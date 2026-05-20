«Чудо-доктор»: Золотое свечение

Телеканал СТС продолжает эксперименты с эфирным вещанием и в череде комедий и драмеди, которые являются основой программной сетки, выпускает медицинский почти процедурал «Чудо-доктор» с Артемом Ткаченко в роли врача-ловеласа и звездой «Серебряных коньков» Соней Присс, которая играет начинающего диагноста с говорящей фамилией Чудова и синестезией, позволяющей ей сразу же определить, где именно болит.
Надя Чудова (Присс) в подростковом возрасте потеряла в автомобильной аварии маму, в чем до сих пор винит своего отца, так как родители в тот момент как раз решили разводиться. Надя в аварии выжила и увидела у мамы странноватое свечение в голове, которое не считал ни один аппарат МРТ и УЗИ, но местный доктор Андрей Крылов (Ткаченко), не сумевший спасти маму Нади, увидел в девочке талант диагноста и опрометчиво пообещал жениться, когда та подрастет.
Чудова успела подрасти – окончила московский мединститут и ординатуру и вернулась в родной городок Переславль, где по дороге успела спасти жизнь сыну губернатора. Сделала внезапную трахеотомию, чем обескуражила приехавшую на вызов «скорую». Они ехали просто на перелом ноги мотоциклистом, и произведенная обычной пассажиркой операция на трахеи в их планы не входила. Сына губернатора – важного пациента – везут в ближайшую больницу, где как раз и работает Андрей Крылов, который за время учебы Чудовой уже развелся с женой-главврачом Людмилой (Наталья Ноздрина) и вступивший в романтическую связь с онкологом Диной (Аделина Гизатуллина). Людмила, она же Людок, как записано в телефоне Крылова, теперь живет с мэром Переславля, который, несмотря на свой статус и брачные отношения, так и не может укомплектовать нужной техникой эту вторую Градскую. История с сыном губернатора – шанс для всей больницы и начинающего «чудо-доктора».
Пока по вечерам СТС показывает хулиганский «Волшебный участок», в дневном эфире телеканал экспериментирует с «Чудо-доктором» – продуктом, скорее, более подходящим для «Dомашнего», несколько лет сидевшего на диагнозах «Женского доктора». Сериал с Артемом Ткаченко и Соней Присс для СТС, который, в отличие от других каналов, очень редко играет в «медицину», – проект небанальный. Он не пытается совмещать комедию и драму, как большинство сериалов канала, а уходит в чистую мелодраму, приправленную отголосками «Доктора Хауса». Только если там во многом токсичный заглавный герой ориентировался исключительно на свои предчувствия, здесь – за счет синестезии – Чудова буквально видит каждый диагноз. Светятся то легкие, то сердце, то переломы (в том числе не самые свежие) рук, ног и любых других костей.
Талант такой диагностической Надежды, впрочем, не превращает сериал в захватывающий медицинский процедурал в духе того же «Доктора Хауса» или недавней «Больницы Питт». Дар Чудовой – лишь элемент сюжета, который больше строится вокруг главного больничного ловеласа Крылова. Опытного хирурга, не способного починить собственную жизнь. Его метаниям именно по женщинам, а вовсе не по пациентам и посвящена большая часть проекта, который мог бы стать небезыинтересным и во многом чудодейственным для отечественной индустрии медицинским сериалом, но обернулся лишь простоватой мелодрамой о том, что врачебный диагноз порой поставить проще, чем прожить свою настоящую жизнь.
