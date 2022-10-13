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«Опасные пассажиры поезда 123»: Постой, паровоз

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13 октября 2022

Усталый боевик от классика жанра

«Опасные пассажиры поезда 123»: Постой, паровоз

Только-только выйдя из тюрьмы, неприятный дядька по имени Райдер (Траволта), обладатель многочисленных татуировок и аккуратных укрaинских усов, вместе с бывшими сокамерниками спускается в нью-йоркскую подземку и захватывает в заложники пассажиров поезда 123. Все как у людей: требуют 10 миллионов через час, грозятся в случае опоздания убивать по заложнику в минуту, для убедительности стреляют в машиниста. Успокаивать крайне раздражительного Райдера приходится заступившему на смену диспетчеру (Вашингтон), положительному семьянину, который после работы непременно должен купить молока (про это — самая удачная сцена). На тусовку, кроме прочих, приезжают переговорщик итальянского происхождения (Туртурро) и придурковатый мэр города Нью-Йорк (Гандольфини).

Смотреть онлайн «Опасные пассажиры поезда 123» Тони Скотта
Взявшись не просто за ремейк, а за ремейк экранизации романа Джона Гоуди, лучший коммерческий режиссер Голливуда Тони Скотт разумно решил придать банальному, в принципе, сюжету щепотку актуальности. В историю, ежеминутно рискующую обернуться расхожим анекдотом про «захватил поезд метро и потребовал изменить курс», Скотт вплетает нехитрую, но злободневную мысль — опасен не только, и даже не столько сам терроризм, сколько имеющаяся у многих возможность на нем спекулировать и зарабатывать.

«Опасные пассажиры поезда 123»: Постой, паровоз

Но от, может, менее логичного, но уж точно более обаятельного (живого, захватывающего) хрестоматийного оригинала 35-летней давности новые «Пассажиры» невыгодно отличаются какой-то вопиющей топорностью исполнения. По неясной логике с постоянством избираемый Скоттом на главные партии Дензел Вашингтон, во-первых, изображает действительно, словно неожиданно выхваченного из нью-йоркской массовки, уж слишком серенького неинтересного работягу, во-вторых, ну просто надоел уже. Траволта на автопилоте дает брутального самца. Актер Туртурро, которому, похоже, срочно необходимо сменить агента, периодически вылезает из-за спины Вашингтона с очередной нелепой репликой и неизменно раздражает всех по обе стороны экрана.

Пять лет назад Тони Скотт вступил на какую-то по непонятной причине ранее неведомую территорию и на одном дыхании оттрубил за три года три совершенно выдающиеся картины (одна из них, определенно, лучшая в его фильмографии). Казалось, он стоит на пороге такого фильма, после которого никакое 3D уже не понадобится. Но «Опасные пассажиры» обескураживают именно тем, что человек, работавший с пленкой с гениальной легкостью и мастерством Эдварда-руки-ножницы, после трехлетнего молчания просто опустил ее в бумагорезательную машину. Возможно, все это можно было бы простить Скотту, если бы он не нарушил то золотое правило, соблюдая которое, Майкл Манн, допустим, был и остается великим режиссером — нельзя, категорически, слышишь Тони, нельзя пускать в один кадр двух людей, которым абсолютно нечего сказать друг другу, кроме, разве что «Уважаю, братан».


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обсуждение >>
№ 3
Десса   16.01.2020 - 11:50
Обалдеть! Я Траволту не узнала! Вот это да! Ночной просмотр. Скучно не было. Хотя голливудщина прет из всех щелей. Маленький человек победил всех! читать далее>>
№ 2
FAZA андр (Екб)   30.09.2009 - 22:27
не знаю... по мне так очень просто,чего не скажешь о других картинах Вашингтона.Я ждал большего,а в целом.... не плохой фильм читать далее>>
№ 1
Александор (Камышин)   13.09.2009 - 07:22
мне понравилось читать далее>>
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«Опасные пассажиры поезда 123»: Постой, паровоз фотографии
«Опасные пассажиры поезда 123»: Постой, паровоз фотографии
«Опасные пассажиры поезда 123»: Постой, паровоз фотографии
«Опасные пассажиры поезда 123»: Постой, паровоз фотографии
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