«Затмение»: Социализм с оспенным лицом

С 10 июня сразу в трех онлайн-кинотеатрах — Кинопоиске, Иви и Кино1ТВ — выходит сериал «Затмение» — дебютная многосерийная работа Игоря Каграманова, основанная на реальной истории вспышки черной оспы в хрущевской Москве. Незадолго до полета Юрия Гагарина столица СССР оказалась на пороге катастрофы, просто непредставимой для развитой страны второй половины XX века. К счастью, обошлось, и «Затмение» берется рассказать, как партийная номенклатура, врачи и доблестные спецслужбы защитили город от средневековой напасти. Но получается у нее не столько героический эпос о борьбе с тельцами Пашена, сколько еще одно напоминание о двойственности советской жизни — снаружи идейно праведной, но внутри яро противоречащей идеям коллективизма.
фото: Фото со съемок сериала «Затмение» / Группа компаний GP
На заложенный в социалистическом проекте дуализм указывают уже во вступительной сцене. Вечер, вдохновленный влагой «Июльского дождя» и разом всеми песнями Михаила Матусовского: мальчики галантно прикрывают девочек от внезапно пролившегося ливня; кто курткой, а кто газеткой, и вприпрыжку бегут из живописно буйного парка куда-то под городские козырьки. Тем временем, в двух шагах от лавочек и променада стоит дом с занавешенными окнами, в форточку выглядывает мрачный патологоанатом, ломающий голову над причинами смерти своей новой клиентки. Она лежит рядом на металлическом столе, вся покрытая оспенными корками, на которые эксперты стараются не обращать внимания. Сначала думают, что причиной смерти стал тяжелый случай ветрянки, потом пытаются объяснить кончину слабым сердцем. Все не то, наконец, коронер решается изучить мазок под микроскопом и хватается за голову: да, это определенно Variola vera. По-русски черная оспа — ужасно заразное смертельное вирусное заболевание, столетиями убивавшее людей по всему свету.
В морг срочно вызывается полковник госбезопасности Шилов (Дмитрий Миллер), которому предстоит расследовать оспенное дело — услышав неутешительный диагноз, он облегченно срывает с себя марлевую повязку. Во-первых, не гоже весь сериал прятать от зрителя красиво суровое лицо, во-вторых — он с оспой уже давно знаком. Во время советско-японской войны 1945 года Шилов руководил захватом биологической лаборатории печально известного «отряда 731», так что с бациллой у него личные счеты. Город он ей сдавать не собирается. Впереди полковника и его подчиненных ждет бег наперегонки со смертью: необходимо немедленно изолировать всех потенциальных переносчиков заразы и отыскать «нулевого пациента». По самым скромным подсчетам, неудача операции может стоить жизни миллионам москвичей и гостей столицы.
фото: Фото со съемок сериала «Затмение» / Группа компаний GP
Уже в самом начале «Затмение» неприятно удивляет весьма условным представлением о том, как должен выглядеть детектив во время чумы: Игорь Каграманов и его соавтор Кирилл Заговора дают понять, что запечатленные ими образы надо разглядывать не с точки зрения реализма (хотя история и основана на реальных событиях) или хотя бы здравого смысла, но через призму художественных абстракций. Почему морг, в котором вскрывают зараженные тела, стоит прямо в парке, по которому разгуливают влюбленные парочки? Вероятно, потому что это странное соседство лучше демонстрирует незащищенность общества перед невидимыми смертельными вирусами. Как так вышло, что вроде бы опытный патологоанатом в упор смотрит на оспины, но даже не подозревает, что имеет дело с оспой? Тут тоже видится не глупость, а завуалированный намек на неготовность противостоять напасти: болезнь эту советская медицина официально победила еще до войны, и с тех пор оспа воспринималась как предание глубокой старины, непредставимое во врачебной практике второй половины XX века. И уж тем более нет никаких сил терпеть пренебрежение санитарными нормами: ключевые герои «Затмения», неважно, чекисты или специалисты-эпидемиологи (Сергей Юшкевич), принципиально не пользуются масками и перчатками — и это при том, что регулярно допрашивают потенциальных носителей вируса, ощупывают их вещи и беседуют с умирающими, защищаясь от болезни разве что накинутым на плечи больничным халатиком.
В случае с пуленепробиваемым Шиловым это выглядит особенно комично, потому что «Затмение» наделило его достаточно сложной предысторией. Уж он точно должен знать, чего стоит такая беспечность: во время войны его жена (Екатерина Ланн) заразилась и умерла оттого, что подопытный японских врачей-вредителей плюнул ей в лицо. Себя, положим, герою уже давно не жалко, но все это время он живет под одной крышей со своей дочерью Настей (Вероника Устимова), которую авторитарно оберегает от любых опасностей. Это, опять-таки, допущение, еще раз доказывающее очевидное: болезнь для сериала является не врагом, но инструментом, с помощью которого у экранных сотрудников спецслужб появилась возможность вскрыть несколько нелицеприятных фактов о советской культуре быта.
фото: Фото со съемок сериала «Затмение» / Группа компаний GP
И в этом плане сериал привлекает если не качеством демонстрации пороков, то точно их разнообразием — в поисках источника заражения Шилову придется столкнуться с пафосными фарцовщиками (Николай Коротаев и Василий Буткевич), смотрящими на окружающих исключительно как на серых жлобов, советской по паспорту и абсолютно несоветской по сути богемой (Александра Никифорова), оторванной от реальностью номенклатурой (Борис Каморзин в своем коронном амплуа «голубого воришки») и обывательской наивностью, пронизывающей все сферы жизни. Вроде бы приличные люди, но стоит прижать к стенке неудобным вопросом — и тут же же начинают как из воздуха появляться в историях болезни адюльтеры, подпольные дискотеки и иностранные подарки. А вслед за ними и нелепые оправдания за эти предметы роскоши: «На ней было платье», — рассказывает чекистам любовник одной из жертв зарождающейся эпидемии. — «Яркое, вызывающее. Мне не понравилось». Как будто теперь есть разница, по какой именно причине он поспешил это платье с женщины снять. Гораздо важнее, что наряд этот оказался французским и был презентован покойнице иностранной гражданкой, что молниеносно приводит Шилова к версии о начатой против СССР биологической войне. А это уже повод не только допрашивать маленьких людей, но и разворачивать самолеты, уносящие потенциальных биотеррористов в родные Парижи.
Достаточно ли этих сцен из советского ментального подполья для похвалы сериалу — вопрос дискуссионный. Зависит от того, чего вы от него ждете и с чем сравниваете. Тем, кто каким-то образом умудрился соскучиться по декорациям эпохи «развернутого строительства коммунизма», «Затмение» обеспечит несколько часов простецкого разговорного ретродетектива без особых претензий, но с интересной фактурой. По гамбургскому же счету он — не более чем студенческий экзерсиз на заданную несколько лет назад тему спрятанных под сукно катастроф. «Чернобыль» знакомил нас с подноготной атомной трагедии, особенно упирая на роль в ней человеческого фактора: столб света над четвертым энергоблоком ЧАЭС превращался в памятник гордыне, самоуверенности и нежеланию брать на себя ответственность. «Нулевой пациент» вторил заморскому визави, запаковывая в хронику первой вспышки ВИЧ-инфекции страшный триллер о врачебной халатности, разогнанной народными предрассудками. В этом ряду «Затмение» — не слишком удачливый родственник, выдающий за сенсацию прописную истину. Оказывается, у людей есть секреты, которыми они не очень любят делиться, тем более с государством. Они могут любить не только шлягеры советских композиторов, но и Элвиса Пресли, иногда читают иноземный журнал Life, мечтают о загранице и с предубеждением относятся к неулыбчивым людям в казенных пиджаках. Ни один из них, несмотря на свою неблагонадежность, виноватым в нашествии оспы быть назван не может. Да и спасти Москву от гибели их обывательские закидоны, к счастью, тогда не помешали.
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