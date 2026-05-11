«Инцидент Дарвина»: Пранк, вышедший из-под контроля

В зимнем сезоне произошел «Инцидент Дарвина» — аниме о гибриде человека и шимпанзе, оказавшемся в центре нешуточных проблем. Дебютный сериал Bellnox Films, доступный в российских онлайн-кинотеатрах, оставил яркое, но неоднозначное впечатление: уж очень неожиданными оказались и спектр поднятых тем, и авторская позиция по многим вопросам. Откуда взялись противоречивые оценки и что не так в человеческом царстве, разбирался Сергей Сергиенко.
15 лет назад мир сотрясла новость о появлении чемпанзе — гибриде человека и обезьяны, что всегда считалось невозможным. Мальчика назвали Чарли, а отношение к нему с годами менялось: если поначалу все были в восторге от появившегося «мостика» между людьми и животными, то вскоре многие начали задаваться вопросом, есть ли такому существу место в обществе (ответ зачастую был отрицательным). Тем не менее 15-летний Чарли пошел в старшую школу, чтобы учиться и вести обычную жизнь. Разумеется, планам не суждено сбыться: юноша привлек внимание террористической организации «Союз спасения животных», посчитавших, что чемпанзе находится между двух миров и может наконец дать животным голос, которого им так не доставало. Интерес ячейки, готовой на убийства ради благополучия фауны, пагубно скажется не только на Чарли и его близких, но и на всей Америке — если не на всем мире.
Манга Сюна Умэдзавы стартовала еще в 2020 году и на родине удостоилась немалого внимания: «Инцидент Дарвина» то и дело залетает в топы и получает награды, да и продажи тоже поспевают за славой. На уровне синопсиса — сэйнен о правах животных, социальной дискриминации и других проблемах общества — и правда звучит более чем интересно. Проблемы, впрочем, начинаются уже вскоре после старта.
История Чарли однозначно позиционируется как сложное и серьезное произведение: да, здесь есть место юмору, но основное действие всё же подано с каменным лицом. Пространные монологи, серьезные размышления и другие элементы вкупе с визуальной стилистикой, местами откровенно напоминающей работы Наоки Урасавы, призваны четко дать понять: перед зрителем — глубокий сюжет, заставляющий задуматься о серьезным проблемах. Вот только история и подача проблематики даже близко не стоит с тем же «Монстром» или «Плутоном».
Начать хотя бы с того, что проблему угнетения животных здесь прямым текстом сравнивают с… расизмом в США. Об отсутствии «голоса» у зверей и темнокожих рассуждают не только террористы, но и просто обеспокоенные граждане — выглядит это так же дико, как и звучит. Подобную аналогию, вероятно, можно было бы понять на более глобальном уровне, как осуждение антропоцентризма и эксплуатации, но ведь нет: и хороших, и плохих героев беспокоят несколько другие масштабы. Подливает масла в огонь и то, как позиционируют себя террористы, сравнивающие подрыв кафе, где подают стейки, с «Бостонским чаепитием». Метафору, в общем-то, не отрицает примерно никто в кадре.
Еще страннее то, что положительные герои, выступающие в том числе на стороне закона, чуть ли не симпатизируют «Союзу спасения животных»: мол, идеи-то у них правильные, вопрос только в средствах. Те же, кто «осмеливается» смотреть на вещи не столь прогрессивно, появляются в кадре исключительно в качестве стереотипной «тупой деревенщины», не отличающей веганов от преступников. С такой подачей воспринимать серьезно проблематику попросту невозможно, однако «Инцидент Дарвина» продолжает гнуть свою линию с каменным выражением лица.
Особняком стоит фигура главы ячейки ССЖ Риверы Фейерабенда. Темнокожий злодей, ратующий не только и не столько за права животных, мастерски манипулирует всеми вокруг и откровенно срисован с Барака Обамы — чему удивляться, что шоу взбесило немало зрителей в США. В копилку раздражителей идет и важный для сюжета эпизод скулшутинга: проблема, как никогда остро стоящая в американском обществе, показана словно мелкий штрих в большой картине и проходит почти незамеченной. Даже последствий в кадре никаких нет, несмотря на множественные смерти.
Происходящее настолько дико, что даже пришлые агенты ФБР в какой-то момент сравнивают происходящее с эпизодом «Южного парка». С той лишь разницей, что всё это «не смешно». В этот момент становится совсем непонятно: то ли авторы и правда смеются (как известно, лучшие шутки произносятся с каменным лицом), то ли настолько заигрались, что пранк вышел из-под контроля. На первую версию указывает короткая сцена после титров финального эпизода, превращающая действия ССЖ в бессмысленный фарс: весь план с похищением Чарли был не нужен с самого начала, хотя на это положили немало времени, средств и даже человеческих жизней. Наверное, как-то так и нужно воспринимать «Инцидент Дарвина»: как нелепую затянувшуюся на 13 эпизодов шутку. Качественно анимировано — и на том спасибо.
