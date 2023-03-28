«Суррогаты»: Приключения электроников

Проходной фильм от режиссера третьего и худшего «Терминатора» о будущем, где не находится места реальным людям — а высшим благом является разряд электричества в качестве наркотика
В недалеком будущем появляются роботы, которые заменяют реальных людей. Сами люди становятся операторами и управляют своими идеальными копиями на расстоянии. Преступность сходит почти «на нет», и вся опасность исходит от дредов — реальных людей, отказавшихся от машин и живущих в изоляции. Один из дредов с помощью новейшего оружия убивает сына создателей суррогатов. За расследование дела берется честный коп Гриер (Брюс Уиллис
), относящийся к суррогатам с опасением, но, тем не менее, пользующийся этим изобретением. Его расследование потихоньку приводит к вoенным и на кону вновь оказывается судьба человечества.
Картина Джонатана Мостоу, вроде как отдающая «Бегущим по лезвию
» и «Матрицей
», одновременно больше всего похожа на «Я, робот
» Алекса Пройаса
. В центре честный и по-своему симпатичный грубый полицейский, опасающийся своих союзников едва ли не больше, чем поначалу куда более опасных дредов. Кто истинный враг — понятно, в принципе, сразу — достаточно посмотреть на суррогата Уиллиса, волосатого и похожего на Кена. С «Я, робот» «Суррогатов»
объединяет и исполнитель роли создателя, пожалевший о содеянном — Джеймс Кромуэлл
, который за последние десять лет успел переиграть, кажется, всех ученых и кардиналов. Что совершенно логично, учитывая, что фильмы об искусственном будущем в последнее время все больше походят на притчи, переполненные чисто религиозным смыслом. Создатель ошибся — и каким-то образом ошибку высшей инстанции удается исправить простому человеку, который возможно и злоупотребляет алкоголем, но, тем не менее, в своей старомодности находит ответы на все вопросы. Гуманистический прогресс — грех, как ни крути, куда больший, чем пара рюмочек или драка с ни в чем не повинным суррогатом.
Несмотря на всю свою эклектику, «Суррогаты» больше всего похожи на неудачную серию «Футурамы»
. Пафосная и построенная чуть ли не на противоположных друг другу основах, картина время от времени срывается в комедию с неплохим для нее (комедии) сюжетом. Вот реальный лысый агент Гриер избивает обдолбаного суррогата, вот надпись в духе Чарльза Менсона на территории дредов — ну, и так далее. В общем, все в духе сериала Мэтта Грейнинга
. Кто знает, откуда какие шутки, тому приятней и веселей наблюдать за развитием сюжета. Кто не знает — тот смотрит скучный и легко читаемый фантастический триллер о людях, забывших, кто они есть на самом деле. Тот же «Геймер
» в разы острее и, само собой, интереснее.
Запутавшись в догмах, Мостоу снимает ровно такой фильм с участием Брюса Уиллиса, который ждешь больше всего. Для героя Уиллиса убийство копа — по-прежнему страшнейшее из всех преступлений, и оттого становится даже спокойно, что один из любимых актеров целого поколения по-прежнему снимается в какой-то чуши. Благо, что чушь эта хотя бы немножко симпатичная и хорошо знакомая каждому, кто хотя бы раз видел фильм о роботах. Ну а то, что сюжет не развивается, это, вроде как, даже хорошо. У того же Пройаса это не происходит уже из года в год, и, может быть, именно поэтому его фильмы пересматриваешь раз за разом. В «Суррогатах» наслаждаться особо нечем, разве что прической Уиллиса в первой половине фильма. Но волосатого Крепкого Орешка достаточно, кажется, для того чтобы посвятить проходной картине полтора часа жизни.
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