А где мальчик?: «Похищение» – детектив с голой Мариной Васильевой и неожиданным Тимофеем Трибунцевым

фото: Okko, Продюсерский центр Originals Production, Киностудия «Мармот-фильм»
Инспектор по личном составу МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева) просыпается после ночи с очередным любовником званием пониже и голая, с пистолетом выставляет его за порог. Отношений не будет: у Аглаи есть давний любовник Людов (Дмитрий Куличков) – разведенный отец двоих дочерей и следователь, занимающийся делами несовершеннолетних. Прошлой ночью он как раз не смог приехать и поругался с Аглаей, от чего та решилась на необдуманную половую связь. Хотя что значит – решилась. Мезенцева живет инстинктами, практически не выражает эмоций, а общается со всеми так, будто сдает очередной рапорт. Жизнь ее тоже выстроена, как часы, так что после изгнания любовника начинается обычная утренняя рутина. Душ и кофе с самокруткой – все под классическую музыку и с монтажом, так напоминающем как раз ту самую «Каменскую», только без Чистякова, а с котом, у которого неожиданно закончился корм.
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Поездка за кормом перед работой оборачивается инцидентом. На капот машины Мезенцевой вдруг бросается окровавленная женщина «среднеазиатского типа», которую затем увозят на «скорой». Прибывшие на место сотрудники ДПС не помогают примерно ничем. Только позже выясняется, что неподалеку от этого места пропал ребенок – внук известного оперного певца Марка Кречетова (Артур Ваха). И на его поиски отправляется не только Людов, но и «важняк» Сева Косинский (Тимофей Трибунцев) – сексист, шовинист и циник, которого давно пытается «проверить» начальница Аглаи Соколова (Ольга Смирнова), когда-то дружившая с погибшей женой Севы.
фото: Okko, Продюсерский центр Originals Production, Киностудия «Мармот-фильм»
Актерский состав «Похищения» – отдельная удача. В последнее время все меньше отечественных фильмов и сериалов радуют неожиданным кастингом. И дело даже не в отсутствии на экранах новых лиц, которых раз-два и обчелся даже в дебютных проектах, а в шаблонности персонажей, которых раз за разом предлагают одним и тем же актерам. В «Похищении» все немного интереснее. И Марина Васильева с удовольствием играет не просто очередную любовницу, а аутистку, воспринимающую секс как абсолютно необходимый физиологический процесс, и Дмитрий Куличков далеко не быдло-следак, каким его привыкли видеть, а уязвленный «мент» с комплексами, даже Риналь Мухаметов в роли отца пропавшего мальчика отыгрывает далеко не самое хорошее поведение, но главное – Тимофей Трибунцев, который здесь предстает в совершенно неожиданном образе альфа-сексиста, всех своих подчиненных считающих исключительно собственностью, а девушек называющий не иначе как «Котик».
Сценарий, насыщенный разными характерами и типажами, – главный плюс сериала, ни на одну серию не забрасывающего детективную интригу. Если первый эпизод намеренно предрекает самое плохой развитие событий и даже почти показывает тело мальчика, то в дальнейшем все вертится именно вокруг похищения и семьи Кречетовых, каждый член которой тоже хранит свои секреты. По нынешним временам даже удивительно, что столь насыщенный разноплановыми героями и плотностью событий сериал написала всего одна сценаристка – Ксения Кияшко, до этого самостоятельно работавшая лишь над многосерийным проектом НТВ (тоже, кстати, неплохим) «Жена полицейского». В «Похищении» она вновь использует жанровую детективную форму для иллюстрации настоящей семейной драмы и разговора про травмы, полученные и в детском возрасте, и уже во взрослом, в том числе в отношениях между мужчинами и женщинами. Главное, чтобы в этом объеме судеб разных героев все-таки не забыли найти ответ на главный вопрос: «Как и где все-таки найти пропавшего мальчика»?
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