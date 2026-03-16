Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE (апрель 2026)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Гуляй, шальная!»: имперские амбиции в местном уезде

Обзор сериалов >>
16 марта 2026
16 марта на ТНТ высаживается «Гуляй, шальная!» — новый комедийный сериал Руслана ДанилевичаИнкассаторы», «Сториз»), где в центре внимания оказываются провинциальные полицейские. Без твистов не обошлось: отделение находится в бывшем императорском особняке, и это накладывает отпечаток на всю историю. Насколько яркими получилось изобразить будни Красновского ОВД, разбирался Евгений Червон.

Гуляй, Шальная! (2026)
фото: Кадр из сериала "Гуляй, шальная!" / ТНТ

Майор Елизавета Кивер (Марина Федункив) уже давно на своем месте: она заведует складом, помогает всем в части и крутит служебный роман с полковником Пал Палычем (Андрей Курносов). Узнав об измене последнего, Елизавета закатывает скандал, который… приводит к ее «повышению»: так как уволить майора не вышло, Палыч похадатайствовал о переводе в Краснов — небольшой городок с худшими показателями по округу. Идея в том, что Кивер неприменно провалится, за чем последует возмездие в виде увольнения, но у строптивой полицейской свои планы: Красновский район будет поднят до лучшего, а полетит не ее голова, а Пал Палыча. Правда, с местными операми это сделать не так-то просто.

Костяк Красновского ОВД — трио не самых продуктивных полицейских. Центральное место занимает Кольбан (Максим Лагашкин), не вылезающий из бутылки, на подхвате — вечно пытающийся подзаработать любыми средствами Максик (Максим Киселев), а замыкает тройку лучших из худших Ваня (Марк Вдовин) — кинолог без собаки. Масла в огонь подливает и Викторыч (Василий Кортуков) — старейший работник ОВД, до сих пор отказывающийся менять милицейскую форму на полицейскую. Каждый не справляется с обязанностями по-разному: Кольбан по «синему» делу все забывает, Максик без выгоды вовсе отказывается работать, а Ваня просто не блещет интеллектом.

Разумеется, перед Елизаветой в полный рост становится непростая задача: в идеале подчиненных нужно перевоспитать, но так как времени в обрез, приходится скорее подстраиваться под их особенности. Это и выливается в костяк местных историй: из взаимодействия начальницы с бывалыми «алкоголиками, тунеядцами, хулиганами» и появляется местная комедия. Первый же эпизод, к примеру, полностью посвящен разгребанию последствий слишком бурной пятницы Кольбана, и то, что начинается как мелкое происшествие, перерастает в полноценное расследование с неожиданным исходом.

Второй слой истории — собственно, «императорский», с которым и связано название сериала. ОВД расположено в доме, где якобы скончалась императрица Елизавета Петровна, и аллюзия более чем очевидна: вполне реальная Елизавета Алексеевна в 1826 году скончалась в доме купца Дорофеева в городе Белёве Тульской губернии. Тезка в лице Кивер то и дело представляет себя героиней прошлого: Елизавета Петровна, расхаживая по особняку-ОВД, становится правительницей, которой приходится считаться со столь же архаичными подчиненными. Сценки не то, чтобы несут какой-то глубокий смысл, — по-крайней мере, в первых эпизодах, — но дают интересный контраст и здорово отражают внутреннее мироустройство героини Федункив.

Кроме рабочих будней, в «Гуляй, шальная!» важное место занимают и другие обыденные вещи — в частности, все тот же Кольбан старательно подбивает клинья к новой начальнице (безуспешно), пока та пытается решить квартирный вопрос на новом месте (с переменным успехом). Намечается вполне себе романтическая линия, которая, возможно, получит более полноценное развитие в дальнейшем, но пока остается на уровне легкого заигрывания с темой.

Первые эпизоды выстраивают простую и понятную, но приятную картину: юмор не скатывается в пошлость, шутки по-большей части уместны и остроумны, герои вызывают симпатию (или хотя бы любопытство в случае с менее симпатичными), а история достаточно увлекательна, чтобы не заскучать и с интересом ждать, что же будет дальше. Что, в общем-то, и требуется от развлекательного сериала.

Смотрите сериал «Гуляй, шальная!» на канале ТНТ с 16 марта.

«Гуляй, шальная!». ТВ-ролик

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
КомедияРоссийские сериалыТНТ
персоны
Марк ВдовинРуслан ДанилевичМаксим Киселёв (II)Василий КортуковАндрей КурносовМаксим ЛагашкинМарина Федункив
фильмы
Гуляй, Шальная!ИнкассаторыСториз

фотографии >>
"Гуляй, Шальная!" (2026)
"Гуляй, Шальная!" (2026)
"Гуляй, Шальная!" (2026)
"Гуляй, Шальная!" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

Скорбим

Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

День рождения >>

Павел Басов
Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Ника Здорик
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Нина Ракова
Александр Тимошкин
Сергей Юрский
Сиена Гиллори
Александра Даддарио
Джерри Льюис
Кристиана Реали
Надя Тиллер
Алан Тьюдик
Изабель Юппер
все родившиеся 16 марта >>

Афиша кино >>

Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?