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«Ночь в музее 2»: Линкольн для Лэри Дэйли

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10 января 2023
Логичное, но не потерявшее обаяние продолжение одной из лучших американских комедий последних лет

«Ночь в музее 2»: Линкольн для Лэри Дэйли

Реабилитировавшийся в глазах сына в первой части музейный охранник по имени Лэри (Стиллер) теперь изобретает не системы освещения, а фонарики, светящиеся в темноте, и на этом зарабатывает себе солидный капитал, всеобщее признание и собственную компанию. Заглянув поностальгировать на бывшее место работы, Лэри выясняет, что музей естествознания закупил новые 3-D экспонаты, а старые вывозит в Смитсонианский архив, куда кроме восковых фигур и древних экспонатов никого не пускают. В последнюю ночь Лэри, поболтав с Сакаджавией (Пек), выслушав упреки от императора Октавиуса (Куган) и посоветовавшись с Теодором Рузвельтом (Уильямс), твердо решает помочь друзьям продолжать оживать по ночам, и на следующий день проникает в архив. Там ему усердно помогает летчица-легенда Амелия Эрхарт (Адамс) и не менее усердно противостоят Иван Грозный (Гест), Наполеон Бонапарт (Шаба) и, как полагается, черно-белый Аль Капоне (Бернтал), от которых их спасают то картины, то осьминог, то Авраам Линкольн.

Смотреть онлайн «Ночь в музее 2» Шона Леви
Первая «Ночь в музее» была тем редким образцом жанра американской комедии, на которую не стыдно водить ни детей, ни девушку, ни идти самому. Тогда идеальный сюжет для идеальной британской комедии был перенесен на американские экраны с удивительно минимальными потерями. По поводу успеха второй части, как коммерческого, так и художественного, вряд ли кто-то сомневался, тем более вся команда первого фильма осталась в сборе.

«Ночь в музее 2»: Линкольн для Лэри Дэйли

Так вот, докладываю. Уже с первых кадров мне стало как-то совсем грустно и, вследствие этого, совсем не смешно. Пока что лучший комический актер современности Стиллер произносит такой текст и корчит такие рожи, которые простительны разве что Адаму Сандлеру. Его герой, которого озолотили сценаристы, как позже выясняется, ради утверждения бесхитростной морали, что надо делать, что нравится, сразу же теряет все обаяние, и шутит он, как следствие, глупо. Но право стоит выдержать эти первые минут двадцать, чтобы на тебя обрушилось это долгожданное буйство фантазии. Понятно, что, как и любому буйству, находящемуся под чутким контролем продюсера, ему, порой, не достает вкуса (как в сцене с Эйнштейнами), но, в целом, все на своих местах — музей по-прежнему по ночам превращается в Диснейленд. К тому же в Диснейленд, в котором дурачатся маститые актеры — тут прекрасная артистка Адамс упоительно изображает великую летчицу Амелию Эрхарт, хотя сама окончательно после «Сомнения» перевоплотилась в молоденькую Николь Кидман, тут снова уменьшенные до размеров блохи Оуэн Уилсон и Стив Куган, снова Робин Уильямс, действительно неуловимо похожий на Рузвельта, в конце концов, тут Дидье в роли закомплексованного Бонапарта.

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№ 6
Hater (Волгоград)   6.09.2009 - 03:57
А мне очень порнавилась картина, и мне не 13 и не 15 лет. Просто для такого фильма не нужна серьезность, нужен детский романтизм и спокойное веселое настроение. А по поводу тупого американского юмора -... читать далее>>
№ 5
Сара Шниперсон (Сыктывкар)   16.08.2009 - 00:34
Ну что тут скажешь? Американская комедия в стиле Бена Стиллера! Куча всяческих несостыковок по сюжету, халтура костюмеров, жалкие попытки вышеупомянутого актера что-то сыграть. Причем, по всей видимости,... читать далее>>
№ 4
Охлучина Юлия (Нижний Новгород)   2.07.2009 - 18:21
А по-моему этот фильм даже для детей до 13-14... читать далее>>
№ 3
Алла (Санкт-Петербург)   10.06.2009 - 23:43
Фильм для детей до 15,которые хохотали как ненормальные! Тупой американси=кий юмор. Лучшая роль у обезьянок! читать далее>>
№ 2
РОМАNTIK   8.06.2009 - 00:20
да,глянул!маштабней,дороже,прошлые герои простдели в ящике.спасибо восковой героине,заводная!а куда делась преждняя любовь?сидел кимарил. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Ночь в музее 2»: Линкольн для Лэри Дэйли фотографии
«Ночь в музее 2»: Линкольн для Лэри Дэйли фотографии
«Ночь в музее 2»: Линкольн для Лэри Дэйли фотографии
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