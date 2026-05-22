«След Чикатило»: У России две беды — дороги и «амазонки»

В онлайн-кинотеатре Okko начался показ сериала «След Чикатило» — нового проекта из цикла основанных на реальных событиях детективных триллеров о маньяке Чикатило и его последователях. В этот раз действие разворачивается в начале нулевых, вновь в Ростовской области, где когда-то действовал один из самых известных и жестоких серийных убийц России. Однако у зла теперь женское лицо, что делает историю еще более страшной, а преступников, точнее преступниц, практически неуловимыми: разве можно предположить, что за кровавыми убийствами стоят девушки?
фото: Кадр из сериала «След Чикатило» / Okko
Уже знакомые по истории Чикатило полковник Ковалев (Николай Козак) и майор Липягин (Олег Каменщиков) из ростовского уголовного розыске теперь работают в Главном управлении МВД, но возвращаются туда, где всё начиналось для расследования нового дела. Некто совершает расправу над водителями прямо на трассе, не оставляя следов и улик: проезжающих расстреливают, грабят и сжигают в автомобилях. В этом же время экс-капитан милиции Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин), ушедший в частную психологическую практику, и его супруга Ирина (Юлия Афанасьева), в прошлом также служившая в органах и участвовавшая в задержании Чикатило, собираются в отпуск на море. По дороге на них нападает необычная банда — пятеро молодых вооруженных женщин, требующих денег и угрожающих убийством. Витвицкий идет на обман и убеждает их, что у него с женой на счету в банке лежит крупная сумма. Преступницы отрезают ему палец, дают несколько дней на снятие денег и для гарантии берут Ирину в заложницы. Истекающий кровью Виталий приходит к Ковалеву и Липягину — действовать нужно быстро и тихо, ведь, если банда узнает, что на их след вышла милиция, Ирине не выжить.
фото: Кадр из сериала «След Чикатило» / Okko
В числе продюсеров «Следа» — вновь братьяАндреасян, так что антураж у нового сериала узнаваемый и действительно вписывается в концепцию некой кинематографической вселенной. Те же лица и кабинеты, только история на этот раз нетривиальная. В реальности в группировку, прозванную «бандой амазонок» и действовавшую с конца 90-х вплоть до 2013 года, входили и женщины, и мужчины. Тут же главную роль играют и впрямь «амазонки», тогда как персонажи противоположного пола выступают пособниками и мелкими помощниками. Очевидно, что история будет сконцентрирована не только на расследовании, но, как и во всех предыдущих частях «Чикатило», на судьбах самих злодеев — точнее злодеек, которых сыграли известных российские актрисы.
Главарь по кличке Оспа — Ольга Смирнова с металлом в голосе и убранными в хвост зализанными волосами, в безразмерном и скрывающем фигуру спортивном костюме. Она беспощадна и к жертвам, и к подельницам, которых держит в ежовых рукавицах. Один из эпизодов в первых сериях указывает на то, что каждая из них, вероятно, обязана Оспе чуть ли не жизнью, но и терпению девушек, у которых нет права на ошибку, расслабление и потерю бдительности, постепенно приходит конец. Одна (Диана Малютина) за спиной у Оспы наводит на нее ружье, вторая (Ирина Темичева с короткой стрижкой и колоритным шрамом на щеке) смотрит волком, молоденькие Кристина Корбут и Карина Александрова испуганно помалкивают, хотя и им достается за малейший промах.
фото: Кадр из сериала «След Чикатило» / Okko
На путь криминала «амазонки» встали не от хорошей жизни, и у каждой есть цель: скопить денег, чтобы потратить на мечту. У кого-то они возвышенные, у других приземленные, но встреча с Витвицкими сулит, наконец, их исполнение. Девушки не догадываются ни о связях пары с милицией, ни о том, что никаких денег у Витвицких нет. Рискованная для обеих сторон игра, учитывая, что Ирина, как выясняется, еще и беременна. Не факт, что это станет смягчающим её участь обстоятельством, так как участницы банды, по крайней мере Оспа, настроены решительно и так, будто терять уже нечего. Но и для милиции дело превращается в личное, ведь речь не просто о судьбе коллеги, но и о женщине, которой удалось поймать самого Чикатило. Не допустить её гибели от рук других маньяков можно считать делом чести.
обсуждение >>