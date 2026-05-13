«Бухта вдов»: Остров невезения в океане есть

На Apple TV выходит «Бухта вдов», сериал, над которым работали сценаристка «Парков и зон отдыха» и «Бруклина 9-9» Кэти Дипполд и режиссер Хиро Мурай, снимавший «Атланту», «Легион», а также выступивший продюсером «Медведя». Плодом совместного творчества этого неординарного дуэта стал уникальный в своем роде хоррор-ситком — казалось бы, камерная и мистическая история американских ужасов, при этом населенная предельно комичными персонажами и наполненная гэгами. В главной роли — Мэттью Риз.
Том Лофтис (Риз) — мэр богом забытого островного городка в Новой Англии с поэтическим названием Бухта вдов. Местные жители, большую часть которых составляют престарелые морские волки, недолюбливают главу, так как не считают его полноценно местным — он родился на материке, в детстве ездил на остров лишь летом к отцу и уже будучи взрослым перебрался насовсем, обзаведясь (теперь уже покойной) женой и сыном. Том же мечтает превратить деревушку в туристический рай и даже добился приезда именитого тревел-журналиста, который должен написать хвалебную статью и привлечь гостей грядущим летом. Накануне важного визита над морем повисает густой туман, в местной церкви начинает звонить обмотанный цепями и давно молчавший колокол, а один из старожил (Стивен Рут) кликушничет, рассказывая на каждом углу жуткие легенды и предупреждая о якобы неминуемой грядущей опасности. Лофтис, конечно, во все это поначалу не верит и пытается своим примером доказать, что никакой мистики нет — например, соглашается провести ночь в местном отеле, по слухам, населенном призраками. Наутро он перестает быть скептиком.
У «Бухты вдов» потенциал если не культового, то хитового сериала, так как он соединяет в себе два на первые взгляд не совсем совместимых, но одинаково любимых публикой жанра. При этом ни один из них не уступает другому — если в тех же «Реальных упырях» комедия побеждала вампирское кино, то в здесь ужасы сделаны на совесть. От ползущего по узкому тоннелю маньяка в клоунской маске или старухи, бегущей на бешеной скорости по проселочной дороге, не до смеха.
Зато сцены в мэрии, работники которой, как на подбор – комичные типажи, и впрямь напоминают «Парки и зоны отдыха» или же «Бруклин 9-9». Полноценный производственный ситком: дышащая на ладан секретарша, которой даже записи не помогают запомнить, сплетница (Дэйл Дики), чудик в очках, кажется, тайно влюбленная в Лофтиса сотрудница (Кейт О'Флинн) — кого тут только нет. Разномастная компания разбавляет откровенно скучные офисные будни. Впрочем, «остров просыпается», и его жители покажутся на фоне грядущий событий не такими уж и странными.
Дома у Тома — драмеди с участием сына-подростка, каждую ночь убегающего тусоваться с друзьями, так как днем делать ровным счетом нечего, и воспоминания о покойной супруге. Первая за много лет попытка завести роман оборачивается схваткой с когтистой бабкой, жаждущей утащить жертву на дно морское, так что мэру пока что будет не до любовных приключений. Зато, уверовав в проклятие острова, он, наконец, прислушивается к до этого момента казавшимся бредовыми рассказам моряков и рыбаков. Ими же наполнен и краеведческий музей, экскурсия по которому в первом же эпизоде — одна из самых уморительных сцен. Вопрос лишь в том, что туристам, которых после статьи и впрямь становится много, необязательно знать про случаи каннибализма и сжигания ведьм.
Эксперимент по скрещиванию ужасов в духе романов Стивена Кинга, фильмов Джона Карпентера и сериала «Американская история ужасов» Райана Мерфи с эксцентричной офисной комедией определенно удался, хотя до финала еще больше половины. Мэттью Риз, которому одинаково хорошо удается быть и серьезным, и смешным, и жутким, солирует и во всех смыслах сохраняет лицо, не превращая происходящее в откровенный фарс — через него будто и проходит та самая тонкая грань, балансируя на которой, авторам удается сотворить неожиданный и необычный формат. И если с комедией более или менее понятно, то вот по части хоррора создателям есть, где разгуляться: уже в первых эпизодах заявлены страшилки разного разлива — от маньяков до призраков, от природных явлений до исторических событий.
