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«Давайте следующий сезон»: Как зрители хвалят и критикуют сериал «Отпечатки»

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7 июня 2026
На платформе КИОН продолжается показ ироничного сериала «Адвокаты», однако хитом сезона онлайн-кинотеатра все еще остается детективный нуар-триллер «Отпечатки» с Оксаной Аниньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. Масштабный проект Сергея Филатова, за плечами которого мистический детектив «Бар "Один звонок"» и социальная драма «Урок», взбудоражил зрителей и поделил их практически поровну в оценках сериала. А несколько дней назад КИОН объявил о запуске в производство второго сезона с названием «Отпечатки. Киллер». Сценарий поручено написать Сергею Кальварскому и Наталье Капустиной — создатели «Фишера». Сергей Кальварский также выступит режиссером продолжения, а главную роль в нем исполнит Иван Янковский. И еще одно сходство с «Фишером»: «Отпечатки. Киллер» тоже будут основаны на реальных событиях. Взвешивая шансы вторых «Отпечатков», редакторы Кино-Театр.Ру обратились к комментариям на форуме сериала, которых набралось там более 2,5 тысяч от зрителей, обсуждавших сериал по ходу показа и сразу после его окончания. Давайте посмотрим, чьи позиции звучат убедительнее, тех, кто ругают или хвалят проект.

Отпечатки (2025)
фото: KIONFILM

Как критикуют


Моя морячка: Сценаристы ну просто сказочные фантазеры. То у них федеральный судья в прошлом работала проституткой на трассе, то маньяком стал представитель Следственного Комитета…

маргарита из спб: О каком втором сезоне речь? Смотреть второй сезон после того, как зрителям открыто дали понять, что их держат за идиотов, - себя не уважать. Хоть какая-то достоверность должна быть. А в результате что тут, что в Трассе, ощущение, что тебя поимели, и потерянного зря времени.

spero-meliora: Сериал снят по классическим западным лекалам... И это сильно бросается в глаза, вызывает диссонанс, т.к. не вписывается в контекст российской жизни, быта, менталитета, работы правоохранительных органов. В сериале мрачность, серость практически всех интерьеров (даже палата в больнице покрашена в жуткий графитовый цвет), жуткая небрежность в одежде и общем внешнем виде главных героев, бескрайняя степь, посреди которой неожиданно стоит одинокий убогий дом с развалившимися воротами и намеками на некогда стоящий забор, панорамные окна без штор, всесильный мэр, и т.д. и т.д. Работа правоохранительных органов вообще никак не соответствует российской. В западных сериалах герой обычно полицейский детектив/частный детектив, инспектор, который сам себе и опер и следак. В нашей стране такой должности в правоохранительных органах нет. У нас невозможно совмещение функций опера и следака. Но наши сериалоделы на это всегда забивают большой болт. Поэтому в «Отпечатках» Денис и Яна, обозначенные как следователи, на деле оказываются чистейшей воды опера.

Шанык: Очередной «шыдевр», высосанный из пальца (или с какого другого места). Идиотский сценарий, идиотская игра ахтёров. В общем очередное доказательство того, что современный кинематограф способен снимать только киносодержащий продукт.

solosolo (москва): Сгущенка из чернухи, снятая в бурых тонах под нагнетающую мрак заунывную музыку, логики меньше, чем ноль, финал совершенно нелепый, прикрученный отдельно: сами от себя устали и решили разрядить обстановку внезапным хэппи-эндом.

Отпечатки (2025)
фото: KIONFILM

Nataliogni (Армавир): Сериал в принципе неплохой, посмотреть можно на раз, но оставил после просмотра мрачные негативные эмоции. Интрига присутствует до конца, невозможно догадаться кто убийца до последнего. А так, конечно тяжёлый сериал, вызвал только депрессивные эмоции.

Anry: Где они такие локации для съёмок откапывают, прерии Мексиканские какие-то, в «Хрустальном», «Трассе» и «Методе» те же штрихи! Для чего этот нездешний колорит в наших широтах? Или художники картин совсем заштампованны «ЕВРОСТАНДАРТАМИ»!? >:( Фи такими быть.

Элина Якушева: Хотелось бы получить сатисфакцию и за сломанные жизни детей из батера. Ведь нам показали судьбы только маленькой компании. А сколько таких искалеченных детей. Раз уж прописывали, что на реальных событиях (а это скорей про зверства , которые творятся в детских домах страны), собирательный образ. Арест Крысины, начальника следственного отдела, бабки директрисы. До конца нужно было доводить социальную линию.

АВТОР ДД: Посмотрел, тяжелое впечатление оставил фильм. Экспозиция фильма — беспросветная безнадежная русская хтонь, почти все герои — люди с тяжелыми клиническими патологиями, этому же соответствует и антураж фильма, места съемок, трупы в каждой серии и сплошная депрессия. мне кажется, что сценаристы и режиссеры всех этих «Хрустальных», «Трасс» и «Аутсорсов» — жертвы какого насилия в детстве, что оставило неизгладимый след в их дальнейшей жизни.

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Как хвалят:


Villanelle: Создатели попытались эстетизировать и рассказать историю как кино. На мой взгляд, и сам сюжет представлен как художественное произведение со многими элементами вымысла. Мы здесь уже ранее отмечали красивые кадры, природу, классную музыку Агаты Кристи. Несмотря на некоторые несостыковки получился отличный детектив. Смотрели с удовольствием, ожидая выход каждой новой серии… Спасибо за сериал — один из лучших за последнее время!

Отпечатки (2025)
фото: KIONFILM

Александра Чемодурова: Хорошо снято, самые большие эмоции вызвали монологи Кутеповой, сильно, глубоко.

Вит@лий Корнеев (Санкт-Петербург): Достойная работа от режиссёра сериала «Бар Один звонок"» (2025) Сергея Филатова. Есть индивидуальный подчерк/стиль, интересные монтажные ходы. Неожиданная концовка и жёсткая. Музыкальное оформление — зачет! Образы героев запоминаются. Акиньшина как всегда хороша, роли девушек с жёстким характером ей идут вспоминая тот же «Контейнер» (2021-2023) и не только… Понравилась актриса Анна Богомолова в роли Риты, никогда раньше не замечал. Цепляет внешность и голос. Сильная роль у Полины Кутеповой, в начале появления ее героини аж омерзение вызывает. Но всегда радует, когда персонажи меняются, что происходит с ее героиней. Акцент/говор Кутеповой вносит всегда завораживающую изюминку.

Sasha M: На редкость качественный сериал: есть сюжет, интрига, судьбы героев, достойный визуал. Актеры — все на своих местах. Акиньшина вполне себе вписалась, Чеботарев в своей органике. Кутепова так хороша, что сама актриса начинает вызывать отторжение. Очень понравился Санников — только такой и сможет жить с Яной. На удивление нормально играют дети.

TanaS: Неплохой сериал получился. Все серии смотрела на потрепанную жизнью Яну и не могла понять, что же в ней нашел Козловский. И в финальной серии увидела красивейшую женщину, так что респект. Не каждая актриса может так без комплексов сниматься. К недочетам сериала можно отнести то, как показана система приемных семей. Сомневаюсь, что людям с историей злоупотребления и суицидами в прошлом, доверят воспитание детей. Но в целом, сериалу +.

Татьяна Соболевская: Досмотрела сериал, мне лично очень понравилось, на одном дыхании! Наверное, и были какие-то недостатки, но я их не заметила.

Отпечатки (2025)
фото: KIONFILM

Элина Якушева: Сериал годный! Актеры справились. Меня захватило. Вот «Трассу» после убийства Михалковой смотреть было неинтересно, а концовка прям вытянула. Мне кажется просто вопрос вкусовщины. Кто-то и Чикатил смотрит, состряпаных на коленке и даже воссторгается. Так что давайте следующий сезон. С удовольствием посмотрю, поанализирую, пощекочу свои нервишки))))

Ольга Тимакова: Акиньшина удивила. Органична. Кутепова, Стеклова... да в фильме, кто заметил, половина актеров — выходцы из Мастерской Петра Фоменко. Отдельное спасибо художникам фильма, тем, кто определял концепцию подбора актёров, грим.

ВикторАСТ: Сериал снят манере А. Балабанова — повествование о темных сторонах жизни, атмосфера безысходности и пустоты, временами гротеск и даже абсурд. Снимали в Астрахани в стиле скандинавского нуара, в коричневых и песочных тонах, чтобы вызвать ощущение тревожности. Задумки создателей сериала осуществлены блистательно. Работа актеров безукоризненна.

Девушка в красном: Я вам так скажу, что сейчас нам концовка с нотами позитива как воздух нужна, поэтому очень годно.

Наташа Гаврилова: Сериал понравился и даже не хочется обсуждать всякие не состыковки. По большому счету здесь главный смысл не в детективной истории, а именно в социальной драме. Показаны пути людей с трудным детством. И Яна в конце произносит главную фразу о том, что баттер не должен определять нашу жизнь. И показано, что они с Ромой способны создать счастливую семью, несмотря на тяжёлое детство.

«Отпечатки». Тизер-сцена №2
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