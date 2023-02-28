«Миллионер из трущоб»: О, счастливчик!

Фильм Дэнни Бойла о триумфаторе телеигры, собравший всевозможные кинематографические награды
В самом начале фильма задается вопрос: «Всего один шаг отделяет Джамаля Малика (Дев Патель
) от выигрыша в 20 миллионов рупий в телеигре «Кто хочет стать миллионером?». Как ему это удалось?». И предлагаются варианты: А: Он жульничал, B: Ему повезло, C: Он гений D: Это судьба. За ответ А выступают крайне нелицеприятный ведущий (у нас его озвучивает Дмитрий Дибров
) и два еще менее приятных полицейских, которым двуличный шоумен сдает Джамаля перед финальным вопросом. В ответе В поначалу убежден, судя по его недоуменному выражению лица, сам Джамаль, которому чудесным образом достаются вопросы-иллюстации к его биографии. Ответ С представляет весь индийский народ, заполонивший улицы Мумбаи, превратив субботнюю развлекаловку в общенациональное событие. За ответ D — режиссер фильма «Миллионер из трущоб
» Дэнни Бойл
который, безусловно, знает о жизни больше, чем Джамаль, полиция и индийский народ.
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«Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла
Бойл малюет свою действительно оригинальную метафору очень бережно, как и полагается, маленькими простыми банальными мазками («Жизнь — игра», «Нет худа без добра, плохое — тоже опыт», «Любовь побеждает всегда, ведь она бесценна» и т.д.). Те, в свою очередь, складываются в сложное красивое полотно, обрамленное гениальным оператором Энтони Дод Мэнтлом
(удивительно, но любимый оператор Триера
). В плане целостности идеи «Миллионер…», конечно, выигрывает у главного «соперника по Оскару», «Бенджамина Баттона
». Дэнни Бойл и Дэвид Финчер
, два бывших голливудских нонконформиста, с возрастом ударились в мегаломанию, как следствие, в обстоятельные биографии, как следствие, в пропаганду вечных ценностей. Но если Финчер (уж простите, больная тема) прописывает эти ценности через запятую, то Бойл увлеченно переливает их из одной колбочки в другую, смешивает их, взбалтывает, любуясь получившимися цветами.
Что касается эстетики, «Миллионер из трущоб», как бы он не пытался маскироваться под индийское кино, (тут даже патриарх Болливуда Амитабх Баччан
на секундочку появляется) все равно отовсюду веет мейреллесским «Городом бога
»: и бедные дети с оружием, и динамичный монтаж, и картинка, напоминающая открытки ООН, и, черт возьми, масштабность. Единственное, что роднит творение Бойла с многочисленными зита-и-гитами, так это поразительное ощущение «инопланетности» происходящего. И дело здесь уже не в пресловутой нелогичности действий героев и не в том, что самый сложный вопрос программы: «Кто был третьим мушкетером в романе Дюма?». Просто в «Городе бога» все-таки была жесткость и энергетика, так что нудеть о правдоподобности было как-то ни к чему. Безумная же энергия и здоровый гуманизм — вещи в кино малосовместимые: одно неизбежно тормозит другое.
Но все это, конечно, придирки. Бойл выполнил свою программу максимум: отшлифовал свою метафору до безупречности, показал красивую историю любви и, разумеется, социально-экономические раны общества и ужас современности. За что и получил 120 миллионов долларов кассовых сборов, ворох кинонаград плюс десять номинаций на «Оскар», переплюнул таким образом Мейреллеса и еще раз показал единственный способ заставить витающего в облаках зрителя признать жестокую реальность — показать ее сочной картинкой и под красивую музыку.
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