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«Максимальное удовольствие гарантировано»: Вебкам, тру-крайм и кот-людоед

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5 июня 2026
Apple TV заявляет, что «Максимальное удовольствие гарантировано» — на платформе выходит сериал режиссера Дэвида Гордона Грина, который, кажется, всерьез увлекся криминальными историями (за последние три месяца это его уже второй, после «Скарпетты», многосерийный проект). На этот раз, впрочем, с ноткой юмора, напоминающей, что начинал постановщик с отвязных комедий. В главной роли – Татьяна Маслани, в образе загадочного злодея – звезда первого сезона «Белого лотоса» Мюррей Бартлетт.

Максимальное удовольствие гарантировано (2026)
фото: Anonymous Content, Apple Studios, Counterpart Studios, Genre Films

Журналистка Пола (Маслани) работает в отделе факт-чекинга газеты и переживает последствия развода с мужем – они никак не могут договориться об условиях опеки над дочерью Хейзел. Стресс на работе и в личной жизни женщина снимает вечерами, общаясь онлайн с вебкам-моделью Тревором (Брендон Флинн), который и выслушает, и разденется. Во время одной из регулярных «сессий» Пола становится свидетельницей нападения на парня – некто в маске душит Тревора прямо перед камерой. Детектив Гонсалес (Долли де Леон), к которой обращается шокированная героиня, уверена, что это мошенничество, и действительно спустя несколько часов Тревор звонит Поле и плачущим голосом просит у нее крупную сумму денег, иначе его якобы убьют. Убедившись, что это очередной вид интернет-скама, журналистка бросает трубку, однако звонки продолжаются, а плач сменяется угрозами причинить вред дочери Полы и разрушить ее жизнь, если она не заплатит. Помощи от полиции ждать по-прежнему не приходится, так что нужно самой стать своего рода детективом. Используя свои профессиональные навыки, Пола по видео определяет место нахождения квартиры Тревора и, отправившись туда, обнаруживает его бездыханное тело в ванной. Одновременно с этим в квартиру проникает неизвестный – видимо, убийца, заметающий следы – и, заметив Полу, пытается ее поймать. Женщине удается бежать, но теперь она в опасности, ведь злоумышленник (Бартлетт) не оставит попыток уничтожить единственную свидетельницу.

Типичная неудачница превращается в главную героиню, а ее жизнь – в криминальный триллер. Пусть не самая оригинальная, но в случае с «Максимальным удовольствием» оформленная с должным уровнем иронии и юмора идея. Приправленная пикантными подробностями жизни персонажей – из флешбеков становится понятно, что жертву и убийцу связывали весьма близкие отношения, однако мотив остается загадкой. Жизнь Полы показана также без прикрас – обычная женщина, в одиночку сражающаяся за право на ребенка и свое маленькое счастье. Неидеальная, а оттого настоящая, обладающая определенными талантами, ценность которых, впрочем, в современном мире не так уж велика – почти весь факт-чекинг на аутсорсе у ИИ, который делает все быстрее. Скорость важнее качества, и профессионалы с их человеческим фактором остаются за бортом.

Максимальное удовольствие гарантировано (2026)
фото: Anonymous Content, Apple Studios, Counterpart Studios, Genre Films

Это не единственная примета времени – и вебкам, и онлайн-мошенничество актуализируют историю, входя в интригующий конфликт (почти такой же, как борьба людей и нейросетей) со старой как мир тягой к насилию и решению проблем путем физического устранения источника этих проблем. Приправлено все черным, перемолотым с цинизмом, юмором – шутки про кормление кота, который настойчиво будит хозяина на заре с требованием отсыпать корма, доходят до своего пика, когда этот самый кот приносит на порог соседского дома хозяйский язык. Убийство убийством, а обед по расписанию.

Пола же невольно втягивает в свое «приключение» окружающих, расширяя круг потенциальных жертв. Не зря бывший муж с новой пассией подумывали переехать в другой штат, жаль, что поздно — все мы крепки задним умом. Если что, то никакими спойлерами «Удовольствие» не испортить, так как авторы умело не только подогревают интерес динамичными сценами погонь, нападений, схваток, невидимых для большинства окружающих, но прерывающих рутинное существование Полы, но и держат интригу, выдавая информацию крошечными порциями. Получается жанровый микс – немного тру-крайма, немного экшена, немного эротики, даже производственная драма присутствует — с временными скачками и резкой сменой ритма, при этом повествование остается весьма стройным и внятным. И держится, по сути, на главной героине – она и преследуемая, и преследователь, и сама себе следователь. А еще мать, которая, наконец-то, должна доказать, что готова обеспечить безопасность своего ребенка.

«Максимальное удовольствие гарантировано». Тизер №2 на английском языке

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№ 1
Киноман1985   6.06.2026 - 16:14
Дэвид Гордон Грин начинал с комедий и вот куда добрался. Триллеры сменили зубоскаленье. читать далее>>
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