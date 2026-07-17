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Плохо ты меня знаешь: «Фейк» — детективный триллер с Анастасией Красовской о киберсталкинге и лицемерии

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17 июля 2026
Онлайн-кинотеатр Okko начал показывать «Фейк» — психологический детективный триллер о незащищенности в сети, киберсталкинге и в целом насилии как системной общественной проблеме. Главной героиней истории становится учительница биологии в исполнении Анастасии Красовской. Рассказываем подробнее, как неизвестный преследователь методично разрушает репутацию и личную жизнь женщины, а жанровый сериал перерастает в многоплановое и актуальное высказывание, до конца сохраняя интригу и напряжение.

Фейк (2026)
фото: Originals Production, Decon Studio, Okko

Маргарита Николаевна (Анастасия Красовская) — молодая талантливая учительница биологии в региональном лицее, она же блогер Биорита, — становится жертвой киберсталкера. Накануне переезда в Москву по статусному гранту кто-то от её имени заводит фейковую переписку на сайте знакомств. Ничего не подозревающая Рита становится участницей «ролевой игры с изнасилованием»: изображающий курьера мужчина (Семен Штейнберг) приносит к порогу цветы и тут же валит на пол, за что получает увесистым предметом по яйцам. Позднее в полиции он показывает сообщения, из которых следует, что Рита сама его об этом попросила. Еще не оправившись от случившегося, учительница наблюдает, как анонимный поклонник всё больше и больше вторгается в её жизнь.

Судя по осведомленности злоумышленника, имеющего полный доступ к её телефону и жилищу, это кто-то из ближнего окружения, но кто он и чего, собственно, от нее хочет, Рита не понимает. Конкретно лишь требование расстаться с бойфрендом Ваней (Эльдар Калимулин), подкрепленное фразой «Ты моя». Аноним не просто шлет сообщения и дикпики, а контролирует каждый шаг Риты, планомерно уничтожая её личные связи и карьеру, а также начинает вредить людям, которые ей дороги. На жизнь Вани совершается покушение, а отношения с родителями, коллегами и учениками лопаются как мыльные пузыри, когда достоянием общественности становится некое видео из прошлого (разумеется, сексуального характера).

Фейк (2026)
фото: Originals Production, Decon Studio, Okko

Рита пытается вычислить сталкера. Под подозрением оказываются бывший (Василий Михайлов), от которого, собственно, утекло в сеть позорное видео, и лучшая подруга (Полина Ауг), чья демонстративная преданность маскирует банальную зависть. Есть мотивы даже у пары учеников: влюбленный в учительницу вундеркинд Лёва (Тимофей Иванов) убежден, что они подходят друг другу на уровне ДНК, а Алиса (Анна Осипова), млеющая перед Лёвой, дерзит Маргарите Николаевне в лицо из чувства ревности. Впрочем, сталкером может оказаться вообще кто угодно — вплоть до школьного психолога или директора (Амбарцум Кабанян). Рите предстоят тяжелые муки: подозревать любимых в предательстве, подвергать их унизительным проверкам, терять доверие к миру, чувство безопасности и внутренний стержень.

Сериал придумали и написали Натали ДубоваяРусалка», «Приворот», «Яга»), умеющая напустить саспенса, и Нина Беленицкая («Подельники», «Улица Шекспира»), специализирующаяся на документальной драме. Женскую оптику, обозначенную сценаристками, на экран перенес режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов, ранее проворачивавший это в сериале «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» и его продолжении (правда, по сомнительным с феминистской точки зрения произведениям Цыпкина). На сей раз, несмотря на некоторые драматургические натяжки, история получилась реалистичной и захватывающей. Причем с каждой новой серией напряжение растет, заставляя гадать вместе с героиней, кто же является злодеем и антагонистом. Выбранная на эту роль Анастасия Красовская, обычно эмоционально сдержанная в кадре, показывает большой спектр переживаний. Кстати, актриса признается, что при чтении сценария не разгадала личность сталкера и узнала ответ только после утверждения на роль.

Фейк (2026)
фото: Originals Production, Decon Studio, Okko

«Фейк» не ограничивается темой цифрового преследования и становится многослойным высказыванием на темы насилия как системного явления и довлеющих в обществе гендерных стереотипов. Так, полицейские, разбирающие попытку изнасилования, склонны верить не девушке, а нападавшему, и даже переводят его в ранг потерпевшего. Родители Риты, вместо того чтобы поддержать дочь, отворачиваются от нее в трудную минуту, считая её позором семьи. Школьное начальство, моментально почуявшее во вчерашней всеобщей любимице угрозу личному благополучию, старается откреститься от лучшей учительницы. Даже забота жениха не выглядит безупречной: каждая реплика Вани пронизана гиперопекой и желанием тотального контроля. Такое поведение молодого человека, не желающего принять самостоятельность возлюбленной, переводит и его в разряд подозреваемых.

Помимо Красовской в сериале задействованы и другие сильные актрисы — Полина Ауг, Татьяна Струженкова, Марина Кондратьева, — которые демонстрируют различные женские архетипы и дают богатый материал для исследования современных нравов. Затронуты темы отношения к чужому успеху и личным границам, зыбкости репутации и коварного механизма не только явной, но и пассивной агрессии. Тем не менее очень здорово, что героиня Красовской — не бледная жертва, а личность, которая борется, ищет выход и пытается сохранить себя. Осознавая, что уголовной статьи за киберпреследование не существует, она берет расследование в свои руки и становится главным движком сюжета. Всё же, несмотря на обилие важных социальных смыслов, «Фейк» остается увлекательным и напряженным детективом.

Смотрите сериал «Фейк» в онлайн-кинотеатре Okko c 16 июля.

«Фейк». Трейлер №2

Екатерина Визгалова
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Кукуш Догаваев   17.07.2026 - 16:06
... бывший мог снимать тайное видео, о котором знал только он (и те кому он его показал) читать далее>>
№ 1
Андрей1992 (Ебург)   17.07.2026 - 15:17
Бывший слил видео, и тут же встает вопрос - а зачем вообще снимали, если потом всё равно вот это вот всё. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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