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«Люди Икс: Начало. Росомаха»: Железный дровосек

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24 сентября 2023
Очень смешная и довольно глупая история одного из главных героев планеты, снятая оскароносным южноафриканцем Гэвином Худом

«Люди Икс: Начало. Росомаха»: Железный дровосек

Молодой (если такой термин применим к нестареющему герою) Логан (Хью Джекман) вместе с братом Виктором (Лив Шрайбер) оказывается в американском вoенном спецподразделении, куда входят помимо них еще несколько очень способных мутантов. Но, недолго поколебавшись, Логан выходит из отряда и уезжает жить счастливой жизнью в Канаду. Но, что называется, братва не простила и не забыла, и через семь лет его находят, убивают его подружку, а в самого Логана вливают адамантий. Бывший канадский лесоруб, а ныне супергерой Росомаха решается отомстить и своему брату Виктору, который убил подругу, и системе, которая породила его самого.

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За первые двадцать минут фильма успевает произойти почти все, о чем мечтает любой здравомыслящий и хоть чуть-чуть разбирающийся в кино человек. Хью Джекман успевает перевоплотиться в дровосека, побегать голым по полям, прыгнуть в водопад и отвертеться от «ты нужен своей стране» фразой «мне все равно — я канадец». Его брат Виктор (имя уже легендарное — хотя бы если «Другой Мир» вспомнить) царапает на столе смайлик и наступает Росомахе на неокрепшие когти. А Доминик Монахэн, вечный хоббит, признается, что не боится умереть. Дальше чуть скучнее, но, в общем-то, в том же духе. Почему Гэвин Худ, очень серьезный и совсем не веселый режиссер, лепит совершенно осознанно комедии, там, где, в общем-то, самое место настоящей трагедии не хуже нолановских «Бэтменов», понять невозможно. Разговорам о звериной натуре и «не будь как они» тут, конечно, находится место. Но после того, как Росомаха прыгает на вертолет, а полковник, потерявший десяток солдат, порядочное количество вoенной техники и своего лучшего стрелка, вспоминает, что, мол, Росомаху-то можно убить только с помощью адамантовой пули, в размышления о благородстве не то что не верится, их просто не замечаешь.

«Люди Икс: Начало. Росомаха»: Железный дровосек

Так бы оно, конечно, и шло, но на втором часу представив зрителю с десяток комичных сцен, Худ решает, что пора бы начаться боевику — и начинается то, что сложно описать серьезно. Получается в итоге та же комедия, но на этот раз скорее от глупости и незнания, чем от мастерства. И еще непонятно, что смешнее — тонкая режиссерская ирония и Джекман-дровосек или сцена, где из леса выходит чуть ли не светящийся профессор Ксавьер и объясняет десятку мутантов в тюремной форме, что следовать нужно за ним. Опять же, это не худшее, что может случиться с экранизацией детского комикса (тем более был и «Человек-паук 2», и «Фантастическая четвёрка»), но после выдающихся первых двух фильмах о мутантах, поклонникам франшизы будет особенно обидно.

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Если посмотреть на «Росомаху» не как на комедию о банде неудачников и обезумившем дровосеке, получившим вместо сердца железный череп, то получится, что Худ снял фильм ниже среднего с неубедительными спецэффектами и скучноватыми супергероями. Вряд ли после такого фильма разлетятся футболки с Росомахой или, скажем, негром, который умеет телепортироваться и умирает минуты через полторы после того, как его успевает запомнить зритель. На фоне всего этого появление народного любимца Гамбита кажется уж чем-то из ряда вон выходящим. Самая эффектная сцена с тройной дракой на краю ядерного реактора заканчивается, даже страшно сказать, чем, а каждая победа Росомахи сопровождается зачем-то взрывом, на фоне которого герой Джекмана шагает в светлое будущее. В конце (учитывая и то, чем все заканчивается) остается вопрос — зачем все это было нужно.


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обсуждение >>
№ 10
Виктор К. (Львов)   12.03.2011 - 00:56
... В фильме Дедпула переврали. В оригинальных комиксах он один из самых удачных персонажей Марвел( чего стоит только то, что он ЗНАЕТ, что он персонаж комикса и про него читают, а также его периодические... читать далее>>
№ 9
РОМАNTIK (Кимры)   8.06.2009 - 01:00
хоть я и смотрел фильм с верёвками,3 раза.куплю в качестве посмотрю 30.радость для глаз и мозг отдыхает читать далее>>
№ 8
Ника (Самара)   21.05.2009 - 10:07
Офффигенный фильм, мне очень понравилось. Лучше и интереснее, чем предыдущие три фильма. Хотя я нашла два ляпа. Хью Джекман превосходен. читать далее>>
№ 7
Андрей Андреевич (Тюмень)   14.05.2009 - 12:44
ася: смотреть фильм надо было в кинотеатре просто) А та версия, что качают из интернета, действительно с канатами и сырыми комп. моделями.. Фильм хороший, дополняет трилогию - что хотел, то и получил.... читать далее>>
№ 6
Someone_Else (Днепр)   9.05.2009 - 17:58
Не мог оторваться. Да это глупый экшн, но вы посмотрите на Хью Джекмена - чертяка хорош как никогда. Фильм намного целостнее чем все предыдущие Люди Икс вместе взятые. Ну и наконец то Гамбит появился... читать далее>>
Всего сообщений: 10
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