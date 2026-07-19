Мой дом — Дюма: «Холод» — беспощадная драма о мести с Любовью Аксеновой

Несмотря на теплое лето, в онлайн-кинотеатрах Иви, START и Wink наступил «Холод» — беспощадный сериал с Любовью Аксеновой. Её героиню продвигают как женскую версию «Графа Монте-Кристо», однако мрачный первый эпизод напоминает, скорее, об известной русской пословице: «от тюрьмы не зарекайся» — как и от мести, которую, как известно, подают холодной.
фото: «Холод» (2026) / Иви, START и Wink
Пожарный инспектор Женя (Аксенова) почти счастлива в браке с Ваней (Денис Прытков) — вместе они воспитывают маленькую дочку, которая уже спрашивает у родителей, когда же ей ждать сестренку. «Вот перестанет папа пить и полюбит маму, тогда и сестренка появится», — в шутку говорит Женя, когда, почти не прикоснувшись к вину, везет семью домой с дня рождения сестры мужа Лизы (Марина Калецкая). Ваня мечтательно предлагает супруге поехать в Египет, пусть и денег на отпуск особо нет. «Зато там солнце вместо этого холода», — резонно замечает умиротворенный супруг.
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На Кутузовском проспекте, через который проходит дорога домой, в почти ночное время неспокойно: резвятся какие-то мажоры на «гелике», подрезая машины и не чувствуя ограничений скорости. Ваня с пассажирского сидения пытается пригрозить зарвавшимся парням, а они в алкогольном драйве и рады поддержать «игру». Смертельную — для Вани и дочки, но не для Жени, которую суд признает виновной в ДТП. Один из мажоров — сын влиятельного чиновника (Олег Васильков), готового сделать всё, чтобы отмазать сынишку из тюрьмы.
фото: «Холод» (2026) / Иви, START и Wink
Режиссером, сценаристом и одним из продюсером «Холода» стал Алексей Казаков, когда-то начинавший карьеру на страшно смешной народной комедии «Горько!». Вслед за проектами Жоры Крыжовникова о семье, отличавшихся ярким антуражем, он пустился в относительно самостоятельное исследование родовых и партнерских травм. Например, в сценарии неожиданно жесткого «Бешенства», снятого тоже, в общем-то, семейным комедиографом Дмитрием Дьяченко, где отец пытается избавить сына от наркозависимости, или в режиссерском дебюте «Побочный эффект» — мистическом триллере о спасении брака. В «Холоде» он идет еще дальше, сразу же оставляя героиню без семьи — лишь с яростным желанием мести за близких, не за себя.
Тюрьма стала одним из самых популярных сеттингов последних лет. Особенно в комедийных сериалах, заполонивших эфир историями перевоспитания разных социальных классов (в том числе, кстати, мажоров) и обучения отечественной аудитории «фене». В прошлом году однако вышел сериал «Аутсорс» Душана Глигорова, в формате почти древнегреческой трагедии рассказывающий о поломанных судьбах не только сидевших, но — в большей степени — надсмотрщиков, а в этом — дебютный фильм «Коммерсант» братьевКравчук по книге Андрея Рубанова — почти философская одиссея об обретении Бога.
фото: «Холод» (2026) / Иви, START и Wink
«Граф Монте-Кристо», на которого то и дело ссылается промо «Холода», недаром тесно связан с «Божественной комедией» Данте. Путь осужденной Плотниковой Евгении Михайловны — тоже, можно сказать, вполне «божественной» фамилии — и есть нисхождение в Ад. Только это не мрачные подземелья замка Иф, а отечественная колония, где ей предстоит отбыть срок в 14 лет. Надсмотрщица Филиппова (Ольга Смирнова) сразу же учит объясняться «громче, четче» и передавать только конфеты без фантиков. Начальник колонии Стегний (Олег Рязанцев) ставит перед фактом, что задача учреждения не перевоспитывать заключенных: «Помните о смирении — оно поможет вам больше, чем воля и характер. Молитесь. Бог вам в помощь».
Героиня Любови Аксеновой, которая здесь играет самую пронзительную роль в карьере, на бога уже особо не надеется. Особенно когда ей уготована встреча с очередным «адвокатом» — конечно же, не собирающимся её защищать, а лишь обесчестить. Женя ищет смерти, но убить её не могут ни оставшиеся на свободе сильные мира сего, ни вожаки колонии — среди как осужденных, так и надсмотрщиков. Единственный путь — всё дальше и дальше погружаться в ад, чьи остроги еще сулят ей и своего Вергилия, и свое Чистилище, и наверняка то самое почти библейское прощение.
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