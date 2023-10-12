«Район №9»: Инопланетная братва

Лучший фантастический фильм лета 2009 года, спродюсированный Питером Джексоном
Еще одни альтернативные 80-е. В небе над южноафриканским Йоханнесбургом зависает величественный инопланетный титаник. Из корабля вытряхиваются беззащитные жукокреветки, объясняют, что хотят просто починить корабль и улететь домой, никого не убивают, здания не взрывают — люди, сильно разочаровавшись, поселяют их в наскоро выстроенное гетто, район номер 9. Прошло двадцать с лишним лет, инопланетяне, кажется, улетать не собираются, и глава империи зла MNU посылает своего недотепистого вида зятя (Шарлто Копли
) руководить операцией по выселению пришельцев в район уже номер 10. Зять вместе с оператором обходит убогие халупы, сует жукокреветкам уведомления о выселении, явно трусит повернуться лицом к очевидным проблемам, поэтому всегда поворачивается лицом к камере, за что вскоре и поплатится.
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«Район №9»
Провернутая с остроумным размахом рекламная кампания спродюсированного Питером Джексоном
(«Властелин колец
», «Кинг Конг
») «Района №9
» наверняка войдет в историю — сайты корпорации MNU на всех языках, включая тщательно продуманный инопланетный, твиттеры и блоги пришельцев, развешанные на улицах городов плакаты «Инопланетянам вход воспрещен». За неброскими плакатами скрывается, пожалуй, лучшая фантастика этого сезона. Пока население последовательно разочаровывалось в «главных блокбастерах лета» (тоже получилось, что монстры оказались беспомощными креветками), Джексон под занавес выпустил своих социально необеспеченных пришельцев и обогнал всех громоздких неповоротливых фаворитов, причем, по всем параметрам.
Самое запоминающееся в «Районе №9» — это завязка. Первые минут 30 похожи, если не вдаваться в частности, на такой эпилог фильма «Марс атакует
», снятый в ультрасовременной манере. Пришельцы пытаются вести хозяйство, пришельцы пристрастились к кошачьему корму, пришельцы торгуют оружием. Однако более молниеносного перехода от действительно смешной комедии к действительно страшному триллеру я, честно говоря, давно не припомню.
«Район №9» — это на редкость удачный сплав смелых, но вполне разумных отступлений от догматов и разумных, естественных штампов. Принципиально беззащитные инопланетяне принципиально высаживаются не в Нью-Йорке, а в Южной Африке, но у них гигантский корабль и сверхмощное оружие. Главный герой (в обоих смыслах этого слова) — какой-то уж очень нелепый клерк, но он, естественно, работает на злобную всесильную корпорацию и в итоге, разумеется, нравственно перерождается.
Однако наименее обаятельные моменты — это как раз, когда «Район», видимо, из спортивного интереса пытается втиснуться в одну парадигму с последними прокатными хитами. Отсюда весь этот мокьюментари а-ля «Монстро
» в разухабистой второй половине фильма выглядит довольно нелепо. Отсюда режиссер Бломкамп
по примеру Майкла Бэя
опять же в последнем акте спохватывается и начинает насиловать зрителя какой-то железной хреновиной. Отсюда оригинальный социально-политический комментарий периодически вдруг пугается собственного скептицизма и на экран лепится огромный агитплакат (человек с лапой пришельца, допустим). Но крепкая продюсерская рука всегда вовремя поспевает с монтажной склейкой.
Все, в общем, настолько хорошо, что ложку дегтя придется изготовить самостоятельно. Пресловутое мокьюментари, за пару десятилетий проэволюционировавшее от постмодернистских забав Питера Гринуэя
и телевизионных комедий до многомиллионных блокбастеров, вполне может через некоторое время монополизировать фантастическое кино. Вероятно, это к лучшему, это прогресс, а вероятно, бояться нечего, но раз уж такой неизлечимый сказочник как Питер Джексон позволяет логотипу CNN полфильма мелькать в углу экрана, то об определенной тенденции говорить все-таки имеет смысл. Остается надеяться, что в светлом будущем в кинотеатрах будут крутить не только поддельные телерепортажи.
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