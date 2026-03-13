«Владимир»: Уроки русской литературы

13 марта 2026
На Netflix вышел сериал с интригующим, особенно для российской публики, названием «Владимир» — ломающая четвертую стену экранизация одноименной книги писательницы Джулии Мей Джонсон, одновременно и драма, и комедия, местами прикидывающаяся еще и эротическим триллером. За сексуальное напряжение в кадре отвечает дуэт Рэйчел Вайс и Лео Вудалла, звезды второго сезона «Белого лотоса». Они играют писателей и преподавателей, с разницей в возрасте, но проживающих схожий этап творческого и личностного кризиса – так почему бы не помочь коллеге.

Эм (Вайс) – профессор английской литературы в университете, успешная писательница и эффектная женщина. Несмотря на успех в карьере и внешность, которой позавидовали бы не то, что ровесницы, но и студентки, героиня, конечно, переживает, что в свои 50 лет уже испытала и пик карьеры, и пик привлекательности. Обстоятельства не способствуют укреплению самооценки: муж Джон (Джон Слэттери), работающий в том же вузе, обвинен некоторым ученицами в неподобающем поведении. Скоро должно состояться слушание, на котором будет решаться судьба мужчины, и хотя они с Эм многие годы жили в открытом браке и связи с другими женщинами не стали для жены новостью, ситуация складывается неприятная и напряженная. Коллеги смотрят косо, как и студенты, ожидающие от Эм хоть какой-то реакции – желательно, осуждающей. Она же вместо этого с головой погружается в мечты о потенциальном романе с новым преподавателем – его зовут Владимир, у него русское происхождение, голубые глаза и собственная книга. А еще желание написать вторую, жена и маленький ребенок. И, кажется, неподдельный интерес к Эм.

Цепляющий синопсис в первых сериях будто бы оборачивается пустышкой: слегка суетливое повествование, одновременно актуальные и реалистичные, но в то же время слегка абсурдные предлагаемые обстоятельства и персонажи им под стать. В первую очередь слегка невротичная главная героиня, чей образ не от мира сего подчеркнут разрушением четвертой стены – она единственная, кто время от времени поворачивается к камере и комментирует происходящее в образе этакого авторского голоса. Помимо этого, ее то и дело посещают откровенные видения с участием Владимира, в которых она представляет, что молодой коллега ведет себя с ней как герой «Пятидесяти оттенков серого». Параллельно же разворачивается вроде бы весьма невеселая история ловеласа Джона, к которой его супруга относится не слишком серьезно, но которая постепенно разрушает и ее жизнь.

Весь этот сумбур тем не менее обретает по ходу действия все больше смысла. Эм, как, впрочем, и Владимир, пишет новый роман, и оба, как и подобает писателям, находятся в поисках вдохновения, сюжета, интересных героев. Сериал превращается в игривую метафору творческого процесса. В хорошем смысле неровный ритм и разножанровость парадоксально добавляют реалистичности: иногда происходящее скатывается в откровенный фарс и комедию положений, а иногда появляются высокие, надрывные ноты – порой даже пугающие, ведь сама героиня чем дальше, тем больше показывает не просто чертовщинку, а чуть ли не дьявольское коварство. Которое удачно контрастирует с образом вроде бы роковой, но в то же время какой-то трогательный и наивной, вопреки возрасту, романтической барышни. Рэйчел Вайс неподражаема, а уж их дуэт с Вудаллом – его внешность и внутренняя энергетика также существуют на контрастах и противоречиях — редкая демонстрация химии между актерами и, соответственно, персонажами.

Конечно, все вертится не только вокруг основной пары героев, чья линия совершает не один вираж и в целом выглядит этаким серпантином, который, кажется, может привести как к драматической, так и романтической, а то и к хоррор-развязке. Второстепенные герои во главе с мужем Джоном – тот еще калейдоскоп типажей и характеров. Тут и недотепа-декан (Мэтт Уолш), с которым героиню Вайс связывает страстный роман в прошлом, и ее дочка-адвокат Сид (Эллен Робертсон), порой ведущая себя куда взрослее родителей, и обиженная и на Эм, и на Джона по разным причинами бывшая студентка (Кейли Картер), и жена Владимира Синтия (Джессика Хенвик), с депрессией и зависимостью, что разрушает картину идеальной молодой семьи, и группа немолодых коллег Эм, которых так и хочется назвать «училками», и ученики, иронично репрезентующие современную молодежь во всей красе. Владимир – как имя и как название всего проекта – можно считать вишенкой на этом многослойном торте и непаханое поле для возможных аллюзий, интерпретаций и просто невольных улыбок.

Вячеслав Щербин   13.03.2026 - 22:18
А Рэйчел, судя по кадрам, в свои годы всё ещё хороша, даже шикарна. Особенно заметно на контрасте, что сотворили с собой Йовович, Бекинсейл и другие бывшие красотки. читать далее>>
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Молодой Шерлок», «Время Счастливых» и «Ван-Пис»
Поиск по меткам
NetflixЗарубежные сериалыНаталия Григорьева
персоны
Рэйчел ВайсЛео ВудаллВиталий ЛиДжон СлэттериМэтт УолшДжессика Хэнвик
фильмы
Белый лотосВладимир

Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

Ирина Алфёрова
Елена Бурханова
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Нодар Шашик-оглы
Аннабет Гиш
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Жереми Ковийо
Жозе Можика Маринш
Дэнни Мастерсон
Эмиль Хирш
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
