Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Чудо-доктор»: Золотое свечение

Обзор сериалов >>
20 мая 2026
Телеканал СТС продолжает эксперименты с эфирным вещанием и в череде комедий и драмеди, которые являются основой программной сетки, выпускает медицинский почти процедурал «Чудо-доктор» с Артемом Ткаченко в роли врача-ловеласа и звездой «Серебряных коньков» Соней Присс, которая играет начинающего диагноста с говорящей фамилией Чудова и синестезией, позволяющей ей сразу же определить, где именно болит.

Чудо-доктор (2023)
фото: "Чудо-доктор"/СТС

Надя Чудова (Присс) в подростковом возрасте потеряла в автомобильной аварии маму, в чем до сих пор винит своего отца, так как родители в тот момент как раз решили разводиться. Надя в аварии выжила и увидела у мамы странноватое свечение в голове, которое не считал ни один аппарат МРТ и УЗИ, но местный доктор Андрей Крылов (Ткаченко), не сумевший спасти маму Нади, увидел в девочке талант диагноста и опрометчиво пообещал жениться, когда та подрастет.

Чудова успела подрасти – окончила московский мединститут и ординатуру и вернулась в родной городок Переславль, где по дороге успела спасти жизнь сыну губернатора. Сделала внезапную трахеотомию, чем обескуражила приехавшую на вызов «скорую». Они ехали просто на перелом ноги мотоциклистом, и произведенная обычной пассажиркой операция на трахеи в их планы не входила. Сына губернатора – важного пациента – везут в ближайшую больницу, где как раз и работает Андрей Крылов, который за время учебы Чудовой уже развелся с женой-главврачом Людмилой (Наталья Ноздрина) и вступивший в романтическую связь с онкологом Диной (Аделина Гизатуллина). Людмила, она же Людок, как записано в телефоне Крылова, теперь живет с мэром Переславля, который, несмотря на свой статус и брачные отношения, так и не может укомплектовать нужной техникой эту вторую Градскую. История с сыном губернатора – шанс для всей больницы и начинающего «чудо-доктора».

Чудо-доктор (2023)
фото: "Чудо-доктор"/СТС

Пока по вечерам СТС показывает хулиганский «Волшебный участок», в дневном эфире телеканал экспериментирует с «Чудо-доктором» – продуктом, скорее, более подходящим для «Dомашнего», несколько лет сидевшего на диагнозах «Женского доктора». Сериал с Артемом Ткаченко и Соней Присс для СТС, который, в отличие от других каналов, очень редко играет в «медицину», – проект небанальный. Он не пытается совмещать комедию и драму, как большинство сериалов канала, а уходит в чистую мелодраму, приправленную отголосками «Доктора Хауса». Только если там во многом токсичный заглавный герой ориентировался исключительно на свои предчувствия, здесь – за счет синестезии – Чудова буквально видит каждый диагноз. Светятся то легкие, то сердце, то переломы (в том числе не самые свежие) рук, ног и любых других костей.

Талант такой диагностической Надежды, впрочем, не превращает сериал в захватывающий медицинский процедурал в духе того же «Доктора Хауса» или недавней «Больницы Питт». Дар Чудовой – лишь элемент сюжета, который больше строится вокруг главного больничного ловеласа Крылова. Опытного хирурга, не способного починить собственную жизнь. Его метаниям именно по женщинам, а вовсе не по пациентам и посвящена большая часть проекта, который мог бы стать небезыинтересным и во многом чудодейственным для отечественной индустрии медицинским сериалом, но обернулся лишь простоватой мелодрамой о том, что врачебный диагноз порой поставить проще, чем прожить свою настоящую жизнь.

Сериал «Чудо-доктор» в эфире канала СТС с 18 мая.

«Чудо-доктор». ТВ-ролик №2

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Чудо-доктор» с Соней Присс и Артёмом Ткаченко стартует 18 мая
Соня Присс станет «Чудо-доктором»
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваСТС
персоны
Аделина ГизатуллинаНаталья НоздринаСоня ПриссАртём Ткаченко
фильмы
Больница ПиттВолшебный участок-2Доктор ХаузСеребряные конькиЧудо-доктор

фотографии >>
«Чудо-доктор»: Золотое свечение фотографии
"Чудо-доктор" (2023)
"Чудо-доктор" (2023)
"Чудо-доктор" (2023)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Устинов
17 мая ушёл из жизни художник-постановщик Юрий Устинов.

День рождения >>

Игорь Васильев
Олег Васильков
Юрий Горин
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Евгений Кузнецов
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Йон Гонсалес
Тимоти Олифант
Кауан Реймонд
Малка Рибовска
Луселия Сантус
Джеймс Стюарт
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?