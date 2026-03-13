«Владимир»: Уроки русской литературы

На Netflix вышел сериал с интригующим, особенно для российской публики, названием «Владимир» — ломающая четвертую стену экранизация одноименной книги писательницы Джулии Мей Джонсон, одновременно и драма, и комедия, местами прикидывающаяся еще и эротическим триллером. За сексуальное напряжение в кадре отвечает дуэт Рэйчел Вайс и Лео Вудалла, звезды второго сезона «Белого лотоса». Они играют писателей и преподавателей, с разницей в возрасте, но проживающих схожий этап творческого и личностного кризиса – так почему бы не помочь коллеге.
фото: "Владимир" / Netflix
Эм (Вайс) – профессор английской литературы в университете, успешная писательница и эффектная женщина. Несмотря на успех в карьере и внешность, которой позавидовали бы не то, что ровесницы, но и студентки, героиня, конечно, переживает, что в свои 50 лет уже испытала и пик карьеры, и пик привлекательности. Обстоятельства не способствуют укреплению самооценки: муж Джон (Джон Слэттери), работающий в том же вузе, обвинен некоторым ученицами в неподобающем поведении. Скоро должно состояться слушание, на котором будет решаться судьба мужчины, и хотя они с Эм многие годы жили в открытом браке и связи с другими женщинами не стали для жены новостью, ситуация складывается неприятная и напряженная. Коллеги смотрят косо, как и студенты, ожидающие от Эм хоть какой-то реакции – желательно, осуждающей. Она же вместо этого с головой погружается в мечты о потенциальном романе с новым преподавателем – его зовут Владимир, у него русское происхождение, голубые глаза и собственная книга. А еще желание написать вторую, жена и маленький ребенок. И, кажется, неподдельный интерес к Эм.
Цепляющий синопсис в первых сериях будто бы оборачивается пустышкой: слегка суетливое повествование, одновременно актуальные и реалистичные, но в то же время слегка абсурдные предлагаемые обстоятельства и персонажи им под стать. В первую очередь слегка невротичная главная героиня, чей образ не от мира сего подчеркнут разрушением четвертой стены – она единственная, кто время от времени поворачивается к камере и комментирует происходящее в образе этакого авторского голоса. Помимо этого, ее то и дело посещают откровенные видения с участием Владимира, в которых она представляет, что молодой коллега ведет себя с ней как герой «Пятидесяти оттенков серого». Параллельно же разворачивается вроде бы весьма невеселая история ловеласа Джона, к которой его супруга относится не слишком серьезно, но которая постепенно разрушает и ее жизнь.
Весь этот сумбур тем не менее обретает по ходу действия все больше смысла. Эм, как, впрочем, и Владимир, пишет новый роман, и оба, как и подобает писателям, находятся в поисках вдохновения, сюжета, интересных героев. Сериал превращается в игривую метафору творческого процесса. В хорошем смысле неровный ритм и разножанровость парадоксально добавляют реалистичности: иногда происходящее скатывается в откровенный фарс и комедию положений, а иногда появляются высокие, надрывные ноты – порой даже пугающие, ведь сама героиня чем дальше, тем больше показывает не просто чертовщинку, а чуть ли не дьявольское коварство. Которое удачно контрастирует с образом вроде бы роковой, но в то же время какой-то трогательный и наивной, вопреки возрасту, романтической барышни. Рэйчел Вайс неподражаема, а уж их дуэт с Вудаллом – его внешность и внутренняя энергетика также существуют на контрастах и противоречиях — редкая демонстрация химии между актерами и, соответственно, персонажами.
Конечно, все вертится не только вокруг основной пары героев, чья линия совершает не один вираж и в целом выглядит этаким серпантином, который, кажется, может привести как к драматической, так и романтической, а то и к хоррор-развязке. Второстепенные герои во главе с мужем Джоном – тот еще калейдоскоп типажей и характеров. Тут и недотепа-декан (Мэтт Уолш), с которым героиню Вайс связывает страстный роман в прошлом, и ее дочка-адвокат Сид (Эллен Робертсон), порой ведущая себя куда взрослее родителей, и обиженная и на Эм, и на Джона по разным причинами бывшая студентка (Кейли Картер), и жена Владимира Синтия (Джессика Хенвик), с депрессией и зависимостью, что разрушает картину идеальной молодой семьи, и группа немолодых коллег Эм, которых так и хочется назвать «училками», и ученики, иронично репрезентующие современную молодежь во всей красе. Владимир – как имя и как название всего проекта – можно считать вишенкой на этом многослойном торте и непаханое поле для возможных аллюзий, интерпретаций и просто невольных улыбок.
