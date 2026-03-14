Бригантина дружеских связей: каким получился второй сезон «Ван-Пис» от Netflix

На Netflix вышло продолжение игрового сериала «Ван-Пис» — хита, основанного на легендарной манге Эйитиро Оды, что выходит больше четверти века. Первый сезон пользовался колоссальным успехом и смог увлечь вселенной One Piece даже тех зрителей, которые не знакомы с оригиналом или долгоиграющим аниме по мотивам, а многочисленные коллаборации только усиливали бренд с момента премьеры (например, случилась долгожданная коллаборация с LEGO, о чем Ода мечтал долгие годы). По активности в официальных аккаунтах «Ван-Пис» и социальных сетях актеров также было заметно, насколько сильно команда вовлечена в проект — и с какой любовью все относятся к первоисточнику. Эта вовлеченность сразу же ощущается во втором сезоне, о котором рассказывает подробнее фанат серии Элио Цвинария.
Приключения Луффи (Иньяки Годой) набирают обороты: паренек, способный растягивать тело самым невероятным образом, вместе с друзьями разыскивает загадочный клад «Ван-Пис» и мечтает стать королем пиратов. Если в первом сезоне протагонист только готовился к большому плаванию, набирая экипаж, то теперь команда «Соломенной шляпы» обзавелась кораблем и держит курс на Гранд Лайн — самое опасное течение океана. Именно туда направляются все морские волки, желающие заполучить легендарное сокровище. Сейчас героям кажется, что им всё нипочем: Луффи успел перейти дорогу морпехам-дозорным, нескольким именитым негодяям и победил известного преступника — но впереди поджидает множество куда более серьезных опасностей…
За восемь эпизодов он вызволит соратников из пасти огромного кита, познакомится с воинами-гигантами, столкнется с группировкой ассасинов «Барок Воркс» (чья попытка завербовать Зоро закончилась гибелью их представителя), а затем — поможет освободить целый народ от гнета короля-самодура Вапора. И, несомненно, Луффи обретет новых друзей.
Аккуратные перемены и долгоиграющая интрига
Если аниме может следовать достаточно близко к первоисточнику, включающему более тысячи глав, то авторы игрового сериале вынуждены менять темп повествования. Что-то приходится сокращать или перекраивать, порой ускоряя развитие событий или расставляя новые акценты, более актуальные для современной аудитории. Пока шоураннеры Мэтт Оуэнс и Джо Трач успешно справляются с задачей, а главное — сохраняют основную суть пиратской саги.
Не забывают в адаптации Netflix и про любовь Оды к пасхалкам, чья ценность открывается лишь со временем. Нередко в манге неважные на первый взгляд имена или диалоги играют важную роль в будущем. В сериале тоже умело используют такие намеки: во втором сезоне раскрывают подлинное имя Мисс Олл Сандей (Лера Абова), упоминают мифического Бога Солнца Нику и пиратов Румбы вместе с их задорным музыкантом. Ставки тоже постепенно растут: уже показали собрание королей, которое намекает, что «Соломенным шляпы» даже не представляют масштаб грядущих событий. Читавшие мангу в курсе, куда всё движется, а те, кто впервые знакомится с миром «Ван-Пис», могут строить теории и догадки самостоятельно, пытаясь угадать характер многочисленных пиратских новшеств.
Что касается иных акцентов лайв-версии, то в большей степени это касается персонажей. Те, кто сыграют важную роль в сюжете, хотя и не относятся к экипажу главных героев, уже мелькают тут и там, привлекая внимание хлесткими фразами или эффектным внешним видом. Благодаря этому сериальный мир выглядит намного богаче и шире, чем представал в первых арках манги и аниме.
Тем временем отношения «Соломенных шляп», где очень много теплоты и «химии», выходят на новый уровень. Искренние диалоги о жизни формируют крепкие дружеские связи, а в подбадривающих фразах нередко воплощается столь важный для серии дух, где сочетаются авантюризм, товарищество и мечтательность. Связующим звеном между командой и зрителями чаще всего выступает навигатор Нами: именно она подмечает настроение друзей, выражает им поддержку и вдохновляется их подвигами. Благодаря таким «откровениям» разнохарактерные персонажи становятся ближе и человечнее (хотя, конечно, далеко не все они простые люди).
Старые новые «Соломенные шляпы»
Хотя в оригинальной английской озвучке не используется слово «накама» (от японского «друг», «верный товарищ»), ставшее одним из хэштегов «Ван-Пис», главные принципы франшизы остаются непреложными. Пираты готовы стоять друг за друга горой, а окружающих принимают такими, какие есть, со всеми особенностями.
В хорошем смысле неизменным остается и капитан корабля Луффи, обладающий проницательностью, непоколебимым характером, бесконечным задором и детской непосредственностью. Герой-идеалист знает, что делать, прислушивается к интуиции и идет к мечте (стать королем пиратов), благодаря чему продолжает совершать чудеса, помогая людям вокруг (и удивляя всех). Стабильно яркий и добрый образ протагониста всё также заряжает оптимистическим взглядом на жизнь.
Одновременно в игровой адаптации некоторые центральные персонажи получили более заметное развитие, чем в манге или аниме. Так, наблюдательная Нами (Эмили Радд) становится для экипажа старшей сестрой и голосом разума, направляя не только судно, но и товарищей — благодаря своевременным словам поддержки. Вместе с тем героиня стала более самодостаточной в бою: если в манге она вступала в схватку скорее по необходимости, предпочитая полагаться на товарищей, то в версии Netflix ловко обращается с посохом, быстро реагирует и продумывает стратегию. Подобные навыки не упрощают образ Нами до нарочито обособленной «сильной женщины», которая не нуждается ни в чьей помощи, а гармонично продолжают волевой характер, закаленный непростым прошлым (его раскрыли в первом сезоне).
Блестящий повар Санджи (Тэз Скайлар) лишился яркой, но всё же неуместной для игрового воплощения черты: избыточная любвеобильность, которая могла бы выглядеть неуместно-извращенной, уступила место джентльменству, Сменив акцент на обаятельность и заботливость, сценаристы абсолютно не навредили персонажу, а дали ему новое (или не очень) измерение. Надежный воин Зоро (Маккэнъю) остался холодным и молчаливым, но всё же начал больше участвовать в диалогах: порой он вовремя говорит ободряющие слова, а еще не скупится на незамысловатый юмор. Неуверенный в себе снайпер Усопп (Джейкоб Гибсон) борется с проявлениями трусости и оказывается персонажем, с которым себя проще всего ассоциировать обычным зрителям, у которых нет сверхспособностей или невероятной физической силы. Главное — страстное желание хотя бы в чем-то стать лучше ради близких и себя.
Принцесса, олень и злодеи
В этом сезоне на борт корабля «Гоинг Мерри» поднимаются еще два важных персонажа. Первая — принцесса Виви Нефертари (Чаритра Чандран) из песчаного королевства Алабаста, которая хочет спасти народ от захватившей власть преступной организации «Барок Воркс» и гражданской войны. Как и в оригинале, девушка ощущает беспомощность перед непосильной, казалось бы, ношей, но желает стать сильнее ради людей и страны. Пока же Виви обретает веру в себя, благодаря поддержке новых надежных друзей, чья компания позволяет ей быть собой — часто уязвимой, но уже проявляющей характер будущей правительницы. Её честность и глобальная цель, кажущаяся более зрелой, чем у других персонажей, вызывают особенно сильный отклик у команды и зрителей.
Второй новичок — безоговорочная жемчужина сезона: юный врач Тони Тони Чоппер (Микаэла Хувер), которого очень ждали многие фанаты серии. Пугливый и неловкий антропоморфный олень получился на редкость обаятельным — видно, что создатели много работали над дизайном персонажа и графикой, чтобы сделать его максимально правдоподобным и милым. В итоге добрый голубоносый доктор, часто прыгающий к друзьям на руки во время приливов радости и страха, отлично вписался в атмосферу сериала. Проникнуться симпатией к нелюдимому поначалу Чопперу помогает не только очаровательный облик, но и травмирующее прошлое. Из-за необычного внешнего вида его отвергло родное стаде, а люди стали преследовать, вдобавок единственный человек, с которым он сблизился, погиб. Однако пираты «Соломенной шляпы» с радостью принимают его на борт.
Что в сериале получилось не столь впечатляющим — так это злодеи. Эйитиро Ода большой любитель кэмповой эстетики, потому множество персонажей «Ван-Пис» — независимо от характера и могущества — могут выглядеть чересчур гротескно, нелепо или даже отталкивающе (тем не менее это уникальная фишка мангаки). Автор часто использует запоминающиеся, но не самые конвенционально привлекательные образы. На фоне живописно нарисованных локаций в рамках 2D-мультсериала это выглядит довольно уместно, но в лайв-экшне харизма антагонистов блекнет, что сказывается и на их драматических линиях. Визуально экстравагантные злодеи порой чересчур пафосны и манерны в диалогах и поступках, отчего на первый план выходит ощущение наигранности происходящего.
Отчасти сериал оказался в заложниках манеры оригинала: для описанного там безумного фэнтези-мира трудно подобрать релевантные современности дизайны. Возможно, забавные костюмы постепенно уступят место более драматическим, поскольку визуал и нарратив «Ван-Пис» тоже эволюционировали по мере публикации (впрочем, юмористический флер многих персонажей никуда не делся).
Зрелищные поединки и война дворцам
В продолжение злодейской линии важно упомянуть проблемы с саспенсом, который мог бы поднять ставки на пути Луффи к сокровищу Ван-Пис. Однако зачастую появление антагонистов лишено зловещего флера, а в сочетании с чудными нарядами и внешним видом возникает скорее комический эффект. Без ярко выраженного уровня угрозы Луффи и его друзья производят впечатление непобедимой команды, хотя они еще совсем зеленые новички, которые ничего не знают о Гранд Лайне — и должны выглядеть более неподготовленными на фоне отъявленных преступников.
Боевая составляющая, напротив, в сериале очень внушительная — особенно в исполнении команды «добра». Сражение в двухэтажном баре на Острове Кактус, где Зоро побеждает сотню противников, смотрится на одном дыхании. Несгибаемое стремление мечника к победе усиливает качественная боевая хореография, напоминающая ловкий и просчитанный танец: лишнее движение может стоить жизни. Локация при этом хорошо подчеркивает атмосферу классических морских стычек (в духе «Пиратов Карибского моря»), а заодно подчеркивает мастерство героя, способного адаптироваться к местности, какой бы неудобной та ни была. Здесь, конечно, совсем не просторный ресторан, как в «Убить Билла»: паб скорее напоминает интерактивную полосу препятствий с канатами и мостами.
Финальная схватка Луффи с королем Вапором (Каллум Керр), напротив, получилась более шаблонной. Закрытое пространство замка будто бы снижает градус напряжения, отчего кажется, что всё закончится быстро: здесь и сейчас. Вспоминается развязка первого сезона, где юноша сражался с рыбочеловеком Арлонгом: хотя бой тоже проходил внутри здания, всё закончилось символичным разрушением базы преступников, утверждая безудержную решительность протагониста. Теперь же заключительный эпизод оставляет персонажей в стенах дворца, где происходит и столь эмоциональное присоединение Чоппера к команде. Важная сцена решена в более юмористическом ключе, лишившись масштабности и драматизма оригинала. Возможно, все трагические ноты ушли на замечательный флешбэк из жизни доктора-оленя — в таком случае неловко-скомканный подход к финалу можно простить.
Второй сезон «Ван-Пис» получился насыщенным: богатым на события и эмоции, живописные пейзажи и дух приключений. Восемь эпизодов стали первой пробой Гранд Лайна на вкус: пираты убедились, что охота за главным сокровищем — не шутки, а океан наполнен самыми разнообразными существами. Впрочем, не все из них враждебны — как гиганты с Эльбафа и новый друг Чоппер. Однако «уровень сложности» растет с каждым следующим островом, да и «Морской дозор», несомненно, продолжит наступать на пятки. Пока «Соломенные шляпы» успевают переводить дух, но впереди — королевство Алабаста, родина Виви, которую главные герои обещали освободить, а значит — их ждет полномасштабная битва.
Души фанатов могут быть спокойны: производство сериала идет под наблюдением Оды, да и нововведения шоураннеров кажутся органичными — выполненными с теплотой и уважением к первоисточнику. Благодаря этому игровой сериал можно воспринимать как еще один способ рассказать о путешествии Луффи и как проект, который обретает собственную идентичность — сюжетную и визуальную.
«Ван-Пис. Большой куш». 2 сезон. Трейлер №2 на английском языке
