца, так что своих фаворитов не забывайте писать в комментариях!

«Петух» / Rooster

Платформа: HBO Max

Петух (2026)
фото: «Петух» (2026) / HBO Max

Автор мачистских бестселлеров Грег Руссо (Стив Карелл) соглашается на место писателя-резидента при университете Ладлоу, где когда-то развалился его брак, а сегодня трещат по швам отношения дочери Кэти (Чарли Клайв). Она преподает историю искусств, а неверный муж Арчи (Фил Данстер из «Теда Лассо»), ушедший к аспирантке с нейробиологического Санни (Лорен Цай), обычную (но особенно интересуется Россией). Руссо, который совсем не похож на герои своих книг по кличке Петух, удается быстро найти общий язык со студентами, а вот с родными и коллегами оказывается всё сложно.

Новая терапевтическая комедия Билла Лоуренса и Мэтта Тарсеса, который работал с мэтром над «Клиникой» и «Плохой обезьяной». На втором плане тоже знакомые лица: президента колледжа сыграл Джон Си Макгинли, известного по роли доктора Кокса, бывшую Грега — Конни Бриттон, а в преподавательском составе можно увидеть Даниэль Дедуайлер из «Женщины во дворе».
Премьера: 8 марта

«Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» / JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run (6 сезон)

Платформа: Netflix

Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» (2026)
фото: «Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» (2026) / Netflix

Начало ХХ века, США. Известный промоутер Стивен Стил объявляет о старте гонки «Стальной шар»: наездники со всего мира должны пересечь Америку от одного побережья до другого в борьбе за $50 миллионов. Среди участников — неаполитанский наездник Джайро Цеппели и бывший жокей Джонни Джостар, потерявший возможность ходить из-за ранения в позвоночник. Последний прибивается к Цеппели в надежде узнать секрет Спина — таинственной силы, способной вновь поставить его на ноги.

Седьмая арка «Невероятных приключений ДжоДжо» — это перезагрузка культовой вселенной: после событий «Каменного океана» мир был перезапущен, что позволило мангаке Хирохико Араки рассказать события «Призрачной крови» совершенно иначе. Среди фанатов «Гонка «Стальной шар» нередко считается лучшей, так что над студией David ProductionНежить и Неудача») висит большая ответственность.
Премьера: 19 марта

«Заветы» / Testaments

Платформа: Prime Video

фото: «Заветы» (2026) / Prime Video

Недалекое будущее, территория бывшей Америки. 15 лет назад Джун Осборн (Элизабет Мосс) и её союзники освободили Бостон от тирании Республики Галаад. С этого началась пусть неуверенная, но повсеместная борьба за независимость США от теократического правительства. С новыми временами пришла и новая героиня: Агнес Маккензи (Чейз Инфинити из «Битвы за битвой») — одна из дочерей Джун, которую изначально звали Ханной. Вместе с подругами она продолжит дело матери, ознаменовав следующий виток борьбы с Галаадом.

Продолжение «Рассказа служанки», завершившегося шестым сезоном, основано на одноименном романе-продолжении, написанном Маргарет Этвуд в 2019-м. Отступлений от первоисточника не избежать: в исходном сериале авторы позволили себе ряд вольностей. Открытым остается вопрос, вернутся ли в сиквеле персонажи «Рассказа...»: Мосс заявляла, что история её героини далека от завершения, однако пока она заявлена только в качестве продюсера. Зато минимум в двух эпизодах стоит ждать тетку Лидию (Энн Дауд).
Премьера: 8 апреля

«Эйфория» / Euphoria (3 сезон)

Платформа: HBO Max

фото: «Эйфория» (2026) / HBO Max

Минуло пять лет, как знакомые нам герои(ни) выпустились из школы Ист-Хайленда. Ру (Зендея) занесло в Мексику, Джулс (Хантер Шафер) решила получить художественное образование, Кэсси (Сидни Суини) и Нейт (Джейкоб Элорди) поженились, Мэдди (Алекса Деми) занялась подбором талантов для голливудских студий, а Лекси (Мод Апатоу) устроилась ассистенткой к телевизионной продюсерке в исполнении Шэрон Стоун.

За четыре года переносов и скандалов в мире случилось многое: от пандемии и войн до громких проектов с участием звезд «Эйфории». Тем не менее большая часть ансамбля собралась вновь под руководством Сэма Левинсона, а среди новых лиц заявлены Стоун, Дедуайлер, Наташа Лионн, Элай Рот, Адевале Акинойе-Агбаже и Гидеон Адлон. Музыку, кстати, напишет двукратный лауреат «Оскара» Ханс Циммер.
Премьера: 12 апреля

«У Марго проблемы с деньгами» / Margo’s Got Money Troubles

Платформа: AppleTV

У Марго проблемы с деньгами (2026)
фото: «У Марго проблемы с деньгами» (2026) / AppleTV

20-летняя Марго Милле (Эль Фаннинг) беременна от профессора, с которым закрутила интрижку в колледже. Дочь официантки Hooters (Мишель Пфайффер) и бывшего рестлера (Ник Офферман) оказывается в непростой финансовой ситуации — и выходить из нее решает современными методами: с помощью аккаунта на OnlyFans. Страничка с контентом для взрослых оказывается невероятно успешной, не в последнюю очередь благодаря советам отца.

Экранизация нашумевшей книги Руфи Торп попала в руки сценариста Дэвида Эдварда КеллиМистер Мерседес», «Большая маленькая ложь»). Одноименный роман нередко отмечают как смелое и смешное произведение, не стесняющееся острых тем — остается надеяться, что экранизация в этом плане не подведет. В трагикомедии также сыграли Николь Кидман, Таддеа Грэм и Майкл Ангарано.
Премьера: 15 апреля

«Грызня» / Beef (2 сезон)

Платформа: Netflix

фото: «Грызня» (2026) / Netflix

Эшли Миллер (Кэйли Спэни) и Остин Дэвис (Чарльз Мелтон) недавно сыграли свадьбу. Оба работают в небольшом клубе и невольно оказываются втянуты в дела главного менеджера Джошуа Мартина (Оскар Айзек), чей брак с Линдси (Кэри Маллиган) трещит по швам. Словно этого мало, обе пары вовсю заискивают перед хозяйкой-миллионершей Пак (Юн Ё Чжон), тоже переживающей непростые времена из-за второго мужа, доктора Кима (Сон Кан Хо).

Изначально «Грызня», вышедшая в 2023-м, задумывалась как мини-сериал, однако громкий успех заставил Netflix пересмотреть концепцию шоу, превратив его в антологию. Второй сезон никак не связан с первым, однако ключевая ставка вновь сделана на личностные конфликты. Шоураннером остался Сонни Ли, ранее также работавший над «Кремниевой долиной».
Премьера: 16 апреля

«Извне» / From (4 сезон)

Платформа: MGM+

фото: «Извне» (2026) / MGM+

Злоключения таинственного лесного городка продолжаются — и даже множатся. Ночью местных жителей третируют антропоморфные чудовища, чью природу раскрыли в третьем сезоне (но никому от этого не легче). Вдобавок объявившийся злодей Человек в желтом (Даг Хьюз) доставляет горожан дополнительные хлопоты — и даже убивает одного из ключевых персонажей. К счастью, на месте шериф — бывший военный Бойд (Гарольд Перрино), который из всех сил пытается защитить людей и вывести их из этого кошмара. Возможно, для этого понадобятся даже путешествия во времени.

Главный хит MGM+ продолжают делать сценарист новой «Сумеречной зоны» Джон Гриффин и один из шоураннеров «Остаться в живых» Джефф Пинкнер (LOST также подарил сериалу главную звезду). Подробности сюжета традиционно хранят за семью замками — да и вряд ли фанатам хочется испортить себе удовольствие.
Премьера: 19 апреля

«Очень странные дела: Истории из 85-го» / Stranger Things: Tales From '85

Платформа: Netflix

Очень странные дела: Байки из 85-го (2026)
фото: «Очень странные дела: Байки из 85-го» (2026) / Netflix

Зима 1985-го, в Хоукинсе, штат Индиана, опять творится какая-то чертовщина. Одиннадцатая, Майк, Уилл, Лукас, Дастин и Макс — подростки, дважды защитившие город от ужасов Изнанки, — столкнутся с новыми монстрами.

Анимационный спин-офф «Очень странных дел», чьи события происходят между вторым и третьим сезонами. Разработкой занимался Эрик РоблесГлюкотехники») при участии братьев Даффер и Шона Леви. Интересно, что знакомых персонажей озвучат более молодые актеры (даже шерифа Хоппера), а новые заговорят голосами Джанин Гарофало, Одессы Эзайон и Лу Даймонда Филлипса. За анимацию отвечала студия Flying Bark Productions, работавшая над «Эволюцией Черепашек-ниндзя» и супергеройским «Что, если…?»
Премьера: 23 апреля

«Городок» / The Boroughs

Платформа: Netflix

фото: «Городок» (2026) / Netflix

Очень странные дела в идиллическом городке посреди пустыни Нью-Мексико, где наслаждаются жизнью разнообразные пенсионеры. Часть из них начинает подозревать, что место, где они собрались, обладает мрачной тайной — и попадают в яблочко: загадочные пришельцы охотятся за временем пожилых людей.

Оригинальный проект Джеффри Эддиса и Уилла Мэтьюза, которые вместе работали над сериалом «Темный кристалл: Эпоха сопротивления», а теперь выпускают шоу под патронажем братьев Даффер. Кастинг фантастический: Альфред Молина, Билл Пуллман, Джина Дэвис, Альфре Вудард, Джена Мэлоун, Кларк Питерс и Денис О’Хэйр.
Премьера: 21 мая

«Паук-Нуар» / Spider-Noir

Платформа: Prime Video, MGM+

Паук-Нуар (2026)
фото: «Паук-Нуар» (2026) / Prime Video, MGM+

Бен Райли (Николас Кейдж) — частный детектив, переживающий не лучшие времена. В прошлом он был Пауком — единственным супергероем Нью-Йорка, но та пора осталась позади. Прошлое, впрочем, не хочет отпускать Райли: очередное дело заставляет снять костюм с гвоздя и вершить правосудие нетрадиционными методами.

Николас Кейдж не в первый раз примеряет супергеройский плащ: он успел озвучить Бена в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные», что, по всей видимости, и дало зеленый свет полноценному сериалу. Стоит отметить, что это не часть киновселенной Marvel: производством занимаются Sony и Amazon, а действие официально разворачивается в альтернативной вселенной. Кроме того, все эпизоды будут доступны как в цвете, так и в черно-белой версиях для создания нуарной атмосферы.
Премьера: 27 мая

***

Что еще можно посмотреть:


Молодой Шерлок (2026)

«Йеллоустоун: Маршалы» / Marshals — 1 марта, Paramount+

«Хочу секса. Сент-Луис» / DTF St. Louis — 2 марта, HBO Max

«Молодой Шерлок» / Young Sherlock — 4 марта, Prime Video

«One Piece. Большой Куш» / One Piece (2 сезон) — 10 марта, Netflix

«Скарпетта» / Scarpetta — 11 марта, Prime Video

«Река Мэдисон» / Madison — 14 марта, Paramount+

«Боевой петух» / Rooster Fighter — 15 марта, Hulu

«Непобедимый» / Invincible (4 сезон) — 18 марта, Prime Video

«Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again (2 сезон) — 24 марта, Disney+

«Друзья и соседи» / Your Friends & Neighbors (2 сезон) — 3 апреля, AppleTV

«Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней» / Star Wars: Maul – Shadow Lord — 6 апреля, Disney+

«Пацаны» / The Boys (5 сезон) — 8 апреля, Prime Video

«Соперники» / Rivals (2 сезон) — 15 мая, Hulu

версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Киноман1985   11.03.2026 - 16:33
«Извне» / From (4 сезон) - сильно затянули. Планомерно кино превращается в запутанную историю, постоянно дополняющаяся новыми персонажами. Боюсь, могут не остановится. Тем самым не увеличиваются траты... читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   10.03.2026 - 21:27
... Вот "Петуха" я бы тоже посмотрела. Чувствую будет много комедийных моментов в сериале. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   10.03.2026 - 15:59
В этом году выходит Дом дракона, Властелин колец.. Вот их в первую очередь. Не один из предложенных не лучше. читать далее>>
№ 1
vikapikaa (Самара)   10.03.2026 - 14:37
Очень радуюсь, что совсем скоро выйдет новый сезон "Эйфории"! Комедию "Петух" тоже не против глянуть) читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Пеп Гвардиола среди ситкомов: «Тед Лассо» и его секрет успеха
«Человек-паук: Через вселенные»: Я сильный, я очень сильный, но легкий
«Черепашки-ниндзя: Восстание» // Панцирь безалаберности
Хавьеру Бардему предложена роль пирата
Поиск по меткам
Amazon PrimeDavid ProductionHBO MaxNetflixАлексей ФилиппованимадоканимеЗарубежные сериалыСергей Сергиенко
персоны
Гидеон АдлонОдесса АдлонОскар АйзекАдевале Акинойе-АгбажеМайкл АнгараноМод АпатоуХирохико АракиКонни БриттонАльфре ВудардДжанин ГарофалоДжон Гриффин (V)Таддеа ГрэмФил ДанстерЭнн ДаудМэтт ДафферРосс ДафферДаниэль ДедуайлерАлекса ДемиДжина ДэвисЮн Ё ДжонЗендеяХанс ЗиммерЧэйс ИнфинитиСон Кан ХоСтив КареллНиколас КейджДэвид И КеллиНиколь КидманЧарли КлайвШон ЛевиСэм ЛевинсонСонни ЛиНаташа ЛионнБилл ЛоуренсДжон Си МакГинлиКэри Ханна МаллиганЧарльз МелтонАльфред МолинаЭлизабет МоссДжена МэлоунУилл Мэтьюз (II)Денис О'ХэйрНик ОфферманГарольд ПерриноДжефф ПинкнерКларк ПитерсБилл ПуллманМишель ПфайфферЭлай РотКейли СпейниШэрон СтоунСидни СуиниМэтт ТарсесРуфи ТорпЭль ФаннингЛу Даймонд ФиллипсШафер ХантерЛорен ЦайДжеффри ЭддиссДжейкоб Элорди
фильмы
Битва за битвойБоевой петухБольшая маленькая ложьВан-Пис. Большой кушГородокГотовы на всё: Сент-ЛуисГрызняДрузья и соседиЖенщина во двореЗаветыЗвёздные войны. Дарт Мол: Повелитель тенейИзвнеИстребители глюковЙеллоустон: МаршалыКлиникаМистер МерседесМолодой ШерлокНевероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»Невероятные приключения ДжоДжоНежити не повезлоНепобедимыйОстаться в живыхОчень странные делаОчень странные дела: Байки из 85-гоПаук-НуарПацаныПетухПлохая обезьянаРассказ служанкиРека МадисонСиликоновая долинаСкарпеттаСоперникиСорвиголова: Рождённый зановоСумеречная зонаТед ЛассоТёмный кристалл: Эпоха сопротивленияУ Марго проблемы с деньгамиЧеловек-паук: Через ВселенныеЧто, если...?Эволюция черепашек-ниндзяЭйфория

фотографии >>
"Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»" (2026)
"Очень странные дела: Байки из 85-го" (2026)
"Очень странные дела: Байки из 85-го" (2026)
"Петух" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

День рождения >>

Амвросий Бучма
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Пётр Юрченков (младший)
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Кармен Галин
Дэниел Гиллис
Майкл Кейн
Кори Столл
Рианнон Фиш
Меган Фоллоуз
все родившиеся 14 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен