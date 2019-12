«Бесславные ублюдки»: Великий фильм о великой войне?

Однажды в оккупированной нацистами Франции к домику живущего на отшибе фермера подкатывает со свитой главный в округе охотник на евреев, полковник Ланда ( Вальц ). Эстетствующий фриц продемонстрирует виртуозное владение французским и английским, выпьет парного молочка, не смешно пошутит про коров и расстреляет прятавшееся в подвале семейство Дрейфусов. В это же время, но, увы, в другом месте кучка энтузиастов, именующих себя «ублюдками», ловит незадачливых немецких солдатиков и срезает им скальпы. Из всей команды разговаривают трое ( Рот Фассбендер ), не считая командира, полковника Альдо Рэйна ( Питт ). Остальные, включая экс-хозяина комиссара Рекса, так и промолчат весь фильм, многозначительно прижав к груди автомат. Несколько лет спустя, единственная выжившая из Дрейфусов, симпатичная девушка Шосанна ( Лоран ) становится хозяйкой небольшого кинотеатра. В один прекрасный вечер к ней пристанет новоиспеченный герой Третьего Рейха ( Брюль ) с вопросом, почему она крутит у себя фильмы Лени Рифеншталь , на что Шошанна ему в ответ бросит что-то вроде «Я француженка. Во Франции уважают режиссеров».Когда понимаешь, что авторитет главного режиссера прошлого, по крайней мере, десятилетия впервые серьезно подорван ради таких вот корявых реверансов, хочется по примеру главной героини побыстрее поджечь экран и вместе с ним публику, хохочущую над повторяемой в пятый раз шуткой. Хотя, что, собственно, публика? Публика так долго, так напряженно ждала шедевра, что, не моргнув глазом, проглотила какой-то высококалорийный просроченный продукт, к тому же с плохо сочетающимися ингредиентами. Публика будто не замечает, что до сих пор пытающийся оправиться после финчеровской анестезии, кривляющийся Брэд Питт со своим «бонджорно» – это все-таки мелковато, а Гитлер, просящий жвачку – противно и не смешно. После филигранного постмодернистского вестерна сделать этими же инструментами такую вот лебедь-рак-и-щуку, это как, не знаю, после « Старикам тут не место » выдать « После прочтения сжечь ». Но если для снимающих где-то раз в год Коэнов (а у них с Тарантино одни и те же учителя) это был важный стратегический шаг, головокружительный спуск с Эвереста, то у Тарантино, каждый фильм которого претендует на звание совершенной киноэнциклопедии, немного иной, извините, творческий путь. Легче всего можно было убаюкивающим голосом сказать: «Мир не перевернулся, просто режиссер Квентин Тарантино выпустил свой новый фильм», но это было бы самым отвратительным лукавством.Но в том-то и дело, что мир не перевернулся, режиссер Тарантино выпустил новый фильм. «Бесславные ублюдки» не настолько плохи, чтобы завязывать культурологическую дискуссию о том, чем заполнится место между постмодернизмом и концом света. Здесь есть обаятельная пара Лоран-Брюль, за которой интересно наблюдать, несмотря на то, что им больше всех не повезло с диалогами. Есть австриец Вальц, подчас в одиночку толкающий неповоротливую картину. Есть несколько симпатичных «ублюдков», позаимствованных из олдричевской « Грязной дюжины ». Камера гениального оператора Ричардсона то вертится, как юла, то монументально замирает, как когда-то у Серджио Леоне (Леоне, правда, особенно в прологе, сильно отдает Андреем Звягинцевым ). Тарантино по-прежнему экспериментирует с музыкой и даже припасает ближе к финалу невиданной красоты клип на песню Дэвида Боуи Другое дело, что с Тарантино произошло то, что по определению могло произойти с кем угодно, но только не с ним – он написал не то чтобы плохой, но обескураживающе бесцветный сценарий. И именно из-за этой бесцветности «Ублюдков», в отличие от других фильмов мастера, категорически не хочется пересматривать. Цитируются вестерны Дона Сигела , через запятую вписываются Эмиль Яннингс Даниель Даррье , но вся фирменная разговорная магия становится какой-то надуманной, чисто механической даже.Глупо, наверное, обижаться на человека, который всю жизнь профессионально рассказывал анекдоты, за то, что в этот раз он пару раз запнулся, где-то переврал, добавил что-то лишнее и, в целом, получилось совсем не весело. Но здесь куда более дикая ситуация – автор « Криминального чтива » два с половиной часа рассказывает шутку про помидоры и ждет, что после «Не отставай, кетчуп!» все непременно зааплодируют.Вчера в третий (и теперь уж точно в последний) раз смотрел «Бесславных ублюдков». Как выяснилось, в одном, понятно в каком, кинотеатре они идут полностью с субтитрами, поэтому надо было все-таки, для объективности. По третьему кругу они идут очень даже хорошо, во-первых, потому, конечно, что уже окончательно смирился, что ничего выдающегося тебе не покажут, во-вторых, русский дубляж в этом случае просто катастрофу намутил. И не только потому, что режиссер дубляжа явно не видит разницу между «ублюдками» и «отморозками». Не только потому, что «Прямо бинго» на английском чудом оказалось смешно - вообще из Вальца наши, видимо из мести, сделали п--ка какого-то, а он просто скрытый гомосексуалист, не более. Да и не только потому, что есть принципиальная разница между «Убьете всех - конец войне» и «You killing four - the end of the war». Просто если и есть в этом интернационале место русскому языку, то только пятым в списке, на нем должен разговаривать русский генерал, которого желательно играет Никита Михалков , с которого желательно, в рамках тарантиновской кинометафоры, кинокритик-герой снимает скальп.Вообще я сильно ошибался, когда говорил, что, мол, черт, это был бы великий фильм если бы не такой паршивый сценарий и т.д. Я понял, что из «Бесславных ублюдков» мог бы получится абсолютно великий сериал. Я, правда, не смотрел всех этих докторов хаусов декстерами и плохо ориентируюсь на этой территории. Но приблизительно знаю историю создания этого конкретного фильма. Там же как было – писался сценарий, долго писался, 15, кажется, лет писался, потом раз, неожиданно вспомнился Каннский фестиваль и раз-раз за месяц-полтора все быстренько сняли, еще быстрее смонтировали и вперед в Европу. В итоге отчетливо видно, что выброшены какие-то очень важные вещи, оставлены только сцены с прикольчиками и хохмочками (здесь без рук Вайнштейнов точно не обошлось), которые к тому же очень халтурно склеены – вот по-родригесовски красиво убивают эту еврейку главную, и тут же Илай Рот бежит со всеми этими «Мескузи» показывать другу Гитлера.Логично, конечно, что любой фильм Тарантино можно превратить в гениальный сериал (за исключением моего любимого , ну « Псы », ладно, в многосерийный худ.фильм), на то он и Тарантино (странно, что такого жанра как «тарантиновский сериал» так и не появилось, ну или я просто не знаю), но здесь должен был быть ТОЛЬКО сериал. Тарантино никак не вписывается в рамки трехчасовой военной саги, но просто идеально – в сериал про войну. Я лично когда пересматривал, начал мысленно дробить действие на серии, ну просто прекрасно бы получилось. А ведь в таком случае можно спокойно вставлять те самые вырезанные куски: дожать линию с еврейской мстительницей и немецким героем – вот тогда развязка действительно шокирующей бы была, русского генерала вписать, дать возможность хотя бы слово сказать каждому из «Ублюдков» и т.д. Да, черт возьми, Брэду Питту бы дать разыграться, а то правда, какой-то фильм « Статский советник » получается – в главной роли Брэд Питт, а одеяло на себя перетягивает двуличный отрицательный герой второго плана – ну просто потому, что хотя бы живой. И шутит смешно. Кстати, если уже развивать это сравнение, я так подумал Кристоф Вальц очень похож на председателя немецкого союза кинематографистов.А Брэд Питт, ну не знаю, ему если и играть отморозков, то несколько иного толка