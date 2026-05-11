«Инцидент Дарвина»: Пранк, вышедший из-под контроля

11 мая 2026
В зимнем сезоне произошел «Инцидент Дарвина» — аниме о гибриде человека и шимпанзе, оказавшемся в центре нешуточных проблем. Дебютный сериал Bellnox Films, доступный в российских онлайн-кинотеатрах, оставил яркое, но неоднозначное впечатление: уж очень неожиданными оказались и спектр поднятых тем, и авторская позиция по многим вопросам. Откуда взялись противоречивые оценки и что не так в человеческом царстве, разбирался Сергей Сергиенко.

15 лет назад мир сотрясла новость о появлении чемпанзе — гибриде человека и обезьяны, что всегда считалось невозможным. Мальчика назвали Чарли, а отношение к нему с годами менялось: если поначалу все были в восторге от появившегося «мостика» между людьми и животными, то вскоре многие начали задаваться вопросом, есть ли такому существу место в обществе (ответ зачастую был отрицательным). Тем не менее 15-летний Чарли пошел в старшую школу, чтобы учиться и вести обычную жизнь. Разумеется, планам не суждено сбыться: юноша привлек внимание террористической организации «Союз спасения животных», посчитавших, что чемпанзе находится между двух миров и может наконец дать животным голос, которого им так не доставало. Интерес ячейки, готовой на убийства ради благополучия фауны, пагубно скажется не только на Чарли и его близких, но и на всей Америке — если не на всем мире.

Манга Сюна Умэдзавы стартовала еще в 2020 году и на родине удостоилась немалого внимания: «Инцидент Дарвина» то и дело залетает в топы и получает награды, да и продажи тоже поспевают за славой. На уровне синопсиса — сэйнен о правах животных, социальной дискриминации и других проблемах общества — и правда звучит более чем интересно. Проблемы, впрочем, начинаются уже вскоре после старта.

История Чарли однозначно позиционируется как сложное и серьезное произведение: да, здесь есть место юмору, но основное действие всё же подано с каменным лицом. Пространные монологи, серьезные размышления и другие элементы вкупе с визуальной стилистикой, местами откровенно напоминающей работы Наоки Урасавы, призваны четко дать понять: перед зрителем — глубокий сюжет, заставляющий задуматься о серьезным проблемах. Вот только история и подача проблематики даже близко не стоит с тем же «Монстром» или «Плутоном».

Начать хотя бы с того, что проблему угнетения животных здесь прямым текстом сравнивают с… расизмом в США. Об отсутствии «голоса» у зверей и темнокожих рассуждают не только террористы, но и просто обеспокоенные граждане — выглядит это так же дико, как и звучит. Подобную аналогию, вероятно, можно было бы понять на более глобальном уровне, как осуждение антропоцентризма и эксплуатации, но ведь нет: и хороших, и плохих героев беспокоят несколько другие масштабы. Подливает масла в огонь и то, как позиционируют себя террористы, сравнивающие подрыв кафе, где подают стейки, с «Бостонским чаепитием». Метафору, в общем-то, не отрицает примерно никто в кадре.

Еще страннее то, что положительные герои, выступающие в том числе на стороне закона, чуть ли не симпатизируют «Союзу спасения животных»: мол, идеи-то у них правильные, вопрос только в средствах. Те же, кто «осмеливается» смотреть на вещи не столь прогрессивно, появляются в кадре исключительно в качестве стереотипной «тупой деревенщины», не отличающей веганов от преступников. С такой подачей воспринимать серьезно проблематику попросту невозможно, однако «Инцидент Дарвина» продолжает гнуть свою линию с каменным выражением лица.

Особняком стоит фигура главы ячейки ССЖ Риверы Фейерабенда. Темнокожий злодей, ратующий не только и не столько за права животных, мастерски манипулирует всеми вокруг и откровенно срисован с Барака Обамы — чему удивляться, что шоу взбесило немало зрителей в США. В копилку раздражителей идет и важный для сюжета эпизод скулшутинга: проблема, как никогда остро стоящая в американском обществе, показана словно мелкий штрих в большой картине и проходит почти незамеченной. Даже последствий в кадре никаких нет, несмотря на множественные смерти.

Происходящее настолько дико, что даже пришлые агенты ФБР в какой-то момент сравнивают происходящее с эпизодом «Южного парка». С той лишь разницей, что всё это «не смешно». В этот момент становится совсем непонятно: то ли авторы и правда смеются (как известно, лучшие шутки произносятся с каменным лицом), то ли настолько заигрались, что пранк вышел из-под контроля. На первую версию указывает короткая сцена после титров финального эпизода, превращающая действия ССЖ в бессмысленный фарс: весь план с похищением Чарли был не нужен с самого начала, хотя на это положили немало времени, средств и даже человеческих жизней. Наверное, как-то так и нужно воспринимать «Инцидент Дарвина»: как нелепую затянувшуюся на 13 эпизодов шутку. Качественно анимировано — и на том спасибо.

lurana   11.05.2026 - 18:02
... А я думаю, кто ЭТО смотрит ? а вот те, кто считает сюжет свежЫм:))) читать далее>>
Киноман1985   11.05.2026 - 16:21
Говорят, спорный сериал. Там про обезьяночеловека, которого террористы хотят использовать. Еще один свежый сюжет. читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Ирина Уханова
Игорь Чигасов
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Рафаэль Кенар
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
