Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«След Чикатило»: У России две беды — дороги и «амазонки»

Обзор сериалов >>
22 мая 2026
В онлайн-кинотеатре Okko начался показ сериала «След Чикатило» — нового проекта из цикла основанных на реальных событиях детективных триллеров о маньяке Чикатило и его последователях. В этот раз действие разворачивается в начале нулевых, вновь в Ростовской области, где когда-то действовал один из самых известных и жестоких серийных убийц России. Однако у зла теперь женское лицо, что делает историю еще более страшной, а преступников, точнее преступниц, практически неуловимыми: разве можно предположить, что за кровавыми убийствами стоят девушки?

«След Чикатило»: У России две беды — дороги и «амазонки»
фото: Кадр из сериала «След Чикатило» / Okko

Уже знакомые по истории Чикатило полковник Ковалев (Николай Козак) и майор Липягин (Олег Каменщиков) из ростовского уголовного розыске теперь работают в Главном управлении МВД, но возвращаются туда, где всё начиналось для расследования нового дела. Некто совершает расправу над водителями прямо на трассе, не оставляя следов и улик: проезжающих расстреливают, грабят и сжигают в автомобилях. В этом же время экс-капитан милиции Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин), ушедший в частную психологическую практику, и его супруга Ирина (Юлия Афанасьева), в прошлом также служившая в органах и участвовавшая в задержании Чикатило, собираются в отпуск на море. По дороге на них нападает необычная банда — пятеро молодых вооруженных женщин, требующих денег и угрожающих убийством. Витвицкий идет на обман и убеждает их, что у него с женой на счету в банке лежит крупная сумма. Преступницы отрезают ему палец, дают несколько дней на снятие денег и для гарантии берут Ирину в заложницы. Истекающий кровью Виталий приходит к Ковалеву и Липягину — действовать нужно быстро и тихо, ведь, если банда узнает, что на их след вышла милиция, Ирине не выжить.

«След Чикатило»: У России две беды — дороги и «амазонки»
фото: Кадр из сериала «След Чикатило» / Okko

В числе продюсеров «Следа» — вновь братья Андреасян, так что антураж у нового сериала узнаваемый и действительно вписывается в концепцию некой кинематографической вселенной. Те же лица и кабинеты, только история на этот раз нетривиальная. В реальности в группировку, прозванную «бандой амазонок» и действовавшую с конца 90-х вплоть до 2013 года, входили и женщины, и мужчины. Тут же главную роль играют и впрямь «амазонки», тогда как персонажи противоположного пола выступают пособниками и мелкими помощниками. Очевидно, что история будет сконцентрирована не только на расследовании, но, как и во всех предыдущих частях «Чикатило», на судьбах самих злодеев — точнее злодеек, которых сыграли известных российские актрисы.

Главарь по кличке Оспа — Ольга Смирнова с металлом в голосе и убранными в хвост зализанными волосами, в безразмерном и скрывающем фигуру спортивном костюме. Она беспощадна и к жертвам, и к подельницам, которых держит в ежовых рукавицах. Один из эпизодов в первых сериях указывает на то, что каждая из них, вероятно, обязана Оспе чуть ли не жизнью, но и терпению девушек, у которых нет права на ошибку, расслабление и потерю бдительности, постепенно приходит конец. Одна (Диана Малютина) за спиной у Оспы наводит на нее ружье, вторая (Ирина Темичева с короткой стрижкой и колоритным шрамом на щеке) смотрит волком, молоденькие Кристина Корбут и Карина Александрова испуганно помалкивают, хотя и им достается за малейший промах.

«След Чикатило»: У России две беды — дороги и «амазонки»
фото: Кадр из сериала «След Чикатило» / Okko

На путь криминала «амазонки» встали не от хорошей жизни, и у каждой есть цель: скопить денег, чтобы потратить на мечту. У кого-то они возвышенные, у других приземленные, но встреча с Витвицкими сулит, наконец, их исполнение. Девушки не догадываются ни о связях пары с милицией, ни о том, что никаких денег у Витвицких нет. Рискованная для обеих сторон игра, учитывая, что Ирина, как выясняется, еще и беременна. Не факт, что это станет смягчающим её участь обстоятельством, так как участницы банды, по крайней мере Оспа, настроены решительно и так, будто терять уже нечего. Но и для милиции дело превращается в личное, ведь речь не просто о судьбе коллеги, но и о женщине, которой удалось поймать самого Чикатило. Не допустить её гибели от рук других маньяков можно считать делом чести.

Смотрите сериал «След Чикатило» в онлайн-кинотеатре Okko с 21 мая.

«След Чикатило»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «След Чикатило», «Паук-Нуар» и «Инспектор Гаврилов»
Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин возьмут «След Чикатило» 21 мая
Паоло Соррентино, большой теннис и «студенты» среднего возраста: главные трейлеры за неделю
«Зацепок у нас никаких»: Дмитрий Власкин и Юлия Афанасьева попадают в руки маньяков в тизере «Следа Чикатило»
Все маньяки будут пойманы: 5 причин смотреть «Тень Чикатило»
«Ситуация близка к панике»: Федор Лавров превращается в неуловимого демона в тизере сериала «Тень Чикатило»
«Чикатило. Финальный сезон»: Маньяк пойман, да здравствует маньяк
Поиск по меткам
ДетективНаталия ГригорьеваОККОпо реальным событиямРоссийские сериалытриллер
персоны
Карина Александрова (II)Гевонд АндреасянСарик АндреасянЮлия АфанасьеваДмитрий ВласкинОлег КаменщиковНиколай КозакКристина КорбутДиана МилютинаОльга СмирноваИрина Темичева
фильмы
След ЧикатилоТень ЧикатилоЧикатилоЧикатило. Финальный сезон

фотографии >>
«След Чикатило»: У России две беды — дороги и «амазонки» фотографии
«След Чикатило»: У России две беды — дороги и «амазонки» фотографии
«След Чикатило»: У России две беды — дороги и «амазонки» фотографии
«След Чикатило»: У России две беды — дороги и «амазонки» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Леван Абашидзе
Сергей Векслер
Сергей Жуков (II)
Сергей Иванов
Юлия Мельникова
Николай Олялин
Пётр Соболевский
Анастасия Уколова
Андрей Чадов
Александр Яценко
Шарль Азнавур
Петар 'Пера' Божович
Джиннифер Гудвин
Мэгги Кью
Ги Маршан
Лоуренс Оливье
Каролина Херфурт
все родившиеся 22 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Степные боги
драма
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?