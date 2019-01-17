«Форсаж 4»: Хороший, плохой, злой

Продолжение когда-то значимого боевика о машинах с Вином Дизелем в главной роли
Доминик Торетто (Вин Дизель
), несколько лет промышлявший угоном цистерн с топливом в Латинской Америке, решает бросить прибыльное дело и залечь на дно. Все дело в том, что на его след вышла полиция, и Торетто неожиданно начинает испытывать беспокойство за свою возлюбленную (Мишель Родригес
). Он оставляет ей нехилую пачку денег, а сам скрывается в ночи. Все бы ничего, но возлюбленная вскоре становится жертвой мафии. Торетто отправляется на поиски убийцы, по пути встречает своего бывшего напарника, а ныне федерала О'Коннера (Пол Уокер
).
Первый «Форсаж»
во многом определил идеальные составляющие фильма о крутых парнях: машины, мало разговоров, лишние игры мускулами (для водителя - уж тем более) и несколько шуток из разряда «ты отстой». Добрый десяток лет делая исключительно коммерческие сиквелы (с каждым новым становилось все очевидней, что это было желанием заработать деньги на названии), продюсеры картины как бы вернулись к схеме, которая позволила им создать действительно определяющий фильм. В четвертой части наконец-то собрали вместе всех четырех героев, снова действие вернулось на американские улицы и магистрали – и снова Вин Дизель на пару с Полом Уокером объясняют всем остальным, кто в доме хозяин.
В картинах подобного рода главное, чтобы разговоры между погонями и более похожими на рекламные ролики усовершенствованиями машин несильно раздражали. Чего в картине Джастина Ли не происходит. С каждым новым разговором и поворотом сюжета (зачем-то запутанного) хочется, чтобы кто-то наконец-то ударил Вина Дизеля или хотя бы Пола Уокера. Эта парочка «хороший-плохой полицейский» (полицейский, правда, из них только один) вместо того, чтобы доказывать свое право на существование за рулем, почему-то таскаются по городу чуть ли не пешком. О'Коннер испытывает угрызения совести в связи с тем, что теперь он «по ту сторону баррикад», Торетто страдает из-за своей потери и говорит только о мести, при этом сидя у своей сестры и потягивая пиво. А его действия – набил морду, узнал следующее имя - имеют к машинам весьма условное отношение (он избивает механиков и водителей). Когда речь заходит о гонках – то тут и вправду «Форсажу 4» равных нет.
За десять лет в кино изменилось решительно все. И герои «Форсажа» вызывают интерес только постольку поскольку. Срабатывает кинопамять, и чем бы, к примеру, ни занималась героиня Джорданы Брюстер
, в голове всегда сидит «Факультет» Родригеса
, а это, согласитесь, приятное воспоминание. То же самое примерно происходит, когда на экране появляется Мишель Родригес (несправедливо убитая примерно на 10 минуте фильма). Вин Дизель в своем стремлении лишний раз сыграть в современного Шварценеггера просто жалок. Впрочем, по Шварценеггеру
, думаю, успели соскучиться многие.
Пускай название не вводит в заблуждение. Новый «Форсаж» на самом деле является третьей частью («Токийский Дрифт»
сложно привязать к первым двум частям). И потому обвинять создателей в постоянном самоповторении пока преждевременно. Когда выйдет следующая часть (а, говорят, снимать ее будут в Европе), тогда и будет видно. Впрочем, «Форсаж 4» - это, конечно, выше всякого терпения.
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