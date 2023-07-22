«Ласковый май»: Забудь его, забудь

Музыкальный байопик самого успешного коммерческого музыкального проекта времён Перестройки
Наше отношение к чему-либо зависит от нашего жизненного опыта, степени образованности и других важных составляющих нашего существования. Например, мимо меня прошли практически все музыкальные веяния эпохи перестройки. Я не балдел ни от «Ласкового мая»
, ни от Виктора Цоя
, ни от «Наутилуса». Так уж получилось, что мне гораздо ближе был Майкл Джексон
тех времен, чем вся наша музыка. Да и кино у меня всегда отнимало много времени… Но есть и такие, кто попросту выживал с помощью песен в исполнении Шатунова
, лежа чуть ли не полностью загипсованный в хирургическом отделении. Были, конечно, и фанаты, похожие на комментатора у нас на форуме
, которые банально хотят переспать с этим сладкоголосым мальчиком.
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«Ласковый май» Владимир Виноградова
По большому счету мне больше и нечего добавить к материалу про конференцию
с создателями новой картины «Ласковый май»
. Эта работа, конечно, понравится многим прежним поклонникам группы и тем, кто не хочет ностальгировать о 80-х под «Груз-200»
. А вот молодежь попросту ничего не поймет. Что за проблемы с красным сукном? Что такого в этом дяде Мише
? Почему такие сложности с продвижением группы — раньше разве не было «Фабрики звезд»? И посему молодые люди в основной своей массе пропустит этот продукт. Пропустит кстати не только в связи с прохладным отношением к той эпохе, но и довольно-таки посредственным исполнением. Насчет сравнения с телемуви на пресс-конференции попали в самую точку. Правда, этот стиль перемежался еще и некой лубочностью, а порой смешивался и с какими-то современными ракурсами и другими операторскими ухищрениями, могущими вызвать вялый интерес (например, в сцене, где изнасилованные девушки прыгают с крыши, гриффитовский монтаж перемежается с кадрами в духе Вырыпаева
и других прогрессивных мыслителей).
А уж сколько штампов наштамповано — не сосчитать. Лично меня в современных фильмах про советский период истории уже давно раздражает разговор героев про комсомол и красный бархат. Ведь можно же обойтись без такой конкретизации! Но нет, нам обязательно подсовывают полосатые дорожки и с любовью демонстрируют портреты Брежнева и других политических деятелей. Но простите, нас этим и так перекормили за 70 лет существования СССР!
Нет претензий ни у кого только к Славе Манучарову
, сыгравшему Андрея Разина
. Да и сам он признался, что ему было очень интересно создать образ этого «Остапа Бендера 80-х». Жаль только, что не он играл в новом «Золотом теленке»
. Остальные же актеры в основном попадали мимо нот, кроме Инги Оболдиной
и тех, кто был на подхвате: Владимира Стеклова
, Виктора Вержбицкого
, Людмилы Зайцевой
, Раисы Рязановой
. Хорош и Горбачев в исполнении Ивана Агапова
, правда, актер не всегда справлялся с легендарными интонациями Михаила Сергеевича (гораздо лучше его копировал Манучаров
в сценах с телефонными звонками министрам). К сожалению, не знаю, насколько точен образ Кузнецова в исполнении Литовченко
, но получилось недурно. Что же касается Федуловой
, то ей просто нечего было играть — она выражала абстрактную идею, а не человека.
Кстати, об идее. Все-таки сложно охарактеризовать эту картину. Это что-то среднее между ностальгической драмой и сказкой, и в ней понамешано много чего. Но мыслей, как таковых, в целом не наблюдается. В самом деле, не будем же мы всерьез полагать, что фильм повествует об эпохе и ее историческом значении для нас. Это просто набор событий, объединенный героями, а смысла в нем нет. Как и в телевизионной продукции, что заполонила наши экраны дома. Хотя, возможно, я слишком строг и требую многого от начинающего режиссера
. Надеюсь, зрители отнесутся к нему более благосклонно.
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