«Бухта вдов»: Остров невезения в океане есть

13 мая 2026
На Apple TV выходит «Бухта вдов», сериал, над которым работали сценаристка «Парков и зон отдыха» и «Бруклина 9-9» Кэти Дипполд и режиссер Хиро Мурай, снимавший «Атланту», «Легион», а также выступивший продюсером «Медведя». Плодом совместного творчества этого неординарного дуэта стал уникальный в своем роде хоррор-ситком — казалось бы, камерная и мистическая история американских ужасов, при этом населенная предельно комичными персонажами и наполненная гэгами. В главной роли — Мэттью Риз.

фото: Кадр из сериала «Бухта вдов» / Apple TV

Том Лофтис (Риз) — мэр богом забытого островного городка в Новой Англии с поэтическим названием Бухта вдов. Местные жители, большую часть которых составляют престарелые морские волки, недолюбливают главу, так как не считают его полноценно местным — он родился на материке, в детстве ездил на остров лишь летом к отцу и уже будучи взрослым перебрался насовсем, обзаведясь (теперь уже покойной) женой и сыном. Том же мечтает превратить деревушку в туристический рай и даже добился приезда именитого тревел-журналиста, который должен написать хвалебную статью и привлечь гостей грядущим летом. Накануне важного визита над морем повисает густой туман, в местной церкви начинает звонить обмотанный цепями и давно молчавший колокол, а один из старожил (Стивен Рут) кликушничет, рассказывая на каждом углу жуткие легенды и предупреждая о якобы неминуемой грядущей опасности. Лофтис, конечно, во все это поначалу не верит и пытается своим примером доказать, что никакой мистики нет — например, соглашается провести ночь в местном отеле, по слухам, населенном призраками. Наутро он перестает быть скептиком.

фото: Кадр из сериала «Бухта вдов» / Apple TV

У «Бухты вдов» потенциал если не культового, то хитового сериала, так как он соединяет в себе два на первые взгляд не совсем совместимых, но одинаково любимых публикой жанра. При этом ни один из них не уступает другому — если в тех же «Реальных упырях» комедия побеждала вампирское кино, то в здесь ужасы сделаны на совесть. От ползущего по узкому тоннелю маньяка в клоунской маске или старухи, бегущей на бешеной скорости по проселочной дороге, не до смеха.

Зато сцены в мэрии, работники которой, как на подбор – комичные типажи, и впрямь напоминают «Парки и зоны отдыха» или же «Бруклин 9-9». Полноценный производственный ситком: дышащая на ладан секретарша, которой даже записи не помогают запомнить, сплетница (Дэйл Дики), чудик в очках, кажется, тайно влюбленная в Лофтиса сотрудница (Кейт О'Флинн) — кого тут только нет. Разномастная компания разбавляет откровенно скучные офисные будни. Впрочем, «остров просыпается», и его жители покажутся на фоне грядущий событий не такими уж и странными.

фото: Кадр из сериала «Бухта вдов» / Apple TV

Дома у Тома — драмеди с участием сына-подростка, каждую ночь убегающего тусоваться с друзьями, так как днем делать ровным счетом нечего, и воспоминания о покойной супруге. Первая за много лет попытка завести роман оборачивается схваткой с когтистой бабкой, жаждущей утащить жертву на дно морское, так что мэру пока что будет не до любовных приключений. Зато, уверовав в проклятие острова, он, наконец, прислушивается к до этого момента казавшимся бредовыми рассказам моряков и рыбаков. Ими же наполнен и краеведческий музей, экскурсия по которому в первом же эпизоде — одна из самых уморительных сцен. Вопрос лишь в том, что туристам, которых после статьи и впрямь становится много, необязательно знать про случаи каннибализма и сжигания ведьм.

фото: Кадр из сериала «Бухта вдов» / Apple TV

Эксперимент по скрещиванию ужасов в духе романов Стивена Кинга, фильмов Джона Карпентера и сериала «Американская история ужасов» Райана Мерфи с эксцентричной офисной комедией определенно удался, хотя до финала еще больше половины. Мэттью Риз, которому одинаково хорошо удается быть и серьезным, и смешным, и жутким, солирует и во всех смыслах сохраняет лицо, не превращая происходящее в откровенный фарс — через него будто и проходит та самая тонкая грань, балансируя на которой, авторам удается сотворить неожиданный и необычный формат. И если с комедией более или менее понятно, то вот по части хоррора создателям есть, где разгуляться: уже в первых эпизодах заявлены страшилки разного разлива — от маньяков до призраков, от природных явлений до исторических событий.

№ 2
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 13:21
Очень странные вещи будут проходить в сериале, такое я люблю читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   14.05.2026 - 16:14
Жду. Сделал себе закладку неделю назад. Медленно выходят серии)(. Нравится Мэтью Риз с моего любимого сериала "Американцы" читать далее>>
Всего сообщений: 2
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

