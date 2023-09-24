«Люди Икс: Начало. Росомаха»: Железный дровосек

что почитать?

«Надеюсь, что не повторю старых ошибок»: Марат Башаров рассказал о новой возлюбленной

В ночь с 21 на 22 сентября, 00:00, СОЛНЦЕ

«Необычайные приключения Адель»: «Фантазёр», ты меня называла

Интервью

Ольга Дибцева: «Я пошла в режиссуру не для того, чтобы снимать себя»

Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты