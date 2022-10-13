«Опасные пассажиры поезда 123»: Постой, паровоз

Усталый боевик от классика жанра
Только-только выйдя из тюрьмы, неприятный дядька по имени Райдер (Траволта
), обладатель многочисленных татуировок и аккуратных укрaинских усов, вместе с бывшими сокамерниками спускается в нью-йоркскую подземку и захватывает в заложники пассажиров поезда 123. Все как у людей: требуют 10 миллионов через час, грозятся в случае опоздания убивать по заложнику в минуту, для убедительности стреляют в машиниста. Успокаивать крайне раздражительного Райдера приходится заступившему на смену диспетчеру (Вашингтон
), положительному семьянину, который после работы непременно должен купить молока (про это — самая удачная сцена). На тусовку, кроме прочих, приезжают переговорщик итальянского происхождения (Туртурро
) и придурковатый мэр города Нью-Йорк (Гандольфини
).
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«Опасные пассажиры поезда 123» Тони Скотта
Взявшись не просто за ремейк, а за ремейк экранизации романа Джона Гоуди, лучший коммерческий режиссер Голливуда Тони Скотт
разумно решил придать банальному, в принципе, сюжету щепотку актуальности. В историю, ежеминутно рискующую обернуться расхожим анекдотом про «захватил поезд метро и потребовал изменить курс», Скотт вплетает нехитрую, но злободневную мысль — опасен не только, и даже не столько сам терроризм, сколько имеющаяся у многих возможность на нем спекулировать и зарабатывать.
Но от, может, менее логичного, но уж точно более обаятельного (живого, захватывающего) хрестоматийного оригинала
35-летней давности новые «Пассажиры» невыгодно отличаются какой-то вопиющей топорностью исполнения. По неясной логике с постоянством избираемый Скоттом на главные партии Дензел Вашингтон, во-первых, изображает действительно, словно неожиданно выхваченного из нью-йоркской массовки, уж слишком серенького неинтересного работягу, во-вторых, ну просто надоел уже. Траволта на автопилоте дает брутального самца. Актер Туртурро, которому, похоже, срочно необходимо сменить агента, периодически вылезает из-за спины Вашингтона с очередной нелепой репликой и неизменно раздражает всех по обе стороны экрана.
Пять лет назад Тони Скотт вступил на какую-то по непонятной причине ранее неведомую территорию и на одном дыхании оттрубил за три года три совершенно выдающиеся картины (одна из них
, определенно, лучшая в его фильмографии). Казалось, он стоит на пороге такого фильма, после которого никакое 3D уже не понадобится. Но «Опасные пассажиры»
обескураживают именно тем, что человек, работавший с пленкой с гениальной легкостью и мастерством Эдварда-руки-ножницы, после трехлетнего молчания просто опустил ее в бумагорезательную машину. Возможно, все это можно было бы простить Скотту, если бы он не нарушил то золотое правило, соблюдая которое, Майкл Манн
, допустим, был и остается великим режиссером — нельзя, категорически, слышишь Тони, нельзя пускать в один кадр двух людей, которым абсолютно нечего сказать друг другу, кроме, разве что «Уважаю, братан».
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