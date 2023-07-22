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«Ласковый май»: Забудь его, забудь

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22 июля 2023

Музыкальный байопик самого успешного коммерческого музыкального проекта времён Перестройки

«Ласковый май»: Забудь его, забудь

Наше отношение к чему-либо зависит от нашего жизненного опыта, степени образованности и других важных составляющих нашего существования. Например, мимо меня прошли практически все музыкальные веяния эпохи перестройки. Я не балдел ни от «Ласкового мая», ни от Виктора Цоя, ни от «Наутилуса». Так уж получилось, что мне гораздо ближе был Майкл Джексон тех времен, чем вся наша музыка. Да и кино у меня всегда отнимало много времени… Но есть и такие, кто попросту выживал с помощью песен в исполнении Шатунова, лежа чуть ли не полностью загипсованный в хирургическом отделении. Были, конечно, и фанаты, похожие на комментатора у нас на форуме, которые банально хотят переспать с этим сладкоголосым мальчиком.

Смотреть онлайн «Ласковый май» Владимир Виноградова
По большому счету мне больше и нечего добавить к материалу про конференцию с создателями новой картины «Ласковый май». Эта работа, конечно, понравится многим прежним поклонникам группы и тем, кто не хочет ностальгировать о 80-х под «Груз-200». А вот молодежь попросту ничего не поймет. Что за проблемы с красным сукном? Что такого в этом дяде Мише? Почему такие сложности с продвижением группы — раньше разве не было «Фабрики звезд»? И посему молодые люди в основной своей массе пропустит этот продукт. Пропустит кстати не только в связи с прохладным отношением к той эпохе, но и довольно-таки посредственным исполнением. Насчет сравнения с телемуви на пресс-конференции попали в самую точку. Правда, этот стиль перемежался еще и некой лубочностью, а порой смешивался и с какими-то современными ракурсами и другими операторскими ухищрениями, могущими вызвать вялый интерес (например, в сцене, где изнасилованные девушки прыгают с крыши, гриффитовский монтаж перемежается с кадрами в духе Вырыпаева и других прогрессивных мыслителей).

«Ласковый май»: Забудь его, забудь

А уж сколько штампов наштамповано — не сосчитать. Лично меня в современных фильмах про советский период истории уже давно раздражает разговор героев про комсомол и красный бархат. Ведь можно же обойтись без такой конкретизации! Но нет, нам обязательно подсовывают полосатые дорожки и с любовью демонстрируют портреты Брежнева и других политических деятелей. Но простите, нас этим и так перекормили за 70 лет существования СССР!

Нет претензий ни у кого только к Славе Манучарову, сыгравшему Андрея Разина. Да и сам он признался, что ему было очень интересно создать образ этого «Остапа Бендера 80-х». Жаль только, что не он играл в новом «Золотом теленке». Остальные же актеры в основном попадали мимо нот, кроме Инги Оболдиной и тех, кто был на подхвате: Владимира Стеклова, Виктора Вержбицкого, Людмилы Зайцевой, Раисы Рязановой. Хорош и Горбачев в исполнении Ивана Агапова, правда, актер не всегда справлялся с легендарными интонациями Михаила Сергеевича (гораздо лучше его копировал Манучаров в сценах с телефонными звонками министрам). К сожалению, не знаю, насколько точен образ Кузнецова в исполнении Литовченко, но получилось недурно. Что же касается Федуловой, то ей просто нечего было играть — она выражала абстрактную идею, а не человека.

Кстати, об идее. Все-таки сложно охарактеризовать эту картину. Это что-то среднее между ностальгической драмой и сказкой, и в ней понамешано много чего. Но мыслей, как таковых, в целом не наблюдается. В самом деле, не будем же мы всерьез полагать, что фильм повествует об эпохе и ее историческом значении для нас. Это просто набор событий, объединенный героями, а смысла в нем нет. Как и в телевизионной продукции, что заполонила наши экраны дома. Хотя, возможно, я слишком строг и требую многого от начинающего режиссера. Надеюсь, зрители отнесутся к нему более благосклонно.


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обсуждение >>
№ 4
Ксюшша (Москва)   2.01.2011 - 22:50
если фильм основан на реальных событиях , то ясно куда исчезла группа. а если это сказка, непонятно почему исчез ласковый май читать далее>>
№ 3
Christel (Таллинн)   26.12.2010 - 21:32
Не согласна с тем, что молодежь ничего не поймет) Мне, например, 17, с удовольствием посмотрела фильм, оказалась в том времени.. и все очень понятно :) читать далее>>
№ 2
Изъюрова Кира (Сыктывкар)   7.12.2009 - 13:11
Я очень люблю группу"Ласковый май"И хочу побольше узнать о Сергее Романовиче,который снимался в фильме в роли Юры Шатунова читать далее>>
№ 1
Надежда (1994)   3.12.2009 - 14:51
Интересное кино лично мне понравилось. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Иван АгаповВиктор ВержбицкийВладимир Виноградов (II)Майкл ДжексонЛюдмила ЗайцеваМаксим ЛитовченкоВячеслав МанучаровИнга ОболдинаАндрей РазинСергей РомановичРаиса РязановаВладимир СтекловЕкатерина ФедуловаВиктор ЦойЮрий ШатуновАлексей Шелыгин
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«Ласковый май»: Забудь его, забудь фотографии
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Деконструкция «1492: Завоевание рая»

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