Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Золотая коллекция (выпуск 7)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Герцогиня»: Горе без ума

Спутник телезрителя >>
22 ноября 2021
Рядовая мелодрама на фоне потрясающих воображение дворцов

«Герцогиня»: Горе без ума

Историю переписывают каждый раз, когда снимают новый фильм об отдаленной (пусть даже и несильно) эпохе. С одной стороны, это отрицательно сказывается на правдивости сюжета и правильном восприятии реальных фактов. А с другой, чем дальше описываемое событие, тем больше простора для фантазии и возможностей создать свой, незабываемый, мир. Ведь в фильмах про Великую Отечественную невозможно (если это не пародия) показать мобильники и ноутбуки. Но зато в лентах вроде «Волкодава» персонажи могут разговаривать как угодно – все равно мы уже с трудом представляем говор Раннего Средневековья.

С помощью исторического кино можно также напрямую поговорить о проблемах, интересующих нас в настоящее время. Правда, такой явный подход не всегда срабатывает, что и произошло с костюмной драмой Сола Дибба «Герцогиня». Для сравнения можно вспомнить «Марию-Антуанетту» Софии Копполы – тоже, кстати, не блистающую филигранью работу. Но если у дочери прославленного создателя «Крестного отца» сам стиль картины подразумевает легкий переход от 18-го века в наши дни, то в традиционной во всех смыслах «Герцогине» это выглядит нелепо. Словно мы не на приеме у герцога, а на тусовке какого-нибудь нью-йоркского банкира. Возможно, создатели фильма пошли в разрез с законами жанра из-за того, чтобы угодить молодежи. Мол, посмотрите, до какого состояния напивается Кира Найтли в кругу друзей!

«Герцогиня»: Горе без ума

Если бы не было такого явного обращения к признакам современности вроде тусовок, «шведских семей» и прочего, то фильм избавился бы от одного своего недостатка. Но недочетов и без того хватает. Создатели решили пойти по стопам Стивена Фрирза и Пола Верховена – показать прошлое в неприглядном свете. Но, в результате, все свелось лишь к вялому осмотру «грязного белья»: мелкие интрижки, муж, жена и любовница под одной крышей, рождение ребенка от любовника и все в этом же духе. Никакой авторской позиции, сплошная мелодраматизация и лишь намек на внутреннюю драму главной героини. В конце концов могли бы перечитать отдельные страницы из романа Шодерло де Лакло «Опасные связи», чтобы представить себе нравы 18-го века не в карикатурном виде, а чуть ли не воочию. Но нет, Дибб всего лишь решил снять мелодрамку на фоне потрясающих воображение дворцов, чтобы зритель пришел на сеанс, скушал свой попкорн, запил колой и вышел без единой мысли в голове.

Возможно, в этом вина не только режиссера, но и актеров. Самой подготовленной, как всегда, оказалась неповторимая Шарлотта Рэмплинг, сыгравшая мать Джорджины Кавендиш. Ей достаточно быть в кадре, чтобы зритель почувствовал, что перед ним настоящая леди тех времен. Что же касается остальных, то все они использовали штампы. Рэйф Файннс так был хорош в «Списке Шиндлера», а здесь типичный англичанин, уверенный в том, что он прав. Кира Найтли уже настолько привыкла к шикарным костюмам, что забыла, какой век играет: 18-й или 21-й? Ее роль, к сожалению, абсолютно не продуманна и не прочувствованна, и все ее попытки показать какие-либо эмоции вызывают не то чтобы раздражение, а жалость к хорошей актрисе, потерявшей время с не очень толковым режиссером.

Хотя, несмотря на все недостатки, у фильма все равно будет зритель. Всем захочется посмотреть на декорации и костюмы эпохи Георга III (не зря они номинированы на «Оскар»), а также поплакать над историей несчастной женщины, которая, потеряв любовь, обратилась к политике. Ну а нам, простым смертным, остается ждать чего-то более серьезного и вдумчивого, чем «Герцогиня».


версия для печати

обсуждение >>
№ 3
лолалеля (донецк)   9.10.2013 - 00:58
очень сильный исторический фильм.смотрела на одном дыхании.впечатлил. читать далее>>
№ 2
Виктория (Донецк)   26.02.2010 - 21:01
А мне фильм очень понравился. В конце концов - это не учебник истории и каждый имеет право на свою точку зрения. Фильм яркий, красивый. Красивые актеры и игра прекрасная. читать далее>>
№ 1
Оля (Москва)   15.03.2009 - 02:08
фильм не оставил после себя ровным счетом НИЧЕГО, кроме как мерзкого ощущения... Кира ... хм. ех, актрису эту люблю, но здесь разочаровала игрой. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Оскар-2009». Победители
«Оскар 2009». Номинанты
2-8 февраля 2009
Поиск по меткам
Исторический фильм/сериалМакс Милиан
персоны
Кира НайтлиШарлотта РэмплингРэйф Файнс
фильмы
Герцогиня

фотографии >>
«Герцогиня»: Горе без ума фотографии
«Герцогиня»: Горе без ума фотографии
«Герцогиня»: Горе без ума фотографии
«Герцогиня»: Горе без ума фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Золотая коллекция (выпуск 7)

Скорбим

Нина Русланова
21 ноября ушла из жизни актриса Нина Русланова.
Бахтиёр Ихтияров
20 ноября ушёл из жизни актёр Бахтиёр Ихтияров.
Валерий Гаркалин
20 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Гаркалин.
Нина Агапова
19 ноября ушла из жизни актриса Нина Агапова.
Георгий Морозюк
19 ноября ушёл из жизни актёр Георгий Морозюк.
Игорь Савочкин
17 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Савочкин.

День рождения >>

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Нина Касторф
Дилноза Кубаева
Гасан Мамедов
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Скарлетт Йоханссон
Том Конти
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
Мэриел Хемингуэй
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

Мертвец
вестерн, драма, приключения, фэнтези
Германия, США, Япония, 1995
Купе номер шесть
мелодрама, роуд-муви
Германия, Россия, Финляндия, Эстония, 2021
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
День мёртвых
драма
Россия, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, мистика, научная фантастика, фильм ужасов
Германия, Канада, США, 2021
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Грэйс и Джо. История любви
мелодрама
США, 2018
Медвежонок Бамси и дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, Дания, 2018
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram