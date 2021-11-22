«Герцогиня»: Горе без ума

Рядовая мелодрама на фоне потрясающих воображение дворцов
Историю переписывают каждый раз, когда снимают новый фильм об отдаленной (пусть даже и несильно) эпохе. С одной стороны, это отрицательно сказывается на правдивости сюжета и правильном восприятии реальных фактов. А с другой, чем дальше описываемое событие, тем больше простора для фантазии и возможностей создать свой, незабываемый, мир. Ведь в фильмах про Великую Отечественную невозможно (если это не пародия
) показать мобильники и ноутбуки. Но зато в лентах вроде «Волкодава»
персонажи могут разговаривать как угодно – все равно мы уже с трудом представляем говор Раннего Средневековья.
С помощью исторического кино можно также напрямую поговорить о проблемах, интересующих нас в настоящее время. Правда, такой явный подход не всегда срабатывает, что и произошло с костюмной драмой Сола Дибба «Герцогиня»
. Для сравнения можно вспомнить «Марию-Антуанетту» Софии Копполы
– тоже, кстати, не блистающую филигранью работу. Но если у дочери прославленного создателя «Крестного отца»
сам стиль картины подразумевает легкий переход от 18-го века в наши дни, то в традиционной во всех смыслах «Герцогине» это выглядит нелепо. Словно мы не на приеме у герцога, а на тусовке какого-нибудь нью-йоркского банкира. Возможно, создатели фильма пошли в разрез с законами жанра из-за того, чтобы угодить молодежи. Мол, посмотрите, до какого состояния напивается Кира Найтли
в кругу друзей!
Если бы не было такого явного обращения к признакам современности вроде тусовок, «шведских семей» и прочего, то фильм избавился бы от одного своего недостатка. Но недочетов и без того хватает. Создатели решили пойти по стопам Стивена Фрирза
и Пола Верховена
– показать прошлое в неприглядном свете. Но, в результате, все свелось лишь к вялому осмотру «грязного белья»: мелкие интрижки, муж, жена и любовница под одной крышей, рождение ребенка от любовника и все в этом же духе. Никакой авторской позиции, сплошная мелодраматизация и лишь намек на внутреннюю драму главной героини. В конце концов могли бы перечитать отдельные страницы из романа Шодерло де Лакло «Опасные связи», чтобы представить себе нравы 18-го века не в карикатурном виде, а чуть ли не воочию. Но нет, Дибб всего лишь решил снять мелодрамку на фоне потрясающих воображение дворцов, чтобы зритель пришел на сеанс, скушал свой попкорн, запил колой и вышел без единой мысли в голове.
Возможно, в этом вина не только режиссера, но и актеров. Самой подготовленной, как всегда, оказалась неповторимая Шарлотта Рэмплинг
, сыгравшая мать Джорджины Кавендиш
. Ей достаточно быть в кадре, чтобы зритель почувствовал, что перед ним настоящая леди тех времен. Что же касается остальных, то все они использовали штампы. Рэйф Файннс
так был хорош в «Списке Шиндлера»
, а здесь типичный англичанин, уверенный в том, что он прав. Кира Найтли уже настолько привыкла к шикарным костюмам, что забыла, какой век играет: 18-й или 21-й? Ее роль, к сожалению, абсолютно не продуманна и не прочувствованна, и все ее попытки показать какие-либо эмоции вызывают не то чтобы раздражение, а жалость к хорошей актрисе, потерявшей время с не очень толковым режиссером.
Хотя, несмотря на все недостатки, у фильма все равно будет зритель. Всем захочется посмотреть на декорации и костюмы эпохи Георга III (не зря они номинированы на «Оскар»
), а также поплакать над историей несчастной женщины, которая, потеряв любовь, обратилась к политике. Ну а нам, простым смертным, остается ждать чего-то более серьезного и вдумчивого, чем «Герцогиня»
.
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