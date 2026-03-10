«Эйфория», «Грызня», «Паук-Нуар» и спин-офф «Очень странных дел»: зарубежные сериалы весны 2026

Март несет не только надежду на скорое потепление, но и множество интересных премьер, которые наверняка захочется обсудить на работе, дома или с незнакомцами в интернете — куда без этого. Отложив зимние премьеры в сторону, Кино-Театр.Ру подготовил для вас десятку громких проектов, которые будут выходить зарубежных стримингах. Конечно, это не всё, что нас ожидает в ближайшие три месяца, так что своих фаворитов не забывайте писать в комментариях!
Автор мачистских бестселлеров Грег Руссо (Стив Карелл) соглашается на место писателя-резидента при университете Ладлоу, где когда-то развалился его брак, а сегодня трещат по швам отношения дочери Кэти (Чарли Клайв). Она преподает историю искусств, а неверный муж Арчи (Фил Данстер из «Теда Лассо»), ушедший к аспирантке с нейробиологического Санни (Лорен Цай), обычную (но особенно интересуется Россией). Руссо, который совсем не похож на герои своих книг по кличке Петух, удается быстро найти общий язык со студентами, а вот с родными и коллегами оказывается всё сложно.
Начало ХХ века, США. Известный промоутер Стивен Стил объявляет о старте гонки «Стальной шар»: наездники со всего мира должны пересечь Америку от одного побережья до другого в борьбе за $50 миллионов. Среди участников — неаполитанский наездник Джайро Цеппели и бывший жокей Джонни Джостар, потерявший возможность ходить из-за ранения в позвоночник. Последний прибивается к Цеппели в надежде узнать секрет Спина — таинственной силы, способной вновь поставить его на ноги.
Седьмая арка «Невероятных приключений ДжоДжо» — это перезагрузка культовой вселенной: после событий «Каменного океана» мир был перезапущен, что позволило мангаке Хирохико Араки рассказать события «Призрачной крови» совершенно иначе. Среди фанатов «Гонка «Стальной шар» нередко считается лучшей, так что над студией David Production («Нежить и Неудача») висит большая ответственность. Премьера: 19 марта
Недалекое будущее, территория бывшей Америки. 15 лет назад Джун Осборн (Элизабет Мосс) и её союзники освободили Бостон от тирании Республики Галаад. С этого началась пусть неуверенная, но повсеместная борьба за независимость США от теократического правительства. С новыми временами пришла и новая героиня: Агнес Маккензи (Чейз Инфинити из «Битвы за битвой») — одна из дочерей Джун, которую изначально звали Ханной. Вместе с подругами она продолжит дело матери, ознаменовав следующий виток борьбы с Галаадом.
Продолжение «Рассказа служанки», завершившегося шестым сезоном, основано на одноименном романе-продолжении, написанном Маргарет Этвуд в 2019-м. Отступлений от первоисточника не избежать: в исходном сериале авторы позволили себе ряд вольностей. Открытым остается вопрос, вернутся ли в сиквеле персонажи «Рассказа...»: Мосс заявляла, что история её героини далека от завершения, однако пока она заявлена только в качестве продюсера. Зато минимум в двух эпизодах стоит ждать тетку Лидию (Энн Дауд). Премьера: 8 апреля
Минуло пять лет, как знакомые нам герои(ни) выпустились из школы Ист-Хайленда. Ру (Зендея) занесло в Мексику, Джулс (Хантер Шафер) решила получить художественное образование, Кэсси (Сидни Суини) и Нейт (Джейкоб Элорди) поженились, Мэдди (Алекса Деми) занялась подбором талантов для голливудских студий, а Лекси (Мод Апатоу) устроилась ассистенткой к телевизионной продюсерке в исполнении Шэрон Стоун.
За четыре года переносов и скандалов в мире случилось многое: от пандемии и войн до громких проектов с участием звезд «Эйфории». Тем не менее большая часть ансамбля собралась вновь под руководством Сэма Левинсона, а среди новых лиц заявлены Стоун, Дедуайлер, Наташа Лионн, Элай Рот, Адевале Акинойе-Агбаже и Гидеон Адлон. Музыку, кстати, напишет двукратный лауреат «Оскара» Ханс Циммер. Премьера: 12 апреля
«У Марго проблемы с деньгами» (2026) / AppleTV
20-летняя Марго Милле (Эль Фаннинг) беременна от профессора, с которым закрутила интрижку в колледже. Дочь официантки Hooters (Мишель Пфайффер) и бывшего рестлера (Ник Офферман) оказывается в непростой финансовой ситуации — и выходить из нее решает современными методами: с помощью аккаунта на OnlyFans. Страничка с контентом для взрослых оказывается невероятно успешной, не в последнюю очередь благодаря советам отца.
Эшли Миллер (Кэйли Спэни) и Остин Дэвис (Чарльз Мелтон) недавно сыграли свадьбу. Оба работают в небольшом клубе и невольно оказываются втянуты в дела главного менеджера Джошуа Мартина (Оскар Айзек), чей брак с Линдси (Кэри Маллиган) трещит по швам. Словно этого мало, обе пары вовсю заискивают перед хозяйкой-миллионершей Пак (Юн Ё Чжон), тоже переживающей непростые времена из-за второго мужа, доктора Кима (Сон Кан Хо).
Изначально «Грызня», вышедшая в 2023-м, задумывалась как мини-сериал, однако громкий успех заставил Netflix пересмотреть концепцию шоу, превратив его в антологию. Второй сезон никак не связан с первым, однако ключевая ставка вновь сделана на личностные конфликты. Шоураннером остался Сонни Ли, ранее также работавший над «Кремниевой долиной». Премьера: 16 апреля
Злоключения таинственного лесного городка продолжаются — и даже множатся. Ночью местных жителей третируют антропоморфные чудовища, чью природу раскрыли в третьем сезоне (но никому от этого не легче). Вдобавок объявившийся злодей Человек в желтом (Даг Хьюз) доставляет горожан дополнительные хлопоты — и даже убивает одного из ключевых персонажей. К счастью, на месте шериф — бывший военный Бойд (Гарольд Перрино), который из всех сил пытается защитить людей и вывести их из этого кошмара. Возможно, для этого понадобятся даже путешествия во времени.
Главный хит MGM+ продолжают делать сценарист новой «Сумеречной зоны» Джон Гриффин и один из шоураннеров «Остаться в живых» Джефф Пинкнер (LOST также подарил сериалу главную звезду). Подробности сюжета традиционно хранят за семью замками — да и вряд ли фанатам хочется испортить себе удовольствие. Премьера: 19 апреля
«Очень странные дела: Байки из 85-го» (2026) / Netflix
Зима 1985-го, в Хоукинсе, штат Индиана, опять творится какая-то чертовщина. Одиннадцатая, Майк, Уилл, Лукас, Дастин и Макс — подростки, дважды защитившие город от ужасов Изнанки, — столкнутся с новыми монстрами.
Очень странные дела в идиллическом городке посреди пустыни Нью-Мексико, где наслаждаются жизнью разнообразные пенсионеры. Часть из них начинает подозревать, что место, где они собрались, обладает мрачной тайной — и попадают в яблочко: загадочные пришельцы охотятся за временем пожилых людей.
Бен Райли (Николас Кейдж) — частный детектив, переживающий не лучшие времена. В прошлом он был Пауком — единственным супергероем Нью-Йорка, но та пора осталась позади. Прошлое, впрочем, не хочет отпускать Райли: очередное дело заставляет снять костюм с гвоздя и вершить правосудие нетрадиционными методами.
Николас Кейдж не в первый раз примеряет супергеройский плащ: он успел озвучить Бена в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные», что, по всей видимости, и дало зеленый свет полноценному сериалу. Стоит отметить, что это не часть киновселенной Marvel: производством занимаются Sony и Amazon, а действие официально разворачивается в альтернативной вселенной. Кроме того, все эпизоды будут доступны как в цвете, так и в черно-белой версиях для создания нуарной атмосферы. Премьера: 27 мая
