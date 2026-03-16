«Гуляй, шальная!»: имперские амбиции в местном уезде

16 марта на ТНТ высаживается «Гуляй, шальная!» — новый комедийный сериал Руслана Данилевича («Инкассаторы», «Сториз»), где в центре внимания оказываются провинциальные полицейские. Без твистов не обошлось: отделение находится в бывшем императорском особняке, и это накладывает отпечаток на всю историю. Насколько яркими получилось изобразить будни Красновского ОВД, разбирался Евгений Червон.
Майор Елизавета Кивер (Марина Федункив) уже давно на своем месте: она заведует складом, помогает всем в части и крутит служебный роман с полковником Пал Палычем (Андрей Курносов). Узнав об измене последнего, Елизавета закатывает скандал, который… приводит к ее «повышению»: так как уволить майора не вышло, Палыч похадатайствовал о переводе в Краснов — небольшой городок с худшими показателями по округу. Идея в том, что Кивер неприменно провалится, за чем последует возмездие в виде увольнения, но у строптивой полицейской свои планы: Красновский район будет поднят до лучшего, а полетит не ее голова, а Пал Палыча. Правда, с местными операми это сделать не так-то просто.
Костяк Красновского ОВД — трио не самых продуктивных полицейских. Центральное место занимает Кольбан (Максим Лагашкин), не вылезающий из бутылки, на подхвате — вечно пытающийся подзаработать любыми средствами Максик (Максим Киселев), а замыкает тройку лучших из худших Ваня (Марк Вдовин) — кинолог без собаки. Масла в огонь подливает и Викторыч (Василий Кортуков) — старейший работник ОВД, до сих пор отказывающийся менять милицейскую форму на полицейскую. Каждый не справляется с обязанностями по-разному: Кольбан по «синему» делу все забывает, Максик без выгоды вовсе отказывается работать, а Ваня просто не блещет интеллектом.
Разумеется, перед Елизаветой в полный рост становится непростая задача: в идеале подчиненных нужно перевоспитать, но так как времени в обрез, приходится скорее подстраиваться под их особенности. Это и выливается в костяк местных историй: из взаимодействия начальницы с бывалыми «алкоголиками, тунеядцами, хулиганами» и появляется местная комедия. Первый же эпизод, к примеру, полностью посвящен разгребанию последствий слишком бурной пятницы Кольбана, и то, что начинается как мелкое происшествие, перерастает в полноценное расследование с неожиданным исходом.
Второй слой истории — собственно, «императорский», с которым и связано название сериала. ОВД расположено в доме, где якобы скончалась императрица Елизавета Петровна, и аллюзия более чем очевидна: вполне реальная Елизавета Алексеевна в 1826 году скончалась в доме купца Дорофеева в городе Белёве Тульской губернии. Тезка в лице Кивер то и дело представляет себя героиней прошлого: Елизавета Петровна, расхаживая по особняку-ОВД, становится правительницей, которой приходится считаться со столь же архаичными подчиненными. Сценки не то, чтобы несут какой-то глубокий смысл, — по-крайней мере, в первых эпизодах, — но дают интересный контраст и здорово отражают внутреннее мироустройство героини Федункив.
Кроме рабочих будней, в «Гуляй, шальная!» важное место занимают и другие обыденные вещи — в частности, все тот же Кольбан старательно подбивает клинья к новой начальнице (безуспешно), пока та пытается решить квартирный вопрос на новом месте (с переменным успехом). Намечается вполне себе романтическая линия, которая, возможно, получит более полноценное развитие в дальнейшем, но пока остается на уровне легкого заигрывания с темой.
Первые эпизоды выстраивают простую и понятную, но приятную картину: юмор не скатывается в пошлость, шутки по-большей части уместны и остроумны, герои вызывают симпатию (или хотя бы любопытство в случае с менее симпатичными), а история достаточно увлекательна, чтобы не заскучать и с интересом ждать, что же будет дальше. Что, в общем-то, и требуется от развлекательного сериала.
