«Мой брат Минотавр» — очень странные ирландские дела

На Apple TV тихо вышел мультсериал «Мой брат Минотавр» — оригинальное шоу знаменитой ирландской студии Cartoon Saloon, заявившей о себе «Тайной Келлс», а в прошлом году порадовавшей короткометражной сказкой «Эйру». Поддержка крупного стриминга, казалось бы, дала художникам возможность привлечь еще большую аудиторию — тем более персонажей озвучивали известные актеры (в их числе Майкл Шин, Брайан Кокс, Пол Кэй и Т’Ниа Миллер). Однако премьера осталась почти незамеченной. Почему сериал нельзя отнести к удачам студии, разбирался Алексей Филиппов.
фото: «Мой брат Минотавр» (2026) / Apple TV
Жители небольшого ирландского острова Бриони успешно скрывают от внешнего мира, что среди них живет минотавр. Лоркан объявился 12 лет назад: младенца нашли в древних развалинах старейшины, доверившие заботу о нем бездетной чете МакКриди. Через год у них родился сын Чарли — смышленый мальчуган, который души не чает в старшем брате. Вместе им предстоит разгадать тайну узора, который является Лоркану в ночных кошмарах.
Вообще динамичное и связное повествование трудно отнести к козырям студии: для работ её лидера Томма Мура характерны долгий разбег и стремительный третий акт, после которого многие детали выветриваются из памяти. В «Моем брате Минотавре» конфликт, намеченный в завязке, обрастает минимальными подробностями, чтобы оборвать сюжет там, где приключению, собственно, пора бы начаться. Обычно такой нерасторопностью и пунктирностью страдают приквелы или спин-оффы, вроде недавних «Баек из 1985-го» во вселенной Stranger Things, где не нужно объяснять правила мира, а само присутствие знакомых героев на экране служит подобием аттракциона.
Джойс и Ко предпочитают водить персонажей кругами, вдохновляясь то ли образом лабиринта, то ли вьющегося растения бриония — оно массово произрастает на Туманном Альбионе и, вероятно, подарило острову название. Лоркан, разом охваченный пубертатом и кризисом идентичности, узнает, что биологические родители живы, но находятся в параллельном мире, где почти все минотавры оказались пленниками темной силы. Не считая пары ярких мазков, это вся канва четырехчасового шоу, где сюжет зачастую двигает случай (или пресловутый deus ex machina).
фото: «Мой брат Минотавр» (2026) / Apple TV
У братьев есть близкие подруги Харпер и Дана: первая обожает приключения, а вторая — знания, у одной мама лечит весь остров, у второй отец заведует библиотекой. Вчетвером они быстро раскапывают такое, чего не знали старейшины, без умолку твердящие, как важно хранить наследие Бриони. При этом большинство взрослых в мультсериале очень понимающие, а их советы действительно полезны, то есть неосведомленность старшего поколения выглядит таким же допущением, как смехотворно однобокие антагонисты. Например, владелец местного отеля Крэйгнелдер делает мелкие пакости, чтобы настроить местных жителей против Лоркана и добиться процветания бизнеса. На фоне добровольной 12-летней изоляции, явно сказывающейся на экономике городка, вся его линия выглядит довольно нелепо.
Ладно, если бы такие допущения служили фоном для захватывающей мистерии в духе городского фэнтези Гильермо дель Торо «Охотники на троллей» или пропитанной фольклором «Хильды». Только поиск родителей Лоркана превращается в череду миссий из сельского детектива: ребята то проникают в дом старейшин, то копаются в библиотеке, то обследуют местное кладбище — и ни одна вылазка особенно не раскрывает культуру острова. Всё отчетливо кельтское здесь сводится к узорам, фейри и злокозненному оборотню-пуке, явившемуся «с той стороны», а дедушка Джордж МакКриди, ратующий за знание корней, духовную мудрость черпает из айкидо и построил себе на утесе беседку с сакурой. Душевное смятение юного минотавра ограничивается стартовым гэгом про прыщи и спонтанными вспышками ярости. Да и монохромные видения из «зазеркалья» напоминают дженерик-фэнтези, не вызывающее желание узнать о нем больше.
фото: «Мой брат Минотавр» (2026) / Apple TV
Именно изображение параллельного мира Аробора подсвечивает ключевую проблему сериала. Желая придумать ретро-сказку в духе «Балбесов», как раз вдохновивших «Очень странные дела», команда Cartoon Saloon решила не ограничиваться историей взросления. «Мой брат Минотавр» посвящен тому, как важно задавать вопросы, но сам начинает рассыпаться от малейших уточнений. Судя по всему, вкрапление древнегреческой мифологии создает задел для разговора не только о подростковом, но и мигрантском опыте. Даже среди людей, которые его поддерживают и жертвуют связями с внешним миром, Лоркан чувствует себя если не чужим, то как минимум другим. Это переживание в сюжете показано таким же абстрактным ярлыком, как и приметы времени: в кадре нет смартфонов, но в библиотеке есть старенький компьютер, с которого можно рассылать эмейлы. На контрасте с доброжелательностью местных жителей минотавры с родины мальчика представлены рабами темной силы, которую только он, вероятно, сможет одолеть. Если додумать параллель с условными Ираном или КНДР, какими бы ужасными ни были режимы этих стран, месседж становится достаточно одиозным.
Раскрывать инаковость через мифологию — не оригинальная находка Джойса и его команды: достаточно вспомнить «Американских богов», где обитатели разных пантеонов оказывались своего рода мигрантами в США, или мультфильм «Криптополис», рифмовавший обитателей бестиариев с самыми разными угнетенными группами. В последнем уникальность каждого индивида передавалась на визуальном уровне, через дизайн персонажей и цветовую гамму, в «Моем брате Минотавре» благие намерения и интригующие концепты составлены, кажется, по принципу знаменитого письма из «Зимы в Простоквашино»: за «живу хорошо» вдруг идет «лапы ломит, хвост отваливается». Учитывая, в какой тишине состоялась премьера шоу, до напрашивающихся разъяснений оно может попросту не дожить.
